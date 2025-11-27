user icon
icon

FIA komt met reactie op fysieke klachten Max Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA komt met reactie op fysieke klachten Max Verstappen

Max Verstappen liet afgelopen weekend weten dat hij blij is als het huidige F1-tijdperk voorbij is. In Las Vegas legde hij uit dat de huidige auto's niet comfortabel zijn, en dat hij elke keer als hij uitstapt fysieke klachten heeft. Autosportfederatie FIA komt nu met een reactie op de klachten van Verstappen.

Het huidige Formule 1-tijdperk komt over twee races ten einde. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en dat moet veel gaan veranderen. De huidige auto's zorgen vaak voor fysieke ongemakken, en meerdere coureurs lieten zich daar in de afgelopen jaren over uit.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

In Las Vegas deed ook Max Verstappen een duit in het zakje. Hij stelde dat zijn rug bijna uit elkaar valt, en dat zijn voeten na een sessie altijd pijn doen. Volgens Verstappen zou het er niet goed uitzien als men scans van zijn lichaam zou maken.

Wat is de reactie van de FIA?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft nu bij Motorsport.com gereageerd op de uitspraken van Verstappen. Gevraagd of de FIA de fysieke belasting van de auto's misschien heeft onderschat, reageert Tombazis duidelijk: "Ik denk dat je refereert aan het feit dat de auto's laag en stijf moeten worden gebruikt. In algemene zin hadden we dit niet verwacht met de huidige generatie auto's."

Wat gaat er gebeuren in 2026?

Tombazis heeft goed nieuws voor Verstappen, want als het goed is spelen deze problemen volgend jaar niet meer: "Met de aerodynamica van volgend jaar is het nog steeds beter om de auto lager bij de grond te gebruiken in plaats van hoger, maar niet op dezelfde mate als nu. De verhouding tussen aerodynamica en de rijhoogte zal wel iets anders zijn, waardoor de optimale rijhoogte iets hoger is dan nu. Daarnaast denken we dat de teams de auto's minder stijf zullen gebruiken om genoeg mechanische grip te hebben."

Niets is uitgesloten

Tombazis wil echter nog niet stellen dat fysieke klachten helemaal zijn uitgesloten: "Dat blijft altijd speculeren. Uiteindelijk ontwerpen wij als FIA de auto's niet, maar alle indicaties die we nu hebben, duidelijk erop dat het beter zal gaan. Maar goed, dat weten we natuurlijk pas zeker als we de baan opgaan."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar