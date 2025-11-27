Max Verstappen liet afgelopen weekend weten dat hij blij is als het huidige F1-tijdperk voorbij is. In Las Vegas legde hij uit dat de huidige auto's niet comfortabel zijn, en dat hij elke keer als hij uitstapt fysieke klachten heeft. Autosportfederatie FIA komt nu met een reactie op de klachten van Verstappen.

Het huidige Formule 1-tijdperk komt over twee races ten einde. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en dat moet veel gaan veranderen. De huidige auto's zorgen vaak voor fysieke ongemakken, en meerdere coureurs lieten zich daar in de afgelopen jaren over uit.

In Las Vegas deed ook Max Verstappen een duit in het zakje. Hij stelde dat zijn rug bijna uit elkaar valt, en dat zijn voeten na een sessie altijd pijn doen. Volgens Verstappen zou het er niet goed uitzien als men scans van zijn lichaam zou maken.

Wat is de reactie van de FIA?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft nu bij Motorsport.com gereageerd op de uitspraken van Verstappen. Gevraagd of de FIA de fysieke belasting van de auto's misschien heeft onderschat, reageert Tombazis duidelijk: "Ik denk dat je refereert aan het feit dat de auto's laag en stijf moeten worden gebruikt. In algemene zin hadden we dit niet verwacht met de huidige generatie auto's."

Wat gaat er gebeuren in 2026?

Tombazis heeft goed nieuws voor Verstappen, want als het goed is spelen deze problemen volgend jaar niet meer: "Met de aerodynamica van volgend jaar is het nog steeds beter om de auto lager bij de grond te gebruiken in plaats van hoger, maar niet op dezelfde mate als nu. De verhouding tussen aerodynamica en de rijhoogte zal wel iets anders zijn, waardoor de optimale rijhoogte iets hoger is dan nu. Daarnaast denken we dat de teams de auto's minder stijf zullen gebruiken om genoeg mechanische grip te hebben."

Niets is uitgesloten

Tombazis wil echter nog niet stellen dat fysieke klachten helemaal zijn uitgesloten: "Dat blijft altijd speculeren. Uiteindelijk ontwerpen wij als FIA de auto's niet, maar alle indicaties die we nu hebben, duidelijk erop dat het beter zal gaan. Maar goed, dat weten we natuurlijk pas zeker als we de baan opgaan."