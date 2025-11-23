user icon
McLaren in de problemen: Diskwalificatie dreigt voor Norris en Piastri

McLaren in de problemen: Diskwalificatie dreigt voor Norris en Piastri
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 08:32
  75
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zit zwaar in de problemen na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Na afloop vonden er al onderzoeken plaats in de pitbox van de Britse renstal, en nu blijkt dat beide coureurs moeten vrezen voor een diskwalificatie.

Lando Norris kampte in de slotfase van de Grand Prix van Las Vegas met problemen, en het leek erop dat hij te weinig brandstof in de auto had. De FIA meldde zich na afloop in de pitbox van Norris, en het leek erop dat ze naar een sample van brandstof zochten. Nu heeft de FIA bekendgemaakt dat zowel Norris als Oscar Piastri's auto wordt onderzocht. Het gaat niet om brandstof, maar om de dikte van de plank onder de auto.

Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas ontstond er onrust rondom de pitbox van McLaren. Technical Delegate Jo Bauer meldde zich bij het team, en teambaas Andrea Stella zei zijn mediasessies af. Het leek er in eerste instantie op dat het ging om een issue met de auto van Norris, die in de slotfase van de Grand Prix te horen kreeg dat hij wat rustiger aan moest doen. Er gingen geruchten rond dat hij te weinig brandstof in zijn auto had, maar nu blijkt dat er iets anders speelt.

Meer aan de hand

Toen ook FIA-kopstuk Nikolas Tombazis zich meldde in de pitbox van McLaren, werd duidelijk dat er mogelijk meer aan de hand was. Na een onrustig uur kwam de FIA met de bevestiging dat er een onderzoek is geopend naar beide coureurs. Uit onderzoek is gebleken dat de planken onder de auto's van Norris en Piastri te ver zijn afgesleten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Voor de vorm wordt er nu een onderzoek geopend, maar de uitkomst staat al vast: een dubbele diskwalificatie zal waarschijnlijk volgen. Het komt zelden voor dat coureurs niet worden gediskwalificeerd na zo'n onderzoek. Voor Max Verstappen zou het goed uitkomen in de strijd om de titel als zijn beide rivalen van McLaren worden gediskwalificeerd.

beerkuh

Posts: 3.801

Onterecht @knookie ?? Dus winnen met een wagen die gemanipuleerd is en niet voldoet aan de regels is in jou ogen dus wel ok en volkomen terecht!? Rare jongen !

  • 61
  • 23 nov 2025 - 08:46
Reacties (75)

  • William-E

    Posts: 488

    Dit zou toch te mooi voor woorden zijn…

    • + 18
    • 23 nov 2025 - 08:38
    • M@X

      Posts: 1.307

      Ligt eraan voor wie je bent.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 08:42
    • beerkuh

      Posts: 3.801

      Om eerlijk te zijn ! Nee het is eigenlijk erg triest dat McL dit risico genomen heeft, en dat terwijl het niet eens nodig zou zijn , dit gaat ten koste van 2 coureurs die hun ballen uit hun broek rijden, geen invloed hebben op de keuze van het team mbt dergelijke beslissingen! Het is uiteraard wel goed voor het kampioenschap, maar gewoon oliedom van McL

      • + 23
      • 23 nov 2025 - 08:43
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Omdat?

      Verstappen hierdoor stiekem kans maakt om onterecht kampioen te worden?

      Het maakt verder niet uit. Verstappen wordt geen kampioen.

      • + 14
      • 23 nov 2025 - 08:44
    • beerkuh

      Posts: 3.801

      Onterecht @knookie ?? Dus winnen met een wagen die gemanipuleerd is en niet voldoet aan de regels is in jou ogen dus wel ok en volkomen terecht!? Rare jongen !

      • + 61
      • 23 nov 2025 - 08:46
    • shakedown

      Posts: 1.508

      Voor het kampioenschap: ja idd. Spannend tot de laatste race... Alsof de dia dat zo organiseert...

      Maar heel eerlijk. Als McLaren door zo iets gekwalificeerd gaat worden zijn ze als team wel bijzonder dom bezig. Het enige wat ze hoeven te doen met Norris is rustig puntjes pakken. Plek 3 of 4 is al goed genoeg. Als hij na de laatste race 1 punt meer heeft als Verstappen is het prima. McLaren hoeft totaal geen risico te nemen. En dan doen ze dit sorry domme dingen (als het idd niet door de keuring komt).

      • + 12
      • 23 nov 2025 - 08:48
    • BenettonB194

      Posts: 1.439

      Beerkuh. Jij verwoordt het heel mooi. Eens voor t kampioenschap al moeten ‘wij’ (ook ik) Max fans niet ineens denken dat hij dan kampioen wordt. Want dat wordt hij niet t word enkel spannender. Desalniettemin laat Max dit jaar meer dan ooit zien de beste ooit te zijn in mijn ogen. Daar is geen kampioenschap voor nodig.

      Maar essentie, fout van het team en inderdaad de coureurs en vooral Lando die de ballen uit hun broek rijden die kunnen hier niks aan doen.

      • + 11
      • 23 nov 2025 - 08:50
    • iOosterbaan

      Posts: 2.063

      Njah M@X als McLaren mogelijk de voornaamste winnaar is geweest van al een seizoen lang extreem de skidplates op te warmen/uitzetten waardoor ze structureel de auto lager konden leggen, waardoor ze structureel meer downforce hadden en daardoor dus als het hele jaar minder op hun banden bewegen en daardoor al het hele jaar voorsprong hebben met bandenslijtage.... dan is het zeker terecht als ze hier nu de deksel op de neus krijgen...en eigenlijk hoop ik dan dat ze de rest vh seizoen de auto structureel hoger moeten gaan zetten om het risico niet te lopen en ja als Max dan 3x kan winnen nog met de sprint erbij, en ze worden bij McLaren ineens niet 2/3e maar 4/5e dan is het dus een 5e titel....

      • + 10
      • 23 nov 2025 - 08:54
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Ik zie veel gelijkenissen met het seizoen ‘21, waarbij Lewis wispelturig was. Nu is het Red Bull wat dit jaar wispelturig is.

      Verstappen en Hamilton hadden hetzelfde aantal punten met AD.
      En toch vonden mensen hier massaal dat “hoe dan ook” Verstappen de kampioen had moeten zijn, omdat hij bijvoorbeeld, de meeste rondes aan de leiding heeft gereden.

      Verstappen heeft er vorige race nog een nieuw motortje ingelepeld toch? Iets was oh zo starfbaar had moet zijn toen Mercedes dit in ‘21 deed.

      Tja Beerkuh, hierom dus.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 09:08
    • gridiron

      Posts: 2.965

      @beerkuh,
      Manipuleren is wat veel gezegd, dat zou inhouden dat ze het opzettelijk hebben gedaan. Het kan net zo goed zijn dat ze de boel onderschat hebben dankzij de VT's en Kwali die nu niet echt vlekkeloos verlopen zijn.

      @shakedown,
      Het zal inderdaad wel niet zoo geregeld zijn door de FIA maar de laatste race met nog 3 mogelijke kandidaten zal ze ook geen windeieren leggen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:09
    • Tuurlijk!

      Posts: 1.580

      Jij snapt er echt niks van knookie😂😂

      • + 17
      • 23 nov 2025 - 09:12
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      En verder zie ik een aantal reacties waarbij hun geheugen niet verder gaat dan de afgelopen paar races, waarbij de Red Bull weer een beetje toch leven kwam en Verstappen een paar races wonnen.

      Red Bull en Verstappen hebben dit jaar nooit hun absolute top bereikt en vast weten te houden. Incidenteel wat races gewonnen en schade beperkt. Dus nee, geen terechte kampioen.

      Oh, en ook ná de diskwalificatie is het gat 34 of 36 punten, geloof ik? 2 races.

      Dream on, Verstappen wordt geen Kampioen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:13
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Ik ben benieuwd naar je onderbouwing @Tuurlijk,
      die je Tuurlijk niet hebt. 😂😂

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 09:14
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Wacht, ik herstel mijn bericht:

      Het nieuwe gat met Lando zal dan 24 punten zijn.

      Nog steeds onterecht, maar ik neem terug dat Verstappen geen kampioen kan worden.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:19
    • Lulham

      Posts: 570

      Knookie als (en dat is een grote als) Verstappen de laatste 2 races wint heeft hij meer races gewonnen dan Norris en Piastri én als hij dan ook meer punten heeft waarom zou hij dan onterecht kampioen zijn? Wat is je logica?

      Overigens had Verstappen in 2021 een veel consistenter seizoen én meer overwinningen dan Hamilton...

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:40
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 566

      Jeez, wat een opgefokte treurnis gutst er uit jouw toetsenbordje, @Kookie!

      Waarom zou Verstappen - als hij het al zou worden - onterecht kampioen dan!?

      "Red Bull en Verstappen hebben dit jaar nooit hun absolute top bereikt en vast weten te houden. Incidenteel wat races gewonnen en schade beperkt. Dus nee, geen terechte kampioen..."

      Serieus?! Kan iemand meer onzin uitkramen?!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:49
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.232

    Prachtig nieuws !!!

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 08:39
  • Wingleader

    Posts: 3.348

    Gaat niet gebeuren

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 08:42
    • Lulham

      Posts: 570

      Dat is de enige straf die hier de afgelopen 30 jaar voor is gegeven dus gaat zeker wel gebeuren.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:41
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.980

    Wel een hele domme fout dan.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 08:43
    • LucaF1

      Posts: 480

      niet voor Leclerc... ;-)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:33
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.027

    Waar is mario nu eigenlijk?

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 08:43
    • Sil

      Posts: 225

      Focus op je eigen, sneu om zo op de man te spelen. Ik vind dat jij dikwijls onzin uitkraamt, maar roep je er ook niet bij als het mij zint.

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 09:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Lol. De meeste trollen komen alleen als verstappen niet wint en komen xe hun gelijk halen. Als mario zijnde kan je zon reactie verwachten. Als je uitdeelt moet je ook kunnen incasseren.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 09:14
    • Sil

      Posts: 225

      Jij als trol komt helaas heel vaak te voorschijn, ik wil het niet op de man spelen. Maar je*is wat is dit forum naar de t*ring gegaan. En figuren zoals jij helpen daar heerlijk aan mee, ga zo door. Ben trots op je, dan heb je straks met vele anderen een geweldig mooi platform kapot gemaakt!

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 09:21
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Ik ben geen troll😂 ik ben een f1 fan en totaal geen hossende oranje supporter, dat vind ik verschrikkelijk maar ik ben wel voor onze nederlander. Oa mario maakt dit forum kapot door alleen te reageren als Max geen p1 haalt. Dan ben je een echte troll zoals de meeste hier helaas. En je verwijt mij eerst dat ik op de man speelt en dan doe je het zelf ook. Hypocriet ten top jij.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 09:25
    • Sil

      Posts: 225

      Als je mij bericht leest ontken ik ook nergens dat ik daar niet op de man speelde. Maar als jij je zelf een ‘echte’ fan noemt dan laat ik het erbij. Ben het aan de hand van al je andere reacties daar zachts gezegd niet mee eens. Maar ja ik mag daar niks van vinden, heb niet het juiste paspoort, als je begrijpt wat ik bedoel. Veel plezier met als wat niet voor Max is monddood te maken!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:31
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Volgens mij doet oa mario alles wat voor Max is monddood te maken. Jij ook succes internetheld ;)

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 09:34
    • Amstermar

      Posts: 69

      Ik zij het toch? Sil is MARIO, sennas, Leclercfan, Politik

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 09:39
    • Sil

      Posts: 225

      Dankjewel! Jij ook een fijn leven verder!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:39
    • Sil

      Posts: 225

      @Amstermar, ohw bravo! Je hebt het ontdekt! Er kunnen nooit twee mensen zijn die niet voor Max zijn! Jij bent toevallig ook o.a. polleke 2 of Royalere uit het verleden? Die kon ik ook altijd op dit soort intelligente opmerkingen betrappen!

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 09:44
    • van lotje,g

      Posts: 1.125

      Zit in de put, onder het deksel

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:46
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      He sufferd hou mij er lekker buiten wil je.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:22
    • Sil

      Posts: 225

      Hé, er is er nog eentje aan komen vliegen die ik vergeten was! Keep up the good work! Het forum is bijna verziekt!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:26
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      He zou dit misschien Mario kunnen zijn,hij heeft wel hele grote tenen.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 10:27
    • Sil

      Posts: 225

      @Polleke2, jullie hebben het allemaal door! Ik ben geen match voor jullie intelligentie! Het kan toch nooit dat er een collectief aan mensen is die de zelfde gedachtegang hebben! Dat zou wel heel erg eng zijn!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:33
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      Niks aan de hand over een week kan je misschien weer onder je echte naam reageren.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:34
    • Lulham

      Posts: 570

      Sil is zeker niet Leclerc fan want die kan niet meer schrijven dan een halve zin, zoals Alonso fan vroeger. Sennas maakt teveel taalfouten en dat doet Sil niet. Politik heeft het altijd over selectieve verontwaardiging en Sil niet, maar het zou kunnen dat daar dezelfde persoon achter zit ja.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:43
    • Sil

      Posts: 225

      Ik reageer al 15 jaar, zonder dus een ban @ polleke1, op dit forum. Dus waar doel je precies op?

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:44
    • Sil

      Posts: 225

      @ Lulham
      Of, en ik weet dit is echt een hele gekke en enge gedachte is, ik ben geen van die mensen? En kan ik zelf denken en een mening vormen!! De rare wereld waarin we toch leven!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.846

      5 Maxfans onder dit bericht..... Alle 5 bij elkaar het niveau van één aap.....bravo!

      Door zulke lui zijn er idd al velen opgestapt hier....Sil heeft helemaal gelijk dus.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:52
  • F1jos

    Posts: 4.833

    BREAKING NEWS uit Las Vegas. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri gaan gediskwalificeerd worden na de Grand Prix van Las Vegas. Beide McLaren-coureurs zijn niet door de technische keuring van de FIA gekomen, die zijn uitgevoerd na de 22e race van het seizoen.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 08:43
  • John6

    Posts: 11.304

    Het gaat niet om brandstof, maar om de dikte van de plank onder de auto, de regels zijn voor iedereen hetzelfde dus als de dikte van de plank niet goed is dan zal het 0 punten zijn.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 08:44
  • WalterWhite

    Posts: 463

    Net op het moment dat de FIA deze week aankondigde scherper te zijn met de rijhoogte en skidblokken omdat sommige teams hiermee de regels probeerden te omzeilen.

    • + 9
    • 23 nov 2025 - 08:45
    • Cicero

      Posts: 1.586

      En dus zal mcl bij de volgende gp de auto hoger zetten, waardoor hun raketauto opeens niet meer zo snel is. Cheaters.
      Maar alsnog zal norris kampioen worden hoor

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 08:50
    • Warlord

      Posts: 2.475

      Als die wagen echt omhoog moet vanaf nu zie ik Max de resterende races winnen.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 09:17
  • Joeppp

    Posts: 8.102

    Oei, daar gaat de American dream van Zak Brown en liberty media.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 08:47
  • HermanInDeZon

    Posts: 351

    Als de plank te ver afgesleten is, is een diskwalificatie natuurlijk gewoon terecht. Was dacht ik dit weekend al wat commotie rond skid blocks? Waarschijnlijk gevolg er van

    Wel jammer natuurlijk dat andermaal een race uitslag niet standhoudt. Ik denk dat iedereen liefst de uitslag op het circuit bevochten ziet worden

    En aan allen die hier lopen te juichen en dit prachtig nieuws vinden => over jullie heb ik zo mijn mening als "echte f1 fans" en ik hoop dat jouw favoriete coureur volgende race hetzelfde overkomt, wie dat dan ook mogen zijjn

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 08:51
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      Wat voor domme mening heb jij dan eigenlijk,omdat McLaren de boel belazerd ligt het aan de F1 fans,wie weet hoe vaak ze hier mee weggekomen zijn.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 09:25
    • da_bartman

      Posts: 6.270

      @HermanTeLangInDeZon. "
      En aan allen die hier lopen te juichen en dit prachtig nieuws vinden => over jullie heb ik zo mijn mening als "echte f1 fans". Een echte F1 fan, zou er juist geen enkele moeite mee moeten hebben dat de, by far, beste coureur kampioen wordt en niet een coureur die de snelste, maar illegale , auto heeft.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 09:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 351

      Als die plank al te dun is, gaat het marginaal zijn en amper (als zelfs een) prestatievoordeel hebben gehad.

      En als ze het al vaker hebben gedaan, hadden ze vast al vaker tegen de lamp gelopen.

      Jullie reacties zijn dus net zo goed "dom".

      En als je nu eens de hele reactie zou lezen (die zelfs begint met dat het terecht zou zijn dat ze gediskwalificeerd zouden worden) ...

      Alleen dat leedvermaak is nergens nodig voor. Het is gewoon slecht voor de sport als er vals gespeeld wordt, uitslagen na de race gewijzigd moeten worden etc.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:31
    • da_bartman

      Posts: 6.270

      Haha, als het allemaal maar marginaal is en het weinig uitmaakt dan is het des te dommer om niet wat meer aan de veilige kant te blijven. Kennelijk maakt het toch iets teveel verschil

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 09:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 351

      @da_bartman "dommer" is een groot woord maar ja, ik kan me niet voorstellen dat ze hier bewust risico's mee gaan nemen

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:40
    • LucaF1

      Posts: 480

      @ Polleke2 heeft RB natuurlijk nooit gedaan in het verleden, de boel belazeren... ;-)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:35
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      De grootste oplichters in de totale geschiedenis zijn toch echt de McLaren boys met een boete van 100 miljoen dollar.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:37
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.495

    Ze zullen het skid blocks niet genoeg hebben opgewarmd of te snel terug gekrompen omdat het koud was in Las Vegas.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 08:52
  • Stoffelman

    Posts: 6.213

    ". Uit onderzoek is gebleken dat de planken onder de auto's van Norris en Piastri te ver zijn afgesleten."

    -----

    No / Driver 4 - Lando Norris
    Reason Alleged breach of Article 3.5.9 e) of the FIA Formula One Technical Regulations –
    Rearmost skid is less than required thickness.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 08:53
  • tour71

    Posts: 1.578

    gaan ze niet doen

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 08:54
    • StevenQ

      Posts: 9.845

      Bij beiden is de plank te ver afgesleten, de enige straf is dan diskwalificatie en dat hebben ze altijd al gedaan

      Dus dat gaan ze wel doen

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 09:02
    • d@nny

      Posts: 3.528

      @tour71, heb je ook een reden dat je dit meldt (onderbouwing?) of is het gewoon een losse flodder van je?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:12
    • tour71

      Posts: 1.578

      Ik denk dat alle middelen uit de kast worden getrokken om het te voorkomen. Niet in het belang van de fia om het kampioenschap middels diskwalificatie meer naar verstappen te brengen. Dus ik snap dat het normaliter een disq is. Maar ik verwacht dat er op eea manier (in ieder geval getracht zal worden ) een disq te vermijden. ; Als het namelijk echt een feit overbrengen is, hadden ze na 5 minuten weer buiten gestaan en stond het nu al lang en breed op het internet.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:24
    • Chauvinist

      Posts: 749

      Ferrain in China hetzelfde toch?

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 09:25
    • Polleke2

      Posts: 1.814

      Nou dacht je dat Ferrari dat niet gedaan heeft bij Lewis en Charles?
      Dit is gewoon een gegeven het is zwart of wit geen tussenweg.
      Dus 2x DQS

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 09:27
    • d@nny

      Posts: 3.528

      Thnx voor de toevoeging :-)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:38
    • tour71

      Posts: 1.578

      Duurt ook gewoon weer veel te lang. bij ferrari in china stonden ze na een half uur alweer buiten.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:03
  • tour71

    Posts: 1.578

    whahahaha, auto refresh op het x account van de fia levert dus een x ban op :(

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 09:21
  • karel00

    Posts: 108

    Lets go Max Max Supermax !!!

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 09:48
  • van lotje,g

    Posts: 1.125

    Zo bang is McLaren voor Max.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 09:49
  • jordanfreak

    Posts: 21

    Auto afgesteld op regenbanden? die zijn net iets groter.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 09:51
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.027

    Pff waarom duurt het zo lang..

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 09:51
  • Williams_F1

    Posts: 1.241

    O jee.
    Volgende race een crash tussen Norris en Piastri en voila.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 10:21
    • MarV

      Posts: 26

      Ze rijden de laatste tijd niet echt bij elkaar in de buurt. ;-)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:50
  • MarV

    Posts: 26

    De diskwalificatie is denk ik al rond. Op de website van formula1.com staat Norris op 390 punten, Piastri op 366 en Max ook op 366.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:47
  • MarV

    Posts: 26

    De diskwalificatie is den ik al rond. Op de officiele website van Formule 1 (want ik mag het adres niet typen...) staat Norris op 390 punten en Piastri en Verstappen beide op 366. Verder nog geen nieuwsbericht hierover op de site.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:48

