Red Bull neemt dreigement van Verstappen bloedserieus

Max Verstappen deed eerder deze week niet mysterieus over zijn toekomst in de Formule 1. Verstappen stelde in een interview dat hij zomaar de sport kan verlaten als de nieuwe regels van 2026 hem niet bevallen. Volgens Helmut Marko neemt Red Bull die uitspraken heel erg serieus.

Verstappen beschikt bij Red Bull Racing over een contract tot en met 2028. Of hij daarna zijn contract gaat verlengen, of de overstap maakt naar een ander team, is nog niet duidelijk. Voor Verstappen is er ook een andere optie: stoppen met de Formule 1. Hij wil vooral genieten van het racen, en de huidige auto's zijn volgens hem niet altijd even leuk om mee te rijden.

Verstappen liet in een interview met persbureau PA weten dat de 2026-regels ervoor kunnen zorgen dat hij de koningsklasse van de autosport gaat verlaten. Hij stelde dat als de nieuwe regels niet leuk zijn, hij geen reden ziet om in de sport te blijven. Het waren opvallende woorden, waar veel mensen hun mening over hadden.

Hoe serieus zijn de woorden van Verstappen?

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het interview van Verstappen ook gelezen. Marko neemt het serieus, zo legt hij uit in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Voor hem zou het een best vroege pensionering zijn! Ja, we moeten het serieus nemen. Hij is iemand die zich goed moet voelen en veel plezier moet hebben."

Wanneer gaat Verstappen stoppen?

Volgens Marko is het geen ondenkbaar scenario dat Verstappen zijn helm uit het niets aan de wilgen gaat hangen. De Oostenrijker wijst naar het karakter van Verstappen: "Max heeft al heel erg veel bereikt in de sport en hij is niet het type dat de records van Michael Schumacher en Lewis Hamilton wil gaan evenaren. Ik acht het dan ook heel erg goed mogelijk dat hij op een dag naar ons toekomt en dan zegt: 'Bedankt, dit was het dan.'"

Vooralsnog lijkt het daar echter niet op. Verstappen vecht dit weekend in Qatar nog om de wereldtitel, en moet in de Grand Prix voor Lando Norris finishen om de droom in leven te houden.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Qatar 2025

