Brown vreest Verstappen: "Hij komt uit een horrorfilm!"

Max Verstappen vecht nog steeds met McLaren-coureur Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. Hij is teruggekomen uit geslagen positie, en moet dit weekend scoren in Qatar. McLaren-CEO Zak Brown ziet Verstappen dichter en dichterbij komen en noemt hem een soort personage uit een horrorfilm.

Verstappen kan in theorie nog altijd zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. Voor de zomer leek het er niet op dat hij nog kans zou maken op het goud. Zijn team Red Bull had het zwaar, en McLaren-coureurs Norris en Piastri waren onverslaanbaar, en het gat was zelfs opgelopen naar ruim honderd punten.

Na de zomerstop begon Verstappen aan een opmerkelijke opmars, en stond hij in elke race op het podium. Terwijl ze bij McLaren tegen problemen aanliepen en foutjes begonnen te maken, begon Verstappen te winnen. Hij schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en profiteerde daarna van de diskwalificatie van Norris en Piastri. Hij staat daardoor nog slechts 24 punten achter op Norris, en staat op gelijke hoogte met Piastri.

Horrorfilm

Bij McLaren doen ze hun best om rustig te blijven. CEO Zak Brown blijft opgewekt, en spreekt zich bij The Sports Agents uit over Verstappen: "Max is als die gast in horrorfilms! Net als je denkt dat hij niet meer kan terugkomen, is hij weer terug! Wat is hij toch een ongelooflijk talent, hij maakt nooit fouten en hij grijpt elke kans gretig aan."

Zag Brown deze comeback aankomen?

Brown beweert dat ze bij McLaren altijd rekening hebben gehouden met een opleving van Verstappen. De Amerikaanse CEO blijft realistisch: "Wij hebben sowieso nooit echt gedacht dat zijn rol was uitgespeeld. Toen we een voorsprong van 104 punten hadden, dachten mensen dat het klaar was. Dat hebben we zelf nooit gedacht en moet je nu eens kijken! Dit is sport, hoe vaak hebben we dit wel niet zien gebeuren?"

Norris kan de titel pakken in Qatar

Verstappen moet dit weekend scoren in Qatar. In theorie kan Norris dit weekend de wereldtitel pakken, als hij aan het einde van het weekend een voorsprong van 25 punten of meer heeft op Verstappen en Piastri. Als dit niet lukt, dan wordt de titelstrijd in Abu Dhabi beslist.

Hoe vaak we dit gezien hebben Zak? Nog nooit volgens mij. Dit zou de grootste comeback in de Formule 1 allertijden zijn.

