Sainz trots op vijfde plek: "Dit is het maximum"

Sainz trots op vijfde plek: "Dit is het maximum"
  Gepubliceerd op 24 nov 2025 18:31
  comments 4
  Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz heeft een geweldige prestatie geleverd tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Spanjaard startte de GP vanaf de derde startpositie en wist dat om te zetten naar de vijfde plaats. De Williams-coureur kwam eigenlijk als zevende over de streep, maar de McLaren-coureurs vielen voor zijn neus weg. Sainz laat weten erg blij te zijn met zijn vijfde plek. 

Volgens Sainz is dit het maximum wat hij kon behalen in Vegas. Waar teamgenoot Albon uitviel, wist Sainz de vijfde plek te behalen. De Spanjaard was het gehele weekend sterker dan zijn teamgenoot. 

Sainz behaalde het maximum

"Ik denk dat we tevreden moeten zijn. Het was het maximale dat we vandaag konden doen. Misschien waren we een beetje conservatief rond de pitstops met de undercuts en overcuts van Piastri en Leclerc. We hadden wat harder kunnen vechten met de timing van de pitstop om te zien of we hen achter ons konden houden", vertelde Sainz tegenover F1.com.

"Tien seconden voorsprong op de andere middenveldauto's. We waren duidelijk de snelste van het middenveld, maar de top zes-auto's waren gewoon te snel voor ons. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen enorm veel snelheid hebben. Natuurlijk maak ik soms een fout of maakt het team een fout, soms hebben we gewoon pech, maar het belangrijkste is dat de snelheid er is en dat we dat in deze tweede helft laten zien en zeer competitief zijn."

Sainz komt langzaam in vorm

Carlos Sainz komt langzaam in een goede vorm. Na een moeizame start wist de Spanjaard in Azerbeidzjan een podium te halen. Hij kreeg hierdoor veel zelfvertrouwen en behaalde in Singapore en Las Vegas punten. Las Vegas was het op één na beste resultaat van de Spanjaard van dit seizoen. 

Momenteel staat Sainz elfde in het wereldkampioenschap, maar hij maakt nog kans om de top tien binnen te dringen. Het verschil tussen Sainz en Isack Hadjar, die negende staat, is slechts drie punten. De coureur kan in de laatste twee Grands Prix nog wat stappen maken.

Adelaide1989

Posts: 9

Hij heeft wat pech gehad dit seizoen en ook zelf enkele fouten gemaakt. Ik denk wel dat hij volgend jaar de maat neemt van Albon.

  • 1
  • 24 nov 2025 - 19:04
Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.648

    Albon in zak en as.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:50
  • AUDI_F1

    Posts: 3.423

    Sainz heeft altijd een wat langzamere start, maar als ie on-fire is dan gaat ie goed.
    Alleen P5 is niet Maximaal maar boven maximaal. Met Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari zou P8 een goede prestatie zijn.
    Daar mag ie trots opzijn.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:50
    • KiekisNL

      Posts: 2.173

      Hij is op eigen kracht als 7e over de streep gekomen ;-) p5 was na de dsq van Lando en Oscar.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:05
  • Adelaide1989

    Posts: 9

    Hij heeft wat pech gehad dit seizoen en ook zelf enkele fouten gemaakt. Ik denk wel dat hij volgend jaar de maat neemt van Albon.

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 19:04

