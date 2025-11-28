Max Verstappen maakt met nog twee raceweekenden te gaan nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 24 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, en moet scoren in Qatar. Verstappen is realistisch, en stelt dat hij nog in de titelstrijd zit door het falen van anderen.

Verstappen leek lange tijd geen kans meer te maken op de titel. In de eerste seizoenshelft had zijn team Red Bull Racing grote problemen, terwijl het team van McLaren oppermachtig was. In de zomer had Verstappen een achterstand van ruim honderd punten, maar hij heeft het op een knappe wijze weten om te draaien.

Waar McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tegen problemen aanliepen, bleef Verstappen presteren. Hij won in Monza, Bakoe en Austin, en herhaalde dat kunstje afgelopen weekend in Las Vegas. Daar werden Norris en Piastri uren na afloop van de race gediskwalificeerd, omdat hun bodemplanken te ver waren afgesleten. Verstappen profiteerde, waardoor hij met nog twee races te gaan een achterstand heeft van slechts 24 punten.

Fouten van anderen

In Qatar blikte Verstappen in een video op het YouTube-kanaal van de Formule 1 vooruit op de strijd. Hij was goudeerlijk: "Het is geweldig als ik nog een titel win, maar we moeten realistisch zijn. We zitten nog in het gevecht door het falen van andere mensen, en niet door wat we zelf over het hele seizoen gezien gepresteerd hebben."

'Hebben in elke race gemaximaliseerd'

Het zijn felle woorden van Verstappen, die alles realistisch blijft benaderen: "Ja, we hebben het heel erg goed gedaan en we hebben in vrijwel alle races echt gemaximaliseerd. Maar als we in een positie hadden gezeten dat onze auto net zo dominant zou zijn als die van hen, dan was het kampioenschap lang geleden al beslist."

Gaat Verstappen extra hard pushen?

Het feit dat hij Norris nu in het vizier heeft, zorgt er niet voor dat hij extra gaat pushen. Verstappen blijft alles maximaliseren: "Het is goed om in de titelstrijd te zitten, maar ik geef altijd alles wat ik heb, zelfs als ik op de twaalfde plek rijd, ondanks dat ik het haat om op die positie te rijden."

"Maar als ik in de auto zit, weet ik dat ik niet tegen mezelf kan zeggen dat ik kan niet honderd procent ga geven. Dat bestaat gewoon niet. Als het wel zo is, dan is het misschien beter om te stoppen."