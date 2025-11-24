Het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari is uitgedraaid op een nachtmerrie. Ook in Las Vegas wist hij afgelopen weekend niet te presteren, en de moed is hem in de schoenen gezakt. Hij stelt dat hij zelfs geen zin heeft in 2026.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hoopte de zevenvoudig wereldkampioen op nieuwe successen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar. Hamilton worstelt al het hele jaar met zijn vorm en met zijn auto, en hij bereikte afgelopen weekend in Las Vegas een nieuw dieptepunt. In de kwalificatie reed hij over een paaltje heen, zag hij de bochten niet en noteerde hij de twintigste en langzaamste tijd.

Hamilton startte de race vanaf de laatste startrij, en wist bij de start te profiteren van de nodige chaos. Hij werkte zich direct op naar het middenveld, en had de top tien, en de WK-punten, in het zicht. Hij had er echter moeite mee om de aansluiting te vinden, en kwam op de teleurstellende tiende plaats over de streep. Door de diskwalificaties van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri schoof hij nog wel op naar de achtste plaats, maar dat kon hem nauwelijks bekoren.

Verschrikkelijk resultaat

Hamilton is er dan ook helemaal klaar mee. De Brit werd na afloop door BBC Radio 5 Live gevraagd naar zijn race, en hij reageerde fel: "Het is een verschrikkelijk resultaat. Er is helemaal niets positiefs dat we mee kunnen nemen van vandaag."

Hoe kijkt Hamilton naar 2026?

Volgend jaar gaat alles veranderen in de Formule 1, maar voor Hamilton maakt het allemaal niets uit. Hij telt de dagen af totdat deze martelgang over is: "Ik kan niet wachten totdat het voorbij is, ik kijk daar heel erg naar uit. Ik kijk ook niet uit naar de volgende." Als Hamilton wordt gevraagd wat hij met die laatste opmerking bedoelt, reageert hij heel duidelijk: "Volgend seizoen."

Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Hamilton vraagt zich dus hardop af of Ferrari dan wel kan schitteren.