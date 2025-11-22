user icon
'Klap voor Verstappen: belangrijke engineers vertrekken bij Red Bull'
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 08:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werkt bij Red Bull Racing al jarenlang samen met een vast groepje engineers. Voor Verstappen is dit belangrijk, maar hij zal nu afscheid moeten nemen van een aantal belangrijke namen. Drie van zijn vier vaste engineers gaan namelijk vertrekken bij Red Bull.

Verstappen staat bekend als een honkvaste coureur, en hij hecht veel waarde aan de mensen om hem heen. Toen er vorig jaar een leegloop op gang kwam bij Red Bull, gaf Verstappen aan dat hij liever ziet dat de mensen die de successen mogelijk hebben gemaakt aanblijven. Hij kon echter niet voorkomen dat Jonathan Wheatley (Sauber) en Adrian Newey (Aston Martin) besloten te vertrekken bij Red Bull.

Zijn eigen groepje engineers bleef echter intact. Verstappen werkt bij Red Bull al jaren samen met zijn trouwe race-engineer Gianpiero Lambiase, performance engineer Tom Hart, control engineer Michael Manning en motorengineer David Mart. Het zijn niet allemaal bekende namen, maar voor Verstappen zijn het wel belangrijke namen. Nu moet hij toch afscheid gaan nemen van drie van zijn vier trouwe assistenten.

Wie gaan er weg?

De Telegraaf meldt namelijk dat Hart, Manning en Mart na dit seizoen allemaal gaan vertrekken bij Red Bull. Dat Manning weggaat, is geen verrassing. Eind vorig jaar werd al bekend dat de control engineer op zoek ging naar een nieuwe uitdaging. Het vertrek van Mart komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, want hij gaf op vrijdagavond in een interview met De Telegraaf aan dat hij gaat overstappen naar het team van Audi.

Volgens De Telegraaf komt het vertrek van de belangrijke performance engineer Hart wel als een verrassing. De krant meldt dat hij de overstap gaat maken naar het team van Williams. Bij de in Grove gevestigde renstal krijgt hij een hogere positie, maar het is nog niet bekend wanneer hij precies de stap gaat zetten.

Klap voor Verstappen

Voor Verstappen blijft dus alleen Lambiase over als trouwe rechterhand, het is nog niet duidelijk wie Hart, Manning en Mart gaan opvolgen. Voor Verstappen is het zo dat hij weer afscheid moet nemen van een belangrijke naam, want eerder werd ook duidelijk dat zijn hoofdmonteur Matt Caller gaat overstappen naar Audi.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (6)


  • Rocks

    Posts: 1.057

    Dus Audi 😎

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 08:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.603

    Niet alleen GP blijft maar ook Hannaaaaahhh!

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 08:55
  • Rimmer

    Posts: 13.018

    Totale leegloop bij RBR. We zagen dat ook een beetje bij Mercedes nadat de rest in PK’s was bijgetrokken. Dan wil iedereen opeens je personeel hebben en het personeel is zelf ook opeens op zoek naar nieuwe uitdagingen en omgevingen.
    Hoewel ik Max begrijp blijf ik het enorm jammer vinden dat hij nog een jaar wil weggooien bij RBR.
    Was gewoon gelijk samen met Toto of Adrian een nieuw avontuur begonnen in Januari. Dan was je er vanaf het eerste moment met de nieuwe regels bij geweest en kon je samen groeien en bouwen ipv gokken dat je straks naar een gespreid bedje over kan stappen. Temeer daar Jos en Raymond hem dit ook gewoon geadviseerd hebben.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 08:58
    • Lulham

      Posts: 558

      Hij kan bij RB toch ook samen bouwen?

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 09:34
  • HermanInDeZon

    Posts: 341

    Verbazend die leegloop.

    Volgens oppergod Marko was nochtans iedereen zoveel gelukkiger en gemotiveerder nu ze eindelijk van die vervelende Horner af waren

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 09:07
    • OfficialPradero

      Posts: 1.464

      misschien is dit ook wel zo... maar zijn ze gewoon toe aan nieuwe uitdagingen.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 09:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
