user icon
icon

Russell in de problemen in Las Vegas: "Jammer, we waren de snelste"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell in de problemen in Las Vegas: "Jammer, we waren de snelste"
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 17:22
  • comments 18
  • Door: Jeroen Immink

George Russell kwam in de problemen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur zat tussen de snelste auto's tijdens Q1 en Q2, maar moest in Q3 toch toegeven. Na afloop gaf de Brit aan dat hij kampte met een probleem aan de W16. 

Lando Norris was de gevierde man op de zaterdag in Las Vegas. De McLaren-coureur greep ongenaakbaar pole position, pal voor Max Verstappen en Carlos Sainz. Russell hoopte zich in dat gevecht te kunnen mengen, maar moest door mechanische problemen zijn meerdere erkennen. 

Meer over George Russell Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

Mercedes moet vrezen voor megastraf na blunder in kwalificatie

22 nov

Russell geteisterd door pech 

"Ja, ik had een stuurprobleem", zo gaf Russell toe bij Viaplay. "Ik had een probleem met de stuurbekrachtiging in Q3. Daardoor kon ik de auto niet goed besturen. Het was erg zwaar om te sturen. En toen ik overstuurde, blokkeerde het stuur. Dus ik moest ertegen vechten". 

Volgens Russell een flinke domper, aangezien er - volgens eigen zeggen - veel meer viel te halen voor de Brit. "Dat was erg vervelend, want we waren de snelste in FP3, de snelste in Q1 en de snelste in Q2. En toen het ertoe deed, wonnen we." 

Russell hoopvol vanaf P4 

Uiteindelijk greep Russell alsnog de vierde plaats, terwijl hij notabene alleen maar bezig was om zijn auto op de baan te houden. "Nee, ik ben niet tegen de muur gereden, nee, eerlijk gezegd niets. Het kwam uit het niets, ik heb dit gevoel nog nooit eerder gehad in deze auto, dus ja, het was een geluk dat het de kwalificatie was en niet de race." 

Russell hoopt dan ook het gevecht aan te gaan met Norris, Verstappen en Sainz. Vorig jaar wist hij ongenaakbaar de race te winnen n Las Vegas, hetgeen waar de Brit nog steeds op mikt. "het is een geluk dat we ons nog steeds als vierde hebben gekwalificeerd, want dat is nog steeds een geweldige plek om te vechten."

Pleen

Posts: 744

Deze gozer racet teveel met z'n mond.

  • 6
  • 22 nov 2025 - 18:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Las Vegas 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.169

    "Een stuurprobleem"
    Dat hadden er meer, ja...

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 17:51
  • Rimmer

    Posts: 13.028

    Geen getreuzel, geen geneuzel, altijd lachen met Sjors Reuzel.

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 17:53
    • Larry Perkins

      Posts: 61.626

      Russell in de problemen in Las Vegas: "Jammer, we waren de snelste."

      Fout vertaald, moet zijn: "Jammer, we waren de lelijkste."

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 19:21
  • Pleen

    Posts: 744

    Deze gozer racet teveel met z'n mond.

    • + 6
    • 22 nov 2025 - 18:47
    • Rimmer

      Posts: 13.028

      Met de tanden in het stuur?

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 18:52
  • Larry Perkins

    Posts: 61.626

    "Dat was erg vervelend, want we waren de snelste in FP3, de snelste in Q1 en de snelste in Q2. En toen het ertoe deed, wonnen we."

    Wut?

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 19:14
    • Pietje Bell

      Posts: 31.969

      Ik had het nog niet gezien, maar ik heb dat interview na de kwali voor de zekerheid net 3 keer gekeken en hij zei echt "... en we won". Raar.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 19:45
    • koppie toe

      Posts: 4.843

      De poedelprijs waarschijnlijk.
      F1tv ook al aan het knippen en plakken? 😁

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 20:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.626

      Krijg nou tieten!

      Bizar @Pietje. Neemt niet weg dat de schrijvert de vertaling zonder controle hier neer plempt...

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 20:40
    • Pietje Bell

      Posts: 31.969

      @Larry, Jeroen heeft het waarschijnlijk net als ik meermaals gecontroleerd.
      Wat had hij dan moeten schrijven? Iets wat Russell NIET gezegd heeft?

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 22:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.626

      Hij had natuurlijk niet in de quote van Russell moeten gaan rommelen maar er als journalist had hij er wel een kanttekening bij moeten plaatsen.

      Ik weet dat jij deze schrijvert waardeert en hij is m.i. ook wel beter dan die andere twee, tekstueel sowieso, maar of hij zin berichten echt goed naleest vraag ik me af.
      Hoe kan het anders dat hij Verstappen steeds maar weer een drievoudig wereldkampioen noemt?
      Steeds weer wordt het ook (opvallend) aangegeven in de reacties, maar dat helpt niets!

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 23:07
  • snailer

    Posts: 30.719

    Dat is al bij 60% van de kwalificaties. Veel te vaak een grote fout. Paar poles vergooid. Overigens zat nu Norris 3 tiende voor Verstappen. Maar die maakte ook een grote fout die hem zeker een halve seconde kostte.

    Die McLaren was echt mega in zijn handen.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 19:46
    • Runningupthathill

      Posts: 18.475

      Fout was inderdaad live in beeld in de laatste sector, Norris had 9 tienden op Verstappen tot dan, hij was echt aan een fantastische ronde bezig.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 20:09
    • hupholland

      Posts: 9.395

      maar uiteindelijk misschien wel de slechtste poleronde ooit? kan me niet herinneren dat iemand met een fout ter waarde van 7 tiende ooit een pole heeft gepakt.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 22:33
  • Flexwing

    Posts: 200

    Haha de snelste en ik ben beter dan verstappen de pannekoek wat een sukkel is deze man

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 20:44
  • schwantz34

    Posts: 41.394

    Matennaaier genaaid door haperende stuurbekrachtiging!

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 22:09
  • Knalpijp

    Posts: 2.223

    Knull Russell iss een troll.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 22:35
  • SennaS

    Posts: 10.881

    De verwachting was ook dat George zou vechten om pole maar helaas. Wellicht kan hij morgen wat uitproberen. Start volgens mij achter Max, dat wordt vuurwerk.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 22:48

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 989
  • Podiums 23
  • Grand Prix 149
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar