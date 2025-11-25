user icon
Pijnlijke paradox in Las Vegas: Waarom diskwalificatie McLaren juist slecht nieuws is voor Red Bull

Pijnlijke paradox in Las Vegas: Waarom diskwalificatie McLaren juist slecht nieuws is voor Red Bull
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 12:30
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het nieuws sloeg in als een bom: beide McLarens uit de uitslag geschrapt in Las Vegas. In het kamp van Max Verstappen gingen de vlaggen uit. Zijn grote rivaal Lando Norris scoorde plotsklaps nul punten, waardoor de vierde wereldtitel voor de Nederlander nu voor het grijpen ligt. 

Toch is er op de burelen van Red Bull Racing geen sprake van onverdeelde vreugde. De beslissing van de FIA heeft namelijk een opmerkelijk nadelig effect op het teamkampioenschap. 

Ferrari lachende derde 

Het probleem zit hem in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs – een positie die vele miljoenen aan prijzengeld waard is. Red Bull jaagt op Ferrari voor die plek.

Met de oorspronkelijke uitslag (Norris P2, Piastri P4) snoepte McLaren veel punten weg voor de neus van Ferrari. Nu de McLarens zijn weggevallen, schuiven de Ferrari-coureurs (Carlos Sainz en Lewis Hamilton) echter door naar voren. Zij scoren hierdoor aanzienlijk meer punten dan ze anders hadden gedaan. 

Het rekenplaatje 

Voor Red Bull verandert er qua punten niets: Verstappen had de race toch al gewonnen (25 punten) en krijgt er door de diskwalificatie niks bij. Maar omdat de directe concurrent Ferrari wél "gratis" extra punten in de schoot geworpen krijgt, wordt het gat tussen Ferrari (P2) en Red Bull (P3) ineens groter of moeilijker te overbruggen. 

Miljoenenspel 

In de Formule 1 telt elke positie in het WK voor miljoenen dollars aan prijzengeld. Door de diskwalificatie van McLaren is de kans dat Red Bull dit seizoen nog als tweede eindigt, statistisch gezien kleiner geworden. 

Het team bevindt zich in een bizarre spagaat: de diskwalificatie brengt de rijderstitel voor Verstappen op een presenteerblaadje, maar kost het team mogelijk de tweede plek in het WK. Een klassiek geval van "elk voordeel heb z'n nadeel". 

nutstree

Posts: 613

schuiven de Ferrari-coureurs (Carlos Sainz en Lewis Hamilton)

Hmm, rijderswissel gemist?

  • 5
  • 25 nov 2025 - 13:19
Max Verstappen Helmut Marko Ferrari McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (12)

  • nutstree

    Posts: 613

    schuiven de Ferrari-coureurs (Carlos Sainz en Lewis Hamilton)

    Hmm, rijderswissel gemist?

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 13:19
    • Kubica

      Posts: 5.659

      Ja en Max heeft de titel (zijn 4e !!!) bijna binnen, hoeft hem bij wijze van spreken alleen maar in te koppen.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 13:49
    • Patrace

      Posts: 6.351

      Dit is weer broddelwerk van de bovenste plank.
      Niet alleen vanwege de coureurs, maar ook omdat niet Ferrari, maar Mercedes de grootste kanshebber voor P2 is. Het lijkt erop dat ze een oud stukje proza hebben gepakt….

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 14:43
    Posts: 500

    Wat een zooitje

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 13:21
  • GPYesterday

    Posts: 291

    De vierde wereldtitel? Heeft Hamelton toch de wereldtitel van 2021 gekregen?

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 13:24
  • Underkutter

    Posts: 596

    Ligt de titel nu op een presenteerblaadje?

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 13:39
  • Kubica

    Posts: 5.659

    Dit keer hebben ze echt hun best gedaan. Er klopt werkelijk helmaal niets van dit stukje tekst...

    • + 3
    • 25 nov 2025 - 13:47
  • Joyride

    Posts: 26

    "Maar omdat de directe concurrent Ferrari wél "gratis" extra punten in de schoot geworpen krijgt, wordt het gat tussen Ferrari (P2) en Red Bull (P3) ineens groter of moeilijker te overbruggen. "

    En waarom wordt Mercedes niet genoemd? Zij staan toch echt tweede bij de constructeurs. Bedenkelijk allemaal..

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 13:51
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.847

    Zonder die diskwalificatie was de titelstrijd inmiddels niet meer zo spannend maar nu is een beetje spanning ten minste terug. Qua WCC misschien een nadeel maar qua WDC zeker 18 punten voordeel tov Norris. En veel meer kans dan het eigenlijk hoorde te zijn.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 13:59
  • Beamer

    Posts: 1.854

    Ik denk niet dat Red Bull zich zo druk maakt om het WK voor constructeurs. Een hogere plek levert wel geld op, maar plek 4 levert juist weer meer ontwikkelingstijd op. Ik gok dat Red Bull dat laatste liever heeft (een euro meer of minder zal daar niet zo'n probleem zijn).

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 14:19
  • Sander

    Posts: 1.579

    Al deze controversie, inslaande bommen en ontploffende (social) media levert meer meer exposure en gratis reclame op dan het verschil tussen P2 en P3 oplevert.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 14:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
