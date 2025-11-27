user icon
Red Bull zet concurrentie onder druk met bijzondere boodschap

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Qatar met Max Verstappen op jacht naar een nieuwe topprestatie. Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas, en de druk staat er nu vol op bij McLaren. Bij Red Bull lijkt de sfeer ontspannen te zijn, en ze hebben een opvallende boodschap achtergelaten op de auto van Verstappen.

Verstappen maakt met nog twee Grands Prix te gaan nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij profiteerde in Las Vegas van de dubbele diskwalificatie van McLaren; Lando Norris en Oscar Piastri werden daar uit de uitslag geschrapt nadat bleek dat hun bodemplanken te ver waren afgesleten. 

De dubbele diskwalificatie zorgde ervoor dat de titelstrijd weer helemaal openligt. Norris voert nog altijd het kampioenschap aan, maar Verstappen en Piastri hebben nog maar een achterstand van 24 punten. Norris kan in theorie de wereldtitel claimen in Qatar, maar Verstappen kan het circuit van Losail ook verlaten als de nieuwe lijstaanvoerder.

Opvallende boodschap

Bij Red Bull is de sfeer ontspannen, zo blijkt uit een opvallende foto die werd gemaakt in de pitlane in Qatar. Op een foto die momenteel hard het internet rondgaat, is te zien dat er een A4'tje aan de voorkant van de auto van Verstappen is geplakt door zijn monteurs. Op het stukje papier staat in blokletters de tekst: "Het is hetzelfde als vorige week."

Wat betekent de boodschap van Red Bull?

Wat de tekst van Red Bull betekent, is niet helemaal duidelijk. De mysterieuze boodschap van Red Bull, zorgt in ieder geval voor reuring bij de fans. Sommigen zien het als een soort verwijzing naar de zege van Verstappen van vorige week, terwijl anderen het zien als een mogelijke sneer naar de diskwalificatie van McLaren.

Ook kan het verwijzen naar mogelijke updates, Red Bull introduceerde in de afgelopen weken meerdere keren nieuwe onderdelen. Dit was opvallend, aangezien andere teams allang zijn gestopt met het ontwikkelen van de auto. 

ViggenneggiV

Posts: 3.108

SSDD

  • 1
  • 27 nov 2025 - 15:29
Reacties (4)

  • ViggenneggiV

    Posts: 3.108

    SSDD

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 15:29
  • F1jos

    Posts: 4.866

    Bij McLaren: “It’s different as the last week “

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 15:35
  • Larry Perkins

    Posts: 61.711

    "It's the same as last week."

    Daar zal Yuki blij mee zijn...

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 16:32
  • koppie toe

    Posts: 4.898

    Lijkt me duidelijk een bericht aan de pers met hun gewijs en de camera's.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 17:54

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

