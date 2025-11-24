user icon
Hamilton is er klaar mee en schrijft 2026 af

Hamilton is er klaar mee en schrijft 2026 af
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 10:46
  • comments 32
  • Door: Bob Plaizier

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari is uitgedraaid op een nachtmerrie. Ook in Las Vegas wist hij afgelopen weekend niet te presteren, en de moed is hem in de schoenen gezakt. Hij stelt dat hij zelfs geen zin heeft in 2026.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopte de zevenvoudig wereldkampioen op nieuwe successen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar. Hamilton worstelt al het hele jaar met zijn vorm en met zijn auto, en hij bereikte afgelopen weekend in Las Vegas een nieuw dieptepunt. In de kwalificatie reed hij over een paaltje heen, zag hij de bochten niet en noteerde hij de twintigste en langzaamste tijd.

Hamilton startte de race vanaf de laatste startrij, en wist bij de start te profiteren van de nodige chaos. Hij werkte zich direct op naar het middenveld, en had de top tien, en de WK-punten, in het zicht. Hij had er echter moeite mee om de aansluiting te vinden, en kwam op de teleurstellende tiende plaats over de streep. Door de diskwalificaties van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri schoof hij nog wel op naar de achtste plaats, maar dat kon hem nauwelijks bekoren.

Verschrikkelijk resultaat

Hamilton is er dan ook helemaal klaar mee. De Brit werd na afloop door BBC Radio 5 Live gevraagd naar zijn race, en hij reageerde fel: "Het is een verschrikkelijk resultaat. Er is helemaal niets positiefs dat we mee kunnen nemen van vandaag."

Hoe kijkt Hamilton naar 2026?

Volgend jaar gaat alles veranderen in de Formule 1, maar voor Hamilton maakt het allemaal niets uit. Hij telt de dagen af totdat deze martelgang over is: "Ik kan niet wachten totdat het voorbij is, ik kijk daar heel erg naar uit. Ik kijk ook niet uit naar de volgende." Als Hamilton wordt gevraagd wat hij met die laatste opmerking bedoelt, reageert hij heel duidelijk: "Volgend seizoen."

Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Hamilton vraagt zich dus hardop af of Ferrari dan wel kan schitteren.

William-E

Posts: 490

Dus dit jaar én volgend jaar schrijft hij af? Dan kan ie maar beter maar met pensioen gaan...

  • 19
  • 24 nov 2025 - 10:49
Reacties (32)

  • William-E

    Posts: 490

    Dus dit jaar én volgend jaar schrijft hij af? Dan kan ie maar beter maar met pensioen gaan...

    • + 19
    • 24 nov 2025 - 10:49
    • F1jos

      Posts: 4.845

      Stop nu maar en ga lekker genieten in de auto met Beyoncé, in je mode apenpakje.

      • + 10
      • 24 nov 2025 - 11:19
    • Erik FW34

      Posts: 3.792

      Als de schrijver de titel gewoon goed neerzet, dus 2025, is er niet zoveel aan de hand om Lewis weer af te zeiken ;-)

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 11:47
    • Erik FW34

      Posts: 3.792

      Hmmm blijkbaar verwacht ik dat het er gewoon fout staat en dat het weer Lewis afzeiktijd is. Maar blijkbaar heeft hij het toch gezegd, vreemd

      • + 5
      • 24 nov 2025 - 12:02
    • misstappen

      Posts: 3.414

      Een iet wat vreemde manier om Ferrari te motiveren voor '26 om super de best te doen voor de GOAT..

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 12:24
    • schwantz34

      Posts: 41.405

      Ja, al die mensen die bij Ferrari hun stinkende best doen om de best mogelijke auto te bouwen gaan nu echt door het vuur voor Ham, das zo klaar als een klontje!

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 13:12
    • Freek-Willem

      Posts: 6.466

      @erik, mogen we hem dan alsnog wel afzeiken? Ik vraag dit voor een vriend 😉

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 13:35
  • Psykosis

    Posts: 74

    Hij moet gewoon zich zelf uit zijn lijden helpen.
    En niet het team afschrijven over een seizoen die nog komen gaat.
    Waar hij dus al helemaal geen vertrouwen in heeft.
    Is dat lekker als je Ferrari bent.
    Exit a.u.b !!

    • + 9
    • 24 nov 2025 - 10:53
  • Joeppp

    Posts: 8.106

    Als een werknemer van mij zou zeggen dat hij of zij er geen zin meer in heeft en ook volgend jaar niet is het toch tijd om afscheid te nemen. Hij zal zelf wel niet opstappen want dat kost een jaarsalaris maar zo'n opmerking is toch wel het einde. Het is mooi geweest, fantastisch carrière maar dat was toen en nu op naar iets nieuws.

    • + 17
    • 24 nov 2025 - 11:12
  • Beamer

    Posts: 1.851

    Ik ben er ook klaar mee en schrijf Hamilton af!

    • + 8
    • 24 nov 2025 - 11:20
  • nr 76

    Posts: 7.196

    Er is 1 manier om de tifosi weer te laten juichen, Lewis. Just say the words!

    • + 4
    • 24 nov 2025 - 11:28
  • jd2000

    Posts: 7.439

    Nou,gauw stoppen. Wat een verschil met bijvoorbeeld Alonso of Verstappen. Ook al zitten die in een ruk wagen,ze gaan iedere race tot het gaatje . Hamilton is gewoon een verwende kerel die te makkelijk aan zn succes is gekomen

    • + 11
    • 24 nov 2025 - 11:35
    • HarryLam

      Posts: 5.047

      Tja, hij moet niet zo zeuren, hij is met zijn volle verstand in de mooie praatjes van Elkan gestapt en verdient een vermogen.
      Als hij volgend jaar ook al afschrijft heeft hij 0,0 vertrouwen in de kunde van de italianen.

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 11:43
    • Damon Hill

      Posts: 19.472

      Om eerlijk te zijn vind ik dat bij Alonso de glans er ook al een tijdje vanaf is, alleen valt het bij hem veel minder op omdat hij Lance Stroll als teamgenoot heeft. Daardoor lijkt het nog wat. Maar Leclerc of Stroll als teamgenoot hebben is natuurlijk echt een wereld van verschil.

      • + 7
      • 24 nov 2025 - 12:04
  • Rimmer

    Posts: 13.042

    Laten we eerlijk zijn en niet alleen maar met de vinger wijzen.
    Het is ook gewoon enorm lastig om te winnen en te stralen als je niet een snellere auto met meer pk’s hebt dan de rest. Dan moet je ineens gaan vechten, moeite doen, jezelf ontwikkelen. Sterker nog, je moet jezelf ontstijgen, risen, so to speak.
    Dat kan hij helemaal niet joh. De man is zo nep en leeg en dat is dit seizoen onomstotelijk bewezen, door hemzelf nota bene.
    Ik snap Elkann wel, die slaat zich elk weekend voor de kop. Het is zelfs zo dramatisch dat Lewis het hele team mee naar beneden sleurt ipv omhoog stuwt. Zelfs Lec wordt onbedoeld meegezogen in de neerwaartse spiraal simpelweg omdat Lewis iedereen naar beneden trekt. Dat deed hij eigenlijk hij Mercedes ook al tot ze daar Russell aannamen. Die probeert sindsdien de boel weer omhoog te duwen en samen met Antonelli slagen ze daar weer voorzichtig in.

    • + 7
    • 24 nov 2025 - 11:43
    • Maximo

      Posts: 9.586

      Rimmer, Ik weet dat jij geen Lewis fan bent en tot op zekere hoogte kan je daarmee de hand schudden, al denk ik dat hij in zijn beste jaren wel absolute wereldtop was, maar die tijd ligt al wat jaartjes achter ons. Wanneer het absolute topniveau is verdwenen is wat onduidelijk, wellicht heeft de sterke Mercedes van voor 2021 het verval al eerder wat laten verbloemen, al heb ik zelf het idee dat 2021 er mentaal heel zwaar bij hem ingehakt heeft, net als de 2022 Mercedes die totaal niet te besturen was, ergens rond die tijd heeft het geloof in zijn eigen kunnen verloren, zeker toen Russell hem de baas werd en om tot de absolute top te horen moet je als coureur de arrogantie hebben om van jezelf te geloven dat jij de allerbeste bent. Dat geloof heeft is al een tijdje niet meer en dat alleen al scheelt een paar tienden per ronde of zorgt er voor dat hij niet langer de scherpte heeft om altijd de juiste keuzes te maken.

      Kortom, Ferrari heeft ‘m 6 jaar te laat binnen gehaald.

      • + 6
      • 24 nov 2025 - 11:53
    • Rimmer

      Posts: 13.042

      Ik volg je maar ik zie het niet zo.
      Hij was enorm sterk in 2007. Maar dat was als rookie, niemand verwachtte iets en hij had giga test ervaring gehad en de auto was perfect en by far de beste in het veld terwijl hij vaak de afstelling van Alonso gebruikte.
      In 2008 was er geluk met die laatste race maar eigenlijk zou hij gewoon dat seizoen verliezen van een zeer matige Massa.
      2009 en 2010 en 2011 vond ik niet dat Lewis de grote man was en boven iedereen uitstak.
      2012 was een goed seizoen en 2013 niet onaardig.
      Daarna heeft hij zoveel meer pk’s gehad dat die titels gewoon helemaal niks zeggen over wie de beste was. Toen dat voordeel wegviel verloor hij meteen de titel en reed sindsdien dramatisch rond. Al jaren.
      Hij is gewoon mega overhyped. Het is zeker een snelle coureur, vooral toen hij jonger was, maar hij is nooit van niveau Schumacher of Max geweest.

      • + 8
      • 24 nov 2025 - 12:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.984

      Dit kun je natuurlijk net zo goed omdraaien.

      Stel dat Mclaren in 2007 de beste wagen had (wat ik niet denk, de rijders maakte het verschil) dan heeft Lewis/Alonso de titel enkel verloren omdat het rijderspaar zo ongelooflijk aan elkaar gewaagd was + intern gedoe dat ze het daar hebben verloren. Maar nee, dat geldt natuurlijk niet voor Lewis.

      2008 was Ferrari absoluut de betere wagen. Massa is natuurlijk never nooit van het kaliber Hamilton. In theorie kun je de Lewis/Verstappen logica in 2021 gebruiken die vele hanteren. Verstappen = beter dan Hamilton dus Hamilton had de betere wagen. Hamilton = beter dan Massa dus Massa had de betere wagen.

      Of geldt dit alleen selectief?

      Rimmer lijkt wel een beetje op Lewis ergens. De ene dag moet Ferrari alles op hem zetten, de andere dag is het allemaal pure middelmaat. Wispelturig wel.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.472

      Het is wat Michael Schumacher hier zegt.

      Iedereen die ook maar een klein beetje verstand heeft van F1, weet dat Massa niet van het kaliber Hamilton én Alonso was. Dus ja, je kan wel met zekerheid zeggen dat Ferrari in zowel 2007 als 2008 iets beter/sneller was dan de McLaren.

      Dat Hamilton de titel in 2008 won was overigens niet allemaal geluk. Men doet soms net alsof Glock in Brazilië een fout maakte, maar dat was niet zo. De enige reden dat Glock VOOR Hamilton kwam te liggen, is omdat Glock op slicks bleef reden terwijl bijna iedereen... inclusief Hamilton... regenbanden ging halen. In de laatste ronde van de race was het zo nat dat Glock op zijn slicks geen enkele grip meer had. Glock maakte dus geen fout, maar stond gewoon te malen op zijn bandjes. Had Glock net als anderen gewoon regenbanden gehaald, dan had hij überhaupt nooit voor Hamilton komen te liggen.

      Daarnaast wordt een kampioenschap natuurlijk beslist over een heleboel races en niet eentje. Massa had dan ook nog de mazzel dat Hamilton op Spa een absurde tijdstraf kreeg.

      Maar al met al was Hamilton's debuutjaar in 2007 absurd goed, maar was Hamilton in 2008 net als Massa rommelig en slordig. Zowel Hamilton als Massa maakten in 2008 veel fouten. Massa spinde bijvoorbeeld in Australië. Spinde ook in Maleisië wat een zekere 2e plek kostte. En in Silverstone spinde Massa geloof ik wel 4 of 5x van de baan. En zoals gezegd deed Hamilton ook een hoop verkeerd.

      Als je dan in 2008 iemand aan wil wijzen die de titel het meeste verdiende, dan was het Kubica. Kubica deed heel lang mee om de titel in zijn BMW, maar het team bracht geen enkele upgrades.

      Het is jammer dat mensen Kubica in 2008 vergeten zijn, want DAT was de man die dat seizoen eigenlijk het beste reed, en niet Hamilton of Massa.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:18
  • Adelaide1989

    Posts: 7

    Dan kunnen ze meteen Sainz terug halen, die was een stuk competitiever met de auto en zat dichter bij Leclerc dan Ham.

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 11:47
  • Damon Hill

    Posts: 19.472

    Persoonlijk vraag ik me altijd af wat Hamilton had verwacht van dit avontuur. Want laat ik toch maar weer in herhaling vallen en aangeven dat Leclerc keer op keer wordt onderschat, ook hier. Toen Leclerc bij Ferrari kwam versloeg hij direct Vettel en liet hij zien ongelofelijk snel te zijn. En jawel... hij maakte ook fouten en was soms wisselvallig, maar die wisselvalligheid is de laatste twee seizoenen flink afgenomen. Ik durf nog steeds te stellen dat Leclerc na Verstappen de beste op de grid is. Sommige mensen roepen dat Piastri naar Ferrari moet gaan, maar ik heb nieuws voor je, Leclerc vreet Piastri gewoon op.

    Hamilton hoort absoluut in het rijtje "beste allertijden". Persoonlijk niet in mijn top 5, maar wel in mijn top 10. Leeftijd zorgt er echter altijd voor dat je vorm gaat verliezen, dus nogmaals is mijn vraag.... wat had een 40-jarige Hamilton verwacht? Dat hij de supersnelle Leclerc ging verslaan die al jaren bij Ferrari zit? Totaal niet realistisch! Zeker als je bedenkt dat Hamilton daarvoor al enorme moeite had met Russell (een coureur die ook continu wordt onderschat, maar dat terzijde).

    Vanaf een bepaalde leeftijd worden coureurs gewoon langzamer. Als Verstappen door zou gaan tot zijn 40e, is hij op zijn 40e ook langzamer dan nu.

    Ik word wel moe van mensen die roepen dat Hamilton alleen in raketten kon winnen, want bij McLaren heeft hij al het tegendeel bewezen (kijk alleen al naar zijn debuutseizoen naast Alonso). Je kunt een 40-jarige Hamilton niet vergelijken met de Hamilton in zijn prime-time. En dus is er PRECIES gebeurt wat realistisch was, namelijk dat hij het aflegt tegenover Leclerc die wel in zijn prime zit, met een mentale knak als gevolg.

    Ik hoop in 2027 echt op fris bloed. Nee, geen Piastri! Als ik zie hoe snel Bearmann stappen maakt en hoe indrukwekkend hij is in de Haas, dan is hij na nog een jaartje ervaring in 2026 denk ik echt wel rijp om in te stappen in 2027 bij Ferrari. Kies voor de jeugd! Kies voor de toekomst!

    • + 6
    • 24 nov 2025 - 11:51
    • Remco_F1

      Posts: 3.247

      Ik zie het als iemand die al een vast contract heeft in een bedrijf wat ruk is, die heeft zich daarna toe gewerkt en vanaf zijn vast contract de instelling heeft: Ik sloof mij hier niet meer uit. het zal allemaal wel, ik kom hier alleen voor de poen.
      Wanneer er iemand komt die nog geen vast contract heeft die zal zich uitsloven en daarna ook die instelling aannemen.

      Hetzelfde verhaal zie ik bij Ferrari ook gebeuren. De toppers die bij Mercedes en Red Bull konden uitsloven, omdat ze daarin werden beloond, dat gebeurd bij Ferrari dus niet omdat het vanwege ego`s en politiek vastloopt. Resultaat is dat de toppers er geen zin meer in hebben en slechter gaan presteren. Dan kun je spreken over Leclerc die beter presteert maar die heeft nog die roem gehad die Vettel en Ham. wel hebben gehad, dat is nogal een verschil.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 12:32
    • Remco_F1

      Posts: 3.247

      *heeft nog niet die roem gehad.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 12:34
    • rwinn2893

      Posts: 150

      Ik denk dat Max het volledig met je eens is en dat zie je ook aan de manier waarop die twee met elkaar racen. Piastri kan Norris met alle respect nog niet aan wanneer Lando zijn eigen ruiten niet inslaat.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 12:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.472

      @Remco,
      Ik denk dat Hamilton's motivatie uit zichzelf moet komen. 2026 wordt waarschijnlijk zijn laatste jaar. Dan wil je toch in ieder geval naar jezelf toe én naar je fans toe nog één jaar alles geven... ongeacht hoe erg het rommelt binnen het team of hoe matig de auto eventueel is.

      Uiteraard zie ik ook de interne strubbelingen bij Ferrari en ook Leclerc lijkt er steeds meer klaar mee. Maar dat staat los van persoonlijke motivatie. Hamilton is het aan zijn stand en fans verplicht alles te geven.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 12:42
  • 919

    Posts: 3.846

    Oef...

    Ik wens Lewis Hamilton veel wijsheid toe en succes en sterkte in zijn levenskeuze.

    • + 2
    • 24 nov 2025 - 12:12
  • Snelrondje

    Posts: 8.897

    Het begint een beetje triest te worden Lewis zo te zien worstelen. Hij is een van de 10 beste F1 coureurs ooit. Maar is , omdat hij jarenlang ook de beste auto had, gaan denken dat hij de allergrootste is. En dat wilde hij bij Ferrari bewijzen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 12:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.472

      In ieder geval ziet het ernaar uit dat hij nog enigszins op tijd stopt. Na 2026 gaat hij echt niet verder.

      Ik moet vaak terugdenken aan Valentino Rossi in de MotoGP, absoluut iemand die daar in de top 3 van het GOAT-lijstje staat. Maar die man ging dusdanig lang door en wilde maar nooit afscheid nemen, waardoor zijn laatste jaar echt dieptriest was. Hij reed continu stijf achteraan en viel om de haverklap van zijn motor. Dat is toch voor niemand leuk?... zou je denken?

      Ik zal het nooit begrijpen. En veel Rossi fans bleven maar zeggen: "ik wil dat hij doorgaat want ik wil mijn idool zien rijden". Tja, wat is er zo leuk aan als je idool achteraan rijdt en steeds crasht?

      Rossi is echt hét voorbeeld van iemand die veel en veel te lang door is gegaan.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:38
  • fdorp

    Posts: 59

    Op deze wijze begint het langzamerhand een onhoudbare situatie te worden en kan zelfs schade opleveren aan het merk Ferrari. Daar ze zijn in Italië heel gevoelig voor.

    Ik denk dat we binnenkort een scheiding gaan meemaken.

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 13:46
  • Aajd Flupke

    Posts: 29

    Stel je voor, je bent werkgever en betaalt je werknemer 100.000.000 per jaar en dan krijg je er zo'n gemotiveerde werknemer voor terug. Ferrari zou hem wegens wanprestatie per direct moeten ontslaan en het salaris van afgelopen moeten terugvorderen

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 14:11

