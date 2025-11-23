Het team van McLaren zit zwaar in de problemen na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Na afloop vonden er al onderzoeken plaats in de pitbox van de Britse renstal, en nu blijkt dat beide coureurs moeten vrezen voor een diskwalificatie.

Lando Norris kampte in de slotfase van de Grand Prix van Las Vegas met problemen, en het leek erop dat hij te weinig brandstof in de auto had. De FIA meldde zich na afloop in de pitbox van Norris, en het leek erop dat ze naar een sample van brandstof zochten. Nu heeft de FIA bekendgemaakt dat zowel Norris als Oscar Piastri's auto wordt onderzocht. Het gaat niet om brandstof, maar om de dikte van de plank onder de auto.

Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas ontstond er onrust rondom de pitbox van McLaren. Technical Delegate Jo Bauer meldde zich bij het team, en teambaas Andrea Stella zei zijn mediasessies af. Het leek er in eerste instantie op dat het ging om een issue met de auto van Norris, die in de slotfase van de Grand Prix te horen kreeg dat hij wat rustiger aan moest doen. Er gingen geruchten rond dat hij te weinig brandstof in zijn auto had, maar nu blijkt dat er iets anders speelt.

Meer aan de hand

Toen ook FIA-kopstuk Nikolas Tombazis zich meldde in de pitbox van McLaren, werd duidelijk dat er mogelijk meer aan de hand was. Na een onrustig uur kwam de FIA met de bevestiging dat er een onderzoek is geopend naar beide coureurs. Uit onderzoek is gebleken dat de planken onder de auto's van Norris en Piastri te ver zijn afgesleten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Voor de vorm wordt er nu een onderzoek geopend, maar de uitkomst staat al vast: een dubbele diskwalificatie zal waarschijnlijk volgen. Het komt zelden voor dat coureurs niet worden gediskwalificeerd na zo'n onderzoek. Voor Max Verstappen zou het goed uitkomen in de strijd om de titel als zijn beide rivalen van McLaren worden gediskwalificeerd.