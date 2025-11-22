McLaren-CEO Zak Brown heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen na een aantal uitspraken van afgelopen week. In een interview haalde hij hard uit naar de Nederlander, maar de McLaren-man stelt nu dat het wel mee viel en dat alles uit context is gehaald.

Brown verscheen afgelopen week veelvuldig in de media om zijn nieuwe boek te promoten. Hij gaf in veel interviews zijn mening over de situatie op de baan, bij zijn team en ook over McLarens grote rivaal Max Verstappen. Dat leverde een aantal opvallende quotes op, want Brown hield zich niet in. Hij omschreef Verstappen in een interview met The Telegraph met de Engelse term 'bruiser', maar dat was niet het enige.

Brown haalde namelijk hard uit naar de Nederlandse Red Bull-coureur, en stelde in het interview dat Verstappen soms te agressief kan zijn. Hij ging daarna rustig verder en stelde dat Verstappens arrogantie dan naar voren kan komen. Zoals altijd voelde Verstappen niet de behoefte om te reageren, maar zijn fans deden dat wel. Het regende in de afgelopen dagen boze reacties op de sociale media, en Brown voelt zich nu genoodzaakt om te reageren.

Brown komt met excuses

In de paddock in Las Vegas kwam hij met een reactie bij De Telegraaf: "Ik noemde hem een 'bruiser', maar dat is juist een compliment. Zo noem ik Ayrton Senna ook altijd, en dat is mijn favoriete coureur aller tijden."

Uit de context gehaald

Brown laat aan De Telegraaf weten dat hij het jammer vindt dat zijn uitspraken uit de context zijn gehaald op sociale media en in de pers. Hij legt uit dat hij het daarom nodig vond om een berichtje naar Verstappen te sturen om eventuele kou uit de lucht te halen. Hoe en of Verstappen heeft gereageerd op de mea culpa van Brown, is niet bekend. De Nederlander reageerde er tijdens de mediadag ook niet op.

Verstappen noteerde in de kwalificatie in Las Vegas de tweede tijd, vlak achter Lando Norris van Browns team McLaren. Verstappen moet dit weekend in de buurt van Norris blijven om nog kans te maken op de wereldtitel.