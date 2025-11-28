user icon
icon

Verstappen dreigt te stoppen met de Formule 1

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen dreigt te stoppen met de Formule 1

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen groot fan is van de huidige generatie Formule 1-auto's. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en als die Verstappen niet bevallen, dan kan hij er zomaar mee stoppen.

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft slechts 24 WK-punten achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Verstappen kan dit jaar dus nog zijn vijfde wereldtitel pakken, en daarmee kan hij de geschiedenisboekjes herschrijven. Voor Verstappen doen de records er niet toe, hij wil het liefst genieten van wat hij doet, en met de huidige generatie F1-auto's lukt dat niet altijd.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Gelukkig voor Verstappen gaan de regels over twee races op de schop. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat zal voor grote veranderingen gaan zorgen. De coureurs kennen de nieuwe auto's alleen nog maar uit de simulator, en zullen er eind januari achter komen hoe ze in het echt aanvoelen.

Gaat Verstappen stoppen?

Voor Verstappen is dit belangrijk, zo deelt hij mee in een interview met persbureau PA: "Mijn contract loopt tot en met 2028, maar mijn toekomst zal echt afhangen van de nieuwe regels van 2026, en of die leuk en interessant zijn. Als ze niet leuk zijn, dan zie ik mezelf hier niet lang rondhangen. Zeven titels winnen is niet echt iets waar ik mee bezig ben."

Verstappen heeft zijn toekomst in de sport dus volledig in eigen hand: "Ik weet dat er na dit jaar nog drie seizoenen te gaan zijn, dus het zou kunnen, maar zeven titels is niet iets wat ik per se moet bereiken voordat ik de sport ga verlaten. Ik kan de sport morgen echt met gemak verlaten."

Geen comeback

Verstappen zou het niet erg vinden om de Formule 1 te verlaten, hij heeft immers ook een leven buiten de sport: "Ik heb veel andere passies: andere raceklassen, ik wil graag meer tijd doorbrengen met mijn familie en ik wil ook graag leven volgens mijn eigen schema. Ik mijn hoofd weet ik ook: als ik dit hoofdstuk sluit, dan is het echt gesloten. In zie mezelf niet stoppen en dan terugkeren. Als ik stop, dan stop ik echt."

schwantz34

Posts: 41.453

Klare taal, Max gaat dus gewoon simply lovely voor een éénstopper!

  • 11
  • 28 nov 2025 - 17:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (24)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.453

    Klare taal, Max gaat dus gewoon simply lovely voor een éénstopper!

    • + 11
    • 28 nov 2025 - 17:10
  • Pietje Bell

    Posts: 32.099

    Zo de wind waait waait m'n jasje.

    Max in juli 2024: "Ik wil heel graag kinderen, maar pas als ik gestopt ben met de F1."
    Victoria beaamde dit nog in een interview in oktober 2024.
    25 April 2025: De kleine Lily is geboren.

    Max in oktober 2024: "Nee, ik wil absoluut geen kat erbij, want 2 katten is druk genoeg".
    November 2024: Max vertelde dat ze een kat erbij hadden, Donatello/voor P Donut.

    Max in november 2024: "Nee, met al die katten wil ik er niet ook nog een hond bij".
    December 2024: Max gaf aan dat ze een hand erbij hadden, Nino".

    In de Pistas Podcast in Brazilië vertelde Max nog dat hij een contract heeft tot 2028
    en nog niet wist of hij daarna nog langer door wou in de F1.
    Gisteren: "..... maar zeven titels is niet iets wat ik per se moet bereiken voordat ik de sport
    ga verlaten. Ik kan de sport morgen echt met gemak verlaten."

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 17:18
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      Jemig!! Die zwarte balk met een afspelende video komt sinds
      nu net weer van links naar rechts op een kwart van het beeldscherm
      als je F5 indrukt. Net als 20 dagen geleden vanaf 9 november!!
      Even afwachten of dat ook weer gebeurt als je een notificatie aanklikt
      en het bericht onder die zwarte balk verdwijnt.
      Leuk! Weer tijdens een GP weekend!

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 17:25
    • Pieterzji

      Posts: 989

      Gebeurt mij ook, regelmatig. Dan zeg ik het een, maar mijn vrouw beslist het ander.
      Max mag een duivel op de baan zijn, maar thuis hebben de vrouwen het voor het zeggen.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:28
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      Correctie. Ik schreef over die zwarte balk "sinds net", maar het is sinds
      het artikel "Tsunoda heeft geen spijt van overstap naar Red Bull".
      Tijdens de laatste 4 artikelen dus.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:33
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      @Pieterzji, hoor ik wel vaker, dus Kelly heeft thuis de broek aan.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:34
    • Canson Po

      Posts: 2.827

      Lol jij weet gewoon hoe die katten heten :p

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 61.726

      "@Pieterzji, hoor ik wel vaker, dus Kelly heeft thuis de broek aan."

      Per dag maakt ouwe Kel dertig selfies en voor elke selfie trekt 'Cruella de Vil' een nieuwe broek aan...

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 17:46
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      Jij niet @Canson Po?
      Toen Max het circuit op kwam werd hem naar de namen van die hond en kat gevraagd. Ook schreef Sophie dat ze quality time met Lily, P en Nino had doorgebracht toen Kelly vorig week in Dubai zat.
      Ook heeft Max het met zijn Team Redline coureurs vaak over die Nino
      en Donut. De namen van de honden van Lewis wist ook iedereen en de naam
      van de hond van Leclerc, Leo is nog bekender dan die van zijn vriendin, haha.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 17:48
    • Larry Perkins

      Posts: 61.726

      Ik weet alleen nog maar de naam (en maten) van de vriendin van Norris: Margarida Corceiro. Wat een beauty!

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:52
    • Larry Perkins

      Posts: 61.726

      instagram(.)com/p/DMzqkRZNFqQ/

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:53
    • Driver87

      Posts: 697

      Ik denk dat Pietje met een Excelsheet werkt Canson... Waarschijnlijk staat er ook in hoeveel poepjes er per dag uit de kattenbak zijn geschept ;)

      • + 9
      • 28 nov 2025 - 18:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      Ik denk dat Pietje met een Excelsheet werkt Canson... Waarschijnlijk staat er ook in hoeveel poepjes er per dag uit de kattenbak zijn geschept

      Geeft vast een lekker gevoel om mij weer eens af te zeiken. Je doet maar.

      Het was op praktisch elke F1 site te lezen incl. foto's.

      Heb hier vorige week nog de foto van Sophie geplaatst:

      https://i.imgur(.)com/1sJarba.png

      NB. Je moet wel even de haakjes verwijderen hoor.
      Anders werkt de link niet.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 18:45
    • Sauber

      Posts: 466

      Ik reken mezelf ook wel tot de F1 liefhebbers, maar als ik ga bijhouden hoe de huisdieren van de coureurs heten mogen jullie me op laten sluiten.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 19:17
  • SennaS

    Posts: 10.937

    Waarvan akte. Ik wens hem veel wijsheid en succes met zijn besluit.
    En door

    • + 4
    • 28 nov 2025 - 17:26
    • LucaF1

      Posts: 488

      ja en door...

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 17:30
  • Larry Perkins

    Posts: 61.726

    As Max met de Formule 1 stopt dan is het de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk van Gordon...

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 17:41
  • Larry Perkins

    Posts: 61.726

    We hebben nog niet besloten wie we als nieuwe Nederlander bestempelen en bejubelen als Max gestopt is met de F1, maar het gaat waarschijnlijk tussen Bortoleto en Antonelli...

    Later meer!

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 17:49
  • Babs

    Posts: 113

    Toen de kop boven dit artikel werd bedacht, kreeg de schrijver vast een stijf plassertje. Kusje erop.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 17:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.888

    "Verstappen dreigt te stoppen met de Formule 1".

    Oh nee!!!, dan zijn we gelijk van 'n heel groot aantal "fans" af.....en kan het forum wel opdoeken.
    Maar zonder gekheid....Oh nee!!!, waar moeten de "fans" dan naar toe?....terug naar het voetbal dan maar?

    • + 4
    • 28 nov 2025 - 17:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.726

      @Ouw-nar, lees ff mijn post hierboven van 17:49 uur...

      (vast sterkte met je slapeloze nachten)

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 18:13
  • Hourpower

    Posts: 747

    Ik respecteer Max zijn beslissing als hij wil stoppen maar het zal wel als een gemis voelen.
    Een voor Nederland historische Formule 1periode wordt dan afgesloten en zal je niet snel of nooit weer gaan meemaken.
    Ik weet nog dat ik zat te hopen dat Jos Verstappen meer zou bereiken in de Formule 1, nu heeft zijn zoon dat meer gedaan als ik voor mogelijk hield. Max alvast bedankt voor al die mooie momenten en maar er nog 3 mooie jaren van.
    En wie weet hoe het loopt.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 19:20

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar