Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Qatar met Max Verstappen op jacht naar een nieuwe topprestatie. Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas, en de druk staat er nu vol op bij McLaren. Bij Red Bull lijkt de sfeer ontspannen te zijn, en ze hebben een opvallende boodschap achtergelaten op de auto van Verstappen.

Verstappen maakt met nog twee Grands Prix te gaan nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij profiteerde in Las Vegas van de dubbele diskwalificatie van McLaren; Lando Norris en Oscar Piastri werden daar uit de uitslag geschrapt nadat bleek dat hun bodemplanken te ver waren afgesleten.

De dubbele diskwalificatie zorgde ervoor dat de titelstrijd weer helemaal openligt. Norris voert nog altijd het kampioenschap aan, maar Verstappen en Piastri hebben nog maar een achterstand van 24 punten. Norris kan in theorie de wereldtitel claimen in Qatar, maar Verstappen kan het circuit van Losail ook verlaten als de nieuwe lijstaanvoerder.

Opvallende boodschap

Bij Red Bull is de sfeer ontspannen, zo blijkt uit een opvallende foto die werd gemaakt in de pitlane in Qatar. Op een foto die momenteel hard het internet rondgaat, is te zien dat er een A4'tje aan de voorkant van de auto van Verstappen is geplakt door zijn monteurs. Op het stukje papier staat in blokletters de tekst: "Het is hetzelfde als vorige week."

Wat betekent de boodschap van Red Bull?

Wat de tekst van Red Bull betekent, is niet helemaal duidelijk. De mysterieuze boodschap van Red Bull, zorgt in ieder geval voor reuring bij de fans. Sommigen zien het als een soort verwijzing naar de zege van Verstappen van vorige week, terwijl anderen het zien als een mogelijke sneer naar de diskwalificatie van McLaren.

Ook kan het verwijzen naar mogelijke updates, Red Bull introduceerde in de afgelopen weken meerdere keren nieuwe onderdelen. Dit was opvallend, aangezien andere teams allang zijn gestopt met het ontwikkelen van de auto.