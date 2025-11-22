Lando Norris heeft in de regen de pole position gepakt voor de Grand Prix van Las Vegas. De Brit bleef onder lastige omstandigheden foutloos en zette een tijd neer waar niemand, inclusief Max Verstappen en Carlos Sainz, aan kon tippen. McLaren-teambaas Andrea Stella straalde na afloop.

Volgens Stella straalt Norris momenteel een vorm van rust, controle en zelfvertrouwen uit die perfect past bij iemand die vecht om een wereldtitel. De Italiaan zag in de natte kwalificatie een coureur die zijn rol als WK-leider niet alleen aankan, maar er zelfs beter van lijkt te worden.

Norris in de vorm van zijn leven

“Juist omdat hij aan de leiding gaat in het kampioenschap na die sessie, lijkt hij op dit moment gewoon heel gelukkig. Ik bedoel, tot nu toe verdient hij gewoon wat hij bereikt. Het was een moeilijke sessie,” zei Stella tegenover Viaplay.

Stella benadrukt dat het indrukwekkende niveau van Norris niet uit de lucht komt vallen. De start van het seizoen verliep nog wisselvallig, maar de stappen die de Brit sindsdien heeft gezet, maken diepe indruk binnen McLaren. “Het was een lastige start van het seizoen voor hem, maar ik denk dat hij nuttige informatie heeft gekregen en veel heeft geleerd. Hij heeft zichzelf onderworpen aan de meest intense ontwikkeling die een coureur volgens mij kan doen, of die ik ooit heb gezien, dus hij verdient dit nu.”

'Hopelijk doet Piastri ook mee'

Die woorden onderstrepen hoe groot de waardering binnen het team is voor de manier waarop Norris zich heeft opgewerkt. Het is niet alleen talent, maar ook pure inzet en discipline die hem naar de top brengen.

Toch kijkt McLaren vooral vooruit. Pole is mooi, maar in Las Vegas kan een race in een paar bochten omslaan. Stella hoopt dat het team de sterke kwalificatie kan doortrekken naar zondag en dat ook Oscar Piastri een rol van betekenis kan spelen. “Hopelijk blijven we morgen goed presteren in de race en hopen we ook dat Oscar wat posities kan goedmaken en op het podium kan eindigen en ook kan strijden om de overwinning, ja.”