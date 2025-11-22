George Russell kwam in de problemen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur zat tussen de snelste auto's tijdens Q1 en Q2, maar moest in Q3 toch toegeven. Na afloop gaf de Brit aan dat hij kampte met een probleem aan de W16.

Lando Norris was de gevierde man op de zaterdag in Las Vegas. De McLaren-coureur greep ongenaakbaar pole position, pal voor Max Verstappen en Carlos Sainz. Russell hoopte zich in dat gevecht te kunnen mengen, maar moest door mechanische problemen zijn meerdere erkennen.

Russell geteisterd door pech

"Ja, ik had een stuurprobleem", zo gaf Russell toe bij Viaplay. "Ik had een probleem met de stuurbekrachtiging in Q3. Daardoor kon ik de auto niet goed besturen. Het was erg zwaar om te sturen. En toen ik overstuurde, blokkeerde het stuur. Dus ik moest ertegen vechten".

Volgens Russell een flinke domper, aangezien er - volgens eigen zeggen - veel meer viel te halen voor de Brit. "Dat was erg vervelend, want we waren de snelste in FP3, de snelste in Q1 en de snelste in Q2. En toen het ertoe deed, wonnen we."

Russell hoopvol vanaf P4

Uiteindelijk greep Russell alsnog de vierde plaats, terwijl hij notabene alleen maar bezig was om zijn auto op de baan te houden. "Nee, ik ben niet tegen de muur gereden, nee, eerlijk gezegd niets. Het kwam uit het niets, ik heb dit gevoel nog nooit eerder gehad in deze auto, dus ja, het was een geluk dat het de kwalificatie was en niet de race."

Russell hoopt dan ook het gevecht aan te gaan met Norris, Verstappen en Sainz. Vorig jaar wist hij ongenaakbaar de race te winnen n Las Vegas, hetgeen waar de Brit nog steeds op mikt. "het is een geluk dat we ons nog steeds als vierde hebben gekwalificeerd, want dat is nog steeds een geweldige plek om te vechten."