Het titelgevecht in de Formule 1 gaat dit weekend verder in Qatar. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen, en geen van hen kan zich een nulscore veroorloven. Piastri stelt dat ze bij McLaren kort hebben gesproken over teamorders, maar dat dit niet gaat gebeuren.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij liep hierdoor in op de McLarens, en het werd voor hem nog mooier toen Norris en Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Verstappen staat daardoor gelijk met Piastri, terwijl hij nog maar een achterstand van 24 punten heeft op Norris.

Verstappen vecht tegen twee coureurs uit hetzelfde team, en daar willen ze nog altijd geen teamorders doorvoeren. Dit is opvallend, want als Piastri en Norris elkaar het vuur aan de schenen leggen, kan Verstappen er als de lachende derde vandoor gaan met de prijzen.

Gaat McLaren teamorders doorvoeren?

In Qatar werd Piastri door de internationale media gevraagd naar mogelijke teamorders. Lachend geeft de Australische coureur antwoord: "We hebben een hele korte discussie gehad met het team, en het antwoord is nee. Ik sta nog altijd gelijk in punten met Max en ik heb nog steeds een redelijke kans om te winnen als alles mijn kant op valt. Zo hebben we dat ook aangepakt."

Alles of niets?

Piastri moet scoren op het circuit van Losail, maar hij wil nog niet spreken van een soort alles of niets-race: "Er is nog steeds een kans. Zo is het een paar keer eerder ook gegaan. Ik weet dat het niet onmogelijk is, uiteraard. Ik weet ook dat er nog veel moet gebeuren; zelfs als ik twee perfecte weekenden afwerk, kan ik daar niet alleen op vertrouwen."

"Ik heb andere dingen nodig die in mijn voordeel uitpakken, en daar ben ik me zeer bewust van. Voor mij betekent dat gewoon dat ik probeer de best mogelijke weekenden te hebben, wat ik elke keer probeer te doen, en dan gaan we afwachten wat er gaat gebeuren."