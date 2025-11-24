Carlos Sainz heeft een geweldige prestatie geleverd tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Spanjaard startte de GP vanaf de derde startpositie en wist dat om te zetten naar de vijfde plaats. De Williams-coureur kwam eigenlijk als zevende over de streep, maar de McLaren-coureurs vielen voor zijn neus weg. Sainz laat weten erg blij te zijn met zijn vijfde plek.

Volgens Sainz is dit het maximum wat hij kon behalen in Vegas. Waar teamgenoot Albon uitviel, wist Sainz de vijfde plek te behalen. De Spanjaard was het gehele weekend sterker dan zijn teamgenoot.

Sainz behaalde het maximum

"Ik denk dat we tevreden moeten zijn. Het was het maximale dat we vandaag konden doen. Misschien waren we een beetje conservatief rond de pitstops met de undercuts en overcuts van Piastri en Leclerc. We hadden wat harder kunnen vechten met de timing van de pitstop om te zien of we hen achter ons konden houden", vertelde Sainz tegenover F1.com.

"Tien seconden voorsprong op de andere middenveldauto's. We waren duidelijk de snelste van het middenveld, maar de top zes-auto's waren gewoon te snel voor ons. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen enorm veel snelheid hebben. Natuurlijk maak ik soms een fout of maakt het team een fout, soms hebben we gewoon pech, maar het belangrijkste is dat de snelheid er is en dat we dat in deze tweede helft laten zien en zeer competitief zijn."

Sainz komt langzaam in vorm

Carlos Sainz komt langzaam in een goede vorm. Na een moeizame start wist de Spanjaard in Azerbeidzjan een podium te halen. Hij kreeg hierdoor veel zelfvertrouwen en behaalde in Singapore en Las Vegas punten. Las Vegas was het op één na beste resultaat van de Spanjaard van dit seizoen.

Momenteel staat Sainz elfde in het wereldkampioenschap, maar hij maakt nog kans om de top tien binnen te dringen. Het verschil tussen Sainz en Isack Hadjar, die negende staat, is slechts drie punten. De coureur kan in de laatste twee Grands Prix nog wat stappen maken.