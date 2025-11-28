Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen groot fan is van de huidige generatie Formule 1-auto's. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en als die Verstappen niet bevallen, dan kan hij er zomaar mee stoppen.

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft slechts 24 WK-punten achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Verstappen kan dit jaar dus nog zijn vijfde wereldtitel pakken, en daarmee kan hij de geschiedenisboekjes herschrijven. Voor Verstappen doen de records er niet toe, hij wil het liefst genieten van wat hij doet, en met de huidige generatie F1-auto's lukt dat niet altijd.

Gelukkig voor Verstappen gaan de regels over twee races op de schop. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat zal voor grote veranderingen gaan zorgen. De coureurs kennen de nieuwe auto's alleen nog maar uit de simulator, en zullen er eind januari achter komen hoe ze in het echt aanvoelen.

Gaat Verstappen stoppen?

Voor Verstappen is dit belangrijk, zo deelt hij mee in een interview met persbureau PA: "Mijn contract loopt tot en met 2028, maar mijn toekomst zal echt afhangen van de nieuwe regels van 2026, en of die leuk en interessant zijn. Als ze niet leuk zijn, dan zie ik mezelf hier niet lang rondhangen. Zeven titels winnen is niet echt iets waar ik mee bezig ben."

Verstappen heeft zijn toekomst in de sport dus volledig in eigen hand: "Ik weet dat er na dit jaar nog drie seizoenen te gaan zijn, dus het zou kunnen, maar zeven titels is niet iets wat ik per se moet bereiken voordat ik de sport ga verlaten. Ik kan de sport morgen echt met gemak verlaten."

Geen comeback

Verstappen zou het niet erg vinden om de Formule 1 te verlaten, hij heeft immers ook een leven buiten de sport: "Ik heb veel andere passies: andere raceklassen, ik wil graag meer tijd doorbrengen met mijn familie en ik wil ook graag leven volgens mijn eigen schema. Ik mijn hoofd weet ik ook: als ik dit hoofdstuk sluit, dan is het echt gesloten. In zie mezelf niet stoppen en dan terugkeren. Als ik stop, dan stop ik echt."