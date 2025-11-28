user icon
icon

Verstappen fel: "Vechten nog om de titel door falen van anderen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen fel: "Vechten nog om de titel door falen van anderen"

Max Verstappen maakt met nog twee raceweekenden te gaan nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 24 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, en moet scoren in Qatar. Verstappen is realistisch, en stelt dat hij nog in de titelstrijd zit door het falen van anderen.

Verstappen leek lange tijd geen kans meer te maken op de titel. In de eerste seizoenshelft had zijn team Red Bull Racing grote problemen, terwijl het team van McLaren oppermachtig was. In de zomer had Verstappen een achterstand van ruim honderd punten, maar hij heeft het op een knappe wijze weten om te draaien.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Waar McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tegen problemen aanliepen, bleef Verstappen presteren. Hij won in Monza, Bakoe en Austin, en herhaalde dat kunstje afgelopen weekend in Las Vegas. Daar werden Norris en Piastri uren na afloop van de race gediskwalificeerd, omdat hun bodemplanken te ver waren afgesleten. Verstappen profiteerde, waardoor hij met nog twee races te gaan een achterstand heeft van slechts 24 punten.

Fouten van anderen

In Qatar blikte Verstappen in een video op het YouTube-kanaal van de Formule 1 vooruit op de strijd. Hij was goudeerlijk: "Het is geweldig als ik nog een titel win, maar we moeten realistisch zijn. We zitten nog in het gevecht door het falen van andere mensen, en niet door wat we zelf over het hele seizoen gezien gepresteerd hebben."

'Hebben in elke race gemaximaliseerd'

Het zijn felle woorden van Verstappen, die alles realistisch blijft benaderen: "Ja, we hebben het heel erg goed gedaan en we hebben in vrijwel alle races echt gemaximaliseerd. Maar als we in een positie hadden gezeten dat onze auto net zo dominant zou zijn als die van hen, dan was het kampioenschap lang geleden al beslist."

Gaat Verstappen extra hard pushen?

Het feit dat hij Norris nu in het vizier heeft, zorgt er niet voor dat hij extra gaat pushen. Verstappen blijft alles maximaliseren: "Het is goed om in de titelstrijd te zitten, maar ik geef altijd alles wat ik heb, zelfs als ik op de twaalfde plek rijd, ondanks dat ik het haat om op die positie te rijden."

"Maar als ik in de auto zit, weet ik dat ik niet tegen mezelf kan zeggen dat ik kan niet honderd procent ga geven. Dat bestaat gewoon niet. Als het wel zo is, dan is het misschien beter om te stoppen."

DBGates

Posts: 3.898

Als hij kampioen word kan hij tegen Zak zeggen dat het ook lukt als je niet de snelste auto hebt

  • 6
  • 28 nov 2025 - 11:33
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.887

    Verstappen fel: "Vechten nog om de titel door falen van anderen".

    Dat, maar ook door het doortastende karakter van Max zelf en zijn kwaliteiten op de baan.
    Max haalt altijd het beste uit zichzelf en zijn machine...en dat eist hij ook van zijn team. En we kennen natuurlijk allemaal de onzin regels van het papaya team...

    • + 3
    • 28 nov 2025 - 11:25
    • F1jos

      Posts: 4.870

      Als Lewis Max instelling heeft, is hij allang gestopt.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 13:00
  • DBGates

    Posts: 3.898

    Als hij kampioen word kan hij tegen Zak zeggen dat het ook lukt als je niet de snelste auto hebt

    • + 6
    • 28 nov 2025 - 11:33
    • SennaS

      Posts: 10.931

      Klopt niet echt
      Het is wisselend per circuit welke de snelste auto is. Als he 20-30 sec wegrijdt dan heb je wel degelijk de snelste auto.
      Wat tussen de 3 koplopers zitten geen mega verschillen.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 12:38
    • Pepe

      Posts: 1.153

      @SennaS het begint nu wel een beetje comische vormen aan te nemen vind je ook niet :p. Je hebt gelijk dat als je 20 sec wegrijdt je de snelste auto hebt. Maar over het hele seizoen gezien is het toch wel McLaren hoor die de snelste auto heeft. Dat geen mega verschil noemen is merkwaardig.

      • + 6
      • 28 nov 2025 - 12:51
    • snailer

      Posts: 30.821

      Dat was in 2024 en 2021 al waar. DBGates

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:17
  • SennaS

    Posts: 10.931

    Helemaal gelijk.
    Max toont karakter van een groot kampioen.
    Dat hij nog in de race zit heeft vooral te maken met de papaya rules.
    Met de rbr rules was een mcl coureur allang wk.

    Anderzijds, mag de f1 en hun fans blij zijn met het mcl en mercedes beleid zodat het tot de bittere eind spannend blijft.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 12:35
    • Pepe

      Posts: 1.153

      Ik word al moe als ik eraan denk dat ik jarenlang elke dag iets negatiefs over RBR moet posten. Knappe prestatie SennaS!

      • + 5
      • 28 nov 2025 - 12:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 615

      SennaS is hier nu eenmaal het grootste k*tkind, dat áltijd en nagenoeg élke dag iets negatief over Verstappen moet kotsen, @Pepe. Iets positiefs zeggen als ze er echt niet omheen kunnen, maar dan wél nog iets negatiefs binnenprikken, net als @mario overigens.

      Daarnaast heb je nog die zelfpijpende @Ouw, die Verstappen heel graag - zodra hij aanleiding ziet z'n kinderlijke onzin erin te gooien - lelijk noemt en z'n vader agressief. Wordt ie blijkbaar toch nog een beetje hard van tijdens dat gehannes met zichzelf...

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 14:07

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar