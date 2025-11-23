'Aston Martin wil Christian Horner als nieuwe teambaas'

Het lijkt er sterk op dat het team van Aston Martin afscheid gaat nemen van teambaas en CEO Andy Cowell. De Britse renstal van Lawrence Stroll lijkt al te zoeken naar een opvolger, en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zou in beeld zijn voor Cowells rol.

Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas lekte uit dat het team van Aston Martin afscheid gaat nemen van teambaas Cowell. De voormalig motorenman van Mercedes combineerde deze rol sinds dit seizoen met zijn taak als CEO. Hij volgde begin dit jaar Mike Krack op, die een andere functie had gekregen binnen het team.

Ook BBC Sport meldt nu dat Aston Martin afscheid gaat nemen van Cowell. Volgens de Britse omroep moet teameigenaar Stroll ingrijpen nadat er onenigheid zou ontstaan tussen Cowell en topontwerper Adrian Newey. De BBC meldt dat er nog geen definitief besluit is genomen, maar dat de kans groot is dat Cowell een rol gaat krijgen binnen de organisatie.

Horner in beeld

De vraag is dan wie Cowell moet gaan opvolgen. BBC Sport stelt dat teameigenaar Stroll meerdere mensen op het oog heeft, waaronder Horner. Hij werd afgelopen zomer ontslagen door Red Bull, en wordt al tijden in verband gebracht met Aston Martin. Volgens de Britse omroep zou Horner al langer werk maken van een rol bij Aston Martin, en zou hij ook aandeelhouder willen worden.

Wie staan er nog meer op het lijstje?

Er zouden naast Horner nog meer mensen op het lijstje staan. Stroll zou voormalig McLaren- en Sauber-teambaas Andreas Seidl ook hebben benaderd, terwijl ook Audi-kopstuk Mattia Binotto en voormalig Aston Martin-CEO Martin Whitmarsh op de lijst zouden staan.

Whitmarsh wijst aanbod af

Vooral de naam van Whitmarsh is opvallend, want hij werd vorig jaar nog opgevolgd door Cowell. Bij BBC Sports stelt hij dat hij geen trek heeft in zijn oude baan: "Ik heb eind 2023 besloten om Aston Martin te verlaten, en alhoewel Lawrence heel aardig is geweest, zit ik niet langer te wachten op een rol binnen het team."

Als Horner tekent bij Aston Martin, dan wordt hij herenigd met Newey. Ze vormden samen jarenlang het hart van het succes bij Red Bull Racing, waar ze titels pakten met Sebastian Vettel en Max Verstappen.