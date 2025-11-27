Lando Norris kan dit weekend in Qatar voor het eerst wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij moet echter wel afrekenen met Max Verstappen en Oscar Piastri, die hem nog van de titel kunnen houden. Norris maakt zich geen zorgen, en stelt dat zijn rivalen even goed zijn.

Norris voert met nog twee raceweekenden te gaan nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij leek op matchpoint te gaan staan in Qatar, maar door zijn diskwalificatie in Las Vegas is het allemaal veel spannender geworden dan hij misschien wel had gehoopt. Hij verdedigt een voorsprong van 24 punten op Verstappen en Piastri, en moet na dit weekend minimaal 25 punten voorstaan om wereldkampioen te worden.

Norris weet dat het geen makkelijke opgave gaat worden, ook omdat Verstappen in bloedvorm verkeert. De Nederlander won afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas en heeft sinds de zomer in elke race op het podium gestaan. Hij is bezig met een opmerkelijke opmars, en lijkt zijn prooi niet los te willen laten nu hij ze in het vizier heeft gekregen.

Hoe kijkt Norris naar Verstappen en Piastri?

In Qatar doet Norris zijn best om rust uit te stralen. De Brit laat aan Sky Sports weten hoe hij naar zijn rivalen kijkt: "Ik benader ze op dezelfde manier. Ze zijn allebei even goed. Ik weet wat Max kan, en Oscar is in staat om precies hetzelfde te doen als Max."

"Ze hebben allebei zo hun sterke punten, en hun zwakke punten. Max rijdt voor een ander team, en Oscar zit in hetzelfde team en we zijn ook nog eens constructeurskampioen."

Vechten op de baan

Norris wil rustig blijven, en wil het duel op de baan aangaan. Hij heeft er geen zin in om met verbale modder te gaan gooien: "Elke coureur wil voor zijn eigen dingen vechten, en bewijzen dat hij de beste is. Ze zijn allebei competitief, ze zijn allebei heel erg sterk en ze zijn allebei geweldige coureurs. Ik kan niet wachten om een goed gevecht met ze uit te vechten op de baan."