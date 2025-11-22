Max Verstappen werkt bij Red Bull Racing al jarenlang samen met een vast groepje engineers. Voor Verstappen is dit belangrijk, maar hij zal nu afscheid moeten nemen van een aantal belangrijke namen. Drie van zijn vier vaste engineers gaan namelijk vertrekken bij Red Bull.

Verstappen staat bekend als een honkvaste coureur, en hij hecht veel waarde aan de mensen om hem heen. Toen er vorig jaar een leegloop op gang kwam bij Red Bull, gaf Verstappen aan dat hij liever ziet dat de mensen die de successen mogelijk hebben gemaakt aanblijven. Hij kon echter niet voorkomen dat Jonathan Wheatley (Sauber) en Adrian Newey (Aston Martin) besloten te vertrekken bij Red Bull.

Zijn eigen groepje engineers bleef echter intact. Verstappen werkt bij Red Bull al jaren samen met zijn trouwe race-engineer Gianpiero Lambiase, performance engineer Tom Hart, control engineer Michael Manning en motorengineer David Mart. Het zijn niet allemaal bekende namen, maar voor Verstappen zijn het wel belangrijke namen. Nu moet hij toch afscheid gaan nemen van drie van zijn vier trouwe assistenten.

Wie gaan er weg?

De Telegraaf meldt namelijk dat Hart, Manning en Mart na dit seizoen allemaal gaan vertrekken bij Red Bull. Dat Manning weggaat, is geen verrassing. Eind vorig jaar werd al bekend dat de control engineer op zoek ging naar een nieuwe uitdaging. Het vertrek van Mart komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, want hij gaf op vrijdagavond in een interview met De Telegraaf aan dat hij gaat overstappen naar het team van Audi.

Volgens De Telegraaf komt het vertrek van de belangrijke performance engineer Hart wel als een verrassing. De krant meldt dat hij de overstap gaat maken naar het team van Williams. Bij de in Grove gevestigde renstal krijgt hij een hogere positie, maar het is nog niet bekend wanneer hij precies de stap gaat zetten.

Klap voor Verstappen

Voor Verstappen blijft dus alleen Lambiase over als trouwe rechterhand, het is nog niet duidelijk wie Hart, Manning en Mart gaan opvolgen. Voor Verstappen is het zo dat hij weer afscheid moet nemen van een belangrijke naam, want eerder werd ook duidelijk dat zijn hoofdmonteur Matt Caller gaat overstappen naar Audi.