Norris vindt Piastri net zo goed als Verstappen

Lando Norris kan dit weekend in Qatar voor het eerst wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij moet echter wel afrekenen met Max Verstappen en Oscar Piastri, die hem nog van de titel kunnen houden. Norris maakt zich geen zorgen, en stelt dat zijn rivalen even goed zijn.

Norris voert met nog twee raceweekenden te gaan nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij leek op matchpoint te gaan staan in Qatar, maar door zijn diskwalificatie in Las Vegas is het allemaal veel spannender geworden dan hij misschien wel had gehoopt. Hij verdedigt een voorsprong van 24 punten op Verstappen en Piastri, en moet na dit weekend minimaal 25 punten voorstaan om wereldkampioen te worden.

Norris weet dat het geen makkelijke opgave gaat worden, ook omdat Verstappen in bloedvorm verkeert. De Nederlander won afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas en heeft sinds de zomer in elke race op het podium gestaan. Hij is bezig met een opmerkelijke opmars, en lijkt zijn prooi niet los te willen laten nu hij ze in het vizier heeft gekregen.

Hoe kijkt Norris naar Verstappen en Piastri?

In Qatar doet Norris zijn best om rust uit te stralen. De Brit laat aan Sky Sports weten hoe hij naar zijn rivalen kijkt: "Ik benader ze op dezelfde manier. Ze zijn allebei even goed. Ik weet wat Max kan, en Oscar is in staat om precies hetzelfde te doen als Max."

"Ze hebben allebei zo hun sterke punten, en hun zwakke punten. Max rijdt voor een ander team, en Oscar zit in hetzelfde team en we zijn ook nog eens constructeurskampioen."

Vechten op de baan

Norris wil rustig blijven, en wil het duel op de baan aangaan. Hij heeft er geen zin in om met verbale modder te gaan gooien: "Elke coureur wil voor zijn eigen dingen vechten, en bewijzen dat hij de beste is. Ze zijn allebei competitief, ze zijn allebei heel erg sterk en ze zijn allebei geweldige coureurs. Ik kan niet wachten om een goed gevecht met ze uit te vechten op de baan."

F1jos

Posts: 4.866

Met andere woorden Lando is beter dan Max, als hij instaat is om Oscar te verslaan.

  • 7
  • 27 nov 2025 - 16:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.881

    Oke.
    Lando lag al niet zo goed hier, maar met zulke uitspraken heeft hij het voorgoed verknalt....de meute neemt hem nu al helemaal niet meer serieus.

    Doei Lando...

    • + 4
    • 27 nov 2025 - 16:09
    • Aajd Flupke

      Posts: 36

      Bye Lando, bye Lando adios cheater

      • + 6
      • 27 nov 2025 - 16:15
    • SennaS

      Posts: 10.920

      Cheater?

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 17:39
    • Maximo

      Posts: 9.597

      BELANGRIJK off topic: Carmen Jorda maakt een come-back bi Alpine!!!

      Daar wordt de F1 toch meteen een beetje mooier van!!! :)

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 17:54
    • Pepe

      Posts: 1.151

      @Maximo haha dat is niet gelogen.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.710

      Nou moet ze nog naar Pirelli @Maximo, voor een ouwerwets fraaie scheurkalender...

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 18:45
    • Larry Perkins

      Posts: 61.710

      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) vindt zichzelf een stuk beter dan Tante Agaath uit Warmetuut...

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 19:08
  • F1jos

    Posts: 4.866

    Met andere woorden Lando is beter dan Max, als hij instaat is om Oscar te verslaan.

    • + 7
    • 27 nov 2025 - 16:20
    • hupholland

      Posts: 9.428

      nou, het gaat over de situatie nu, met het materiaal dat ze hebben. Max en Oscar hebben precies evenveel punten gehaald, dus waarom zou Norris daar onderscheid in gaan maken? Max is een veel betere coureur natuurlijk, maar Oscar heeft een betere auto. Als combinatie zijn ze voor Norris een evengrote bedreiging.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 16:30
    • Beemerdude

      Posts: 8.381

      @F1Jos; ja, dat bedoelt ie. Hij kan ook lastig zeggen dat Oscar de veters van Max niet mag strikken want Norris heeft zelf een half seizoen letterlijk achter Piastri aangereden. Wij weten natuurlijk allemaal dat beide heren op geen stukken na het niveau van Verstappen halen. En dat weten ze zelf ook wel. Is ook geen schande, er rijden er nog 19 die dat niveau niet halen. Keertje een uitschieter, maar elk raceweekend alles uit die bolderkar halen wat erin zit is verder niemand gegeven imo.

      • + 3
      • 27 nov 2025 - 18:15
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 610

    Hahaha, die Norris...

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 16:48
    • Pogo de clown

      Posts: 5

      ja hoor..
      het zaLando weer ns niet zijn

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 17:01
  • SennaS

    Posts: 10.920

    Lando, Russell en Leclerc komen een heeft eind richting Max. Piastri nog niet, na een paar jaar kan hij het niveau van Max aantikken en Max zal ook niet meer beter op worden.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 17:42
    • snailer

      Posts: 30.812

      Absoluut. Op hun beste dagen zitten ze in de buurt als Verstappen een mindere dag heeft.

      • + 3
      • 27 nov 2025 - 18:16
    • Beemerdude

      Posts: 8.381

      @SennaS; nee hoor. Het verschil tussen de heren is dat Verstappen ELK weekend levert en de namen die jij opnoemt blinken uit in wisselvalligheid. Russell is de enige die nog wat consistentie laat zien. Zou mooi zijn als er volgend jaar 1 van deze heren naast Verstappen plaats zou nemen.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 18:16
    • Beemerdude

      Posts: 8.381

      @Snailer; en zelfs met een mindere dag (kwali Brazilië) ziet Norris toch weer die vermaledijde Verstappen naast zich op het podium....

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 18:39
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.866

      Op dit moment zit Piastri zeker niet op niveau van Verstappen maar potentieel kan hij dat niveau wel bereiken. Hij heeft nog zeker ruimte om sneller en beter te worden.

      Leclerc is qua pure snelheid waarschijnlijk net iets sneller dan Verstappen maar qua total package is Verstappen op dit moment toch beter. Russell zit al op maximale van zijn kunnen en doet het zeker goed. Verschil met Verstappen is bijna nihil. Bijna.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 18:43
    • snailer

      Posts: 30.812

      Dat is inderdaad de opportunist SennaS, Flying Dutchman.
      Halverwege dit jaar was Piastri volgens hem nog de beste.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 19:22
  • Larry Perkins

    Posts: 61.710

    Denk dat Oscar en Lando zelfs een stuk beter zijn dan Max, achter het aanrecht...

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
