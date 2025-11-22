user icon
Brown gaat diep door het stof na beledigen Verstappen

Brown gaat diep door het stof na beledigen Verstappen
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 07:37
  2
  Door: Bob Plaizier

McLaren-CEO Zak Brown heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen na een aantal uitspraken van afgelopen week. In een interview haalde hij hard uit naar de Nederlander, maar de McLaren-man stelt nu dat het wel mee viel en dat alles uit context is gehaald.

Brown verscheen afgelopen week veelvuldig in de media om zijn nieuwe boek te promoten. Hij gaf in veel interviews zijn mening over de situatie op de baan, bij zijn team en ook over McLarens grote rivaal Max Verstappen. Dat leverde een aantal opvallende quotes op, want Brown hield zich niet in. Hij omschreef Verstappen in een interview met The Telegraph met de Engelse term 'bruiser', maar dat was niet het enige.

Brown haalde namelijk hard uit naar de Nederlandse Red Bull-coureur, en stelde in het interview dat Verstappen soms te agressief kan zijn. Hij ging daarna rustig verder en stelde dat Verstappens arrogantie dan naar voren kan komen. Zoals altijd voelde Verstappen niet de behoefte om te reageren, maar zijn fans deden dat wel. Het regende in de afgelopen dagen boze reacties op de sociale media, en Brown voelt zich nu genoodzaakt om te reageren.

Brown komt met excuses

In de paddock in Las Vegas kwam hij met een reactie bij De Telegraaf: "Ik noemde hem een 'bruiser', maar dat is juist een compliment. Zo noem ik Ayrton Senna ook altijd, en dat is mijn favoriete coureur aller tijden."

Uit de context gehaald

Brown laat aan De Telegraaf weten dat hij het jammer vindt dat zijn uitspraken uit de context zijn gehaald op sociale media en in de pers. Hij legt uit dat hij het daarom nodig vond om een berichtje naar Verstappen te sturen om eventuele kou uit de lucht te halen. Hoe en of Verstappen heeft gereageerd op de mea culpa van Brown, is niet bekend. De Nederlander reageerde er tijdens de mediadag ook niet op.

Verstappen noteerde in de kwalificatie in Las Vegas de tweede tijd, vlak achter Lando Norris van Browns team McLaren. Verstappen moet dit weekend in de buurt van Norris blijven om nog kans te maken op de wereldtitel.

Joeppp

Posts: 8.101

Tijdens de Gp van Qatar en AD gaat Brown echt door het stof. De woestijn van Las Vegas is helaas natgeregend dit weekend waardoor het daar niet lukte.

  • 2
  • 22 nov 2025 - 07:46
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.087

    Man, diep door het stof met een berichtje naar Max....
    Waar is de tijd dat mensen echt met elkaar communiceren?

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 07:42
    • Joeppp

      Posts: 8.101

      Tijdens de Gp van Qatar en AD gaat Brown echt door het stof. De woestijn van Las Vegas is helaas natgeregend dit weekend waardoor het daar niet lukte.

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 07:46

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar