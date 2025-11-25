Het nieuws sloeg in als een bom: beide McLarens uit de uitslag geschrapt in Las Vegas. In het kamp van Max Verstappen gingen de vlaggen uit. Zijn grote rivaal Lando Norris scoorde plotsklaps nul punten, waardoor de vierde wereldtitel voor de Nederlander nu voor het grijpen ligt.

Toch is er op de burelen van Red Bull Racing geen sprake van onverdeelde vreugde. De beslissing van de FIA heeft namelijk een opmerkelijk nadelig effect op het teamkampioenschap.

Het probleem zit hem in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs – een positie die vele miljoenen aan prijzengeld waard is. Red Bull jaagt op Ferrari voor die plek.

Met de oorspronkelijke uitslag (Norris P2, Piastri P4) snoepte McLaren veel punten weg voor de neus van Ferrari. Nu de McLarens zijn weggevallen, schuiven de Ferrari-coureurs (Carlos Sainz en Lewis Hamilton) echter door naar voren. Zij scoren hierdoor aanzienlijk meer punten dan ze anders hadden gedaan.

Het rekenplaatje

Voor Red Bull verandert er qua punten niets: Verstappen had de race toch al gewonnen (25 punten) en krijgt er door de diskwalificatie niks bij. Maar omdat de directe concurrent Ferrari wél "gratis" extra punten in de schoot geworpen krijgt, wordt het gat tussen Ferrari (P2) en Red Bull (P3) ineens groter of moeilijker te overbruggen.

Miljoenenspel

In de Formule 1 telt elke positie in het WK voor miljoenen dollars aan prijzengeld. Door de diskwalificatie van McLaren is de kans dat Red Bull dit seizoen nog als tweede eindigt, statistisch gezien kleiner geworden.

Het team bevindt zich in een bizarre spagaat: de diskwalificatie brengt de rijderstitel voor Verstappen op een presenteerblaadje, maar kost het team mogelijk de tweede plek in het WK. Een klassiek geval van "elk voordeel heb z'n nadeel".