Brown maakt 'arrogante' Verstappen met de grond gelijk
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 12:09
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is dit seizoen de voornaamste titelrivaal van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander heeft een wonder nodig, maar geeft zeker niet op. McLaren-CEO Zak Brown is enorm onder de indruk van Verstappen, maar kan het ook niet laten om even een sneertje uit te delen.

Verstappen is bezig met een wonderlijke opmars in de Formule 1. Waar hij in de eerste seizoenshelft soms kansloos leek te zijn in de strijd om de titel, is hij ijzersterk in de tweede helft van het seizoen. Hij heeft sinds de Grand Prix van Nederland in elke race op het podium gestaan, en wist te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Hij verkleinde zijn achterstand in het wereldkampioenschap, maar raakte in de afgelopen weken achterop.

Hij wist in te lopen op nummer twee Piastri, maar zag hoe Norris het momentum in handen kreeg en wist uit te lopen. De Brit wist te winnen in Mexico en Brazilië, en liep daardoor uit in het wereldkampioenschap. Verstappen had het tijdens deze raceweekenden wat zwaarder, en wist de schade te beperken met twee tweede plaatsen.

Brown wil Verstappen niet aanvallen

McLaren-CEO Zak Brown geniet van de strijd om de wereldtitel. In een interview met de Britse krant The Telegraph wordt Brown gevraagd of Red Bull soms op een 'vieze' manier de strijd aangaat. Daar wil de Amerikaan in eerste instantie niets over kwijt: "Ik wil Max niet in diskrediet brengen... Hij is een viervoudig wereldkampioen."

'Soms is Max te agressief'

Als er wordt doorgevraagd, besluit Brown toch even hard uit te halen: "Hij kan een vechter zijn, te agressief op het circuit. Dan komt zijn arrogantie naar buiten. Maar als je kijkt naar de grootste kampioenen uit de Formule 1, dan waren ze allemaal een beetje arrogant. Ze gebruiken allemaal hun ellebogen."

Wanneer ging Verstappen te ver?

Brown wordt dan gevraagd of Verstappen zijn ellebogen soms laat hangen, en daar doet de Amerikaan niet moeilijk over: "Max is op de baan een paar keren over de schreef gegaan. In Brazilië een keertje tegen Lewis Hamilton. Een aantal van zijn acties tegen Lewis waren gewoon te agressief."

schwantz34

Posts: 41.370

Ja Zak, die Hamilton heeft zich gelukkig altijd keurig gedragen in zijn duels met die boeman van een Max!

  • 32
  • 17 nov 2025 - 12:26
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.088

    Zak met volle gewicht op Max... Inderdaad is ie nu wel gelijk met de grond. Manmanmamman....

    • + 12
    • 17 nov 2025 - 12:12
  • schwantz34

    Posts: 41.369

    Ja Zak, die Hamilton heeft zich gelukkig altijd keurig gedragen in zijn duels met die boeman van een Max!

    • + 32
    • 17 nov 2025 - 12:26
    • Joeppp

      Posts: 8.096

      Dat staat er toch ook: " Maar als je kijkt naar de grootste kampioenen uit de Formule 1, dan waren ze allemaal een beetje arrogant. Ze gebruiken allemaal hun ellebogen." Hiervalt Hamilton ook onder.

      • + 8
      • 17 nov 2025 - 12:38
    • Larry Perkins

      Posts: 61.527

      Hamilton, de raketmotorkampioen van vroeger, heeft het geweldig gedaan, maar hoort m.i. niet bij de (vijf) grootste kampioenen...

      • + 24
      • 17 nov 2025 - 13:08
    • Joeppp

      Posts: 8.096

      Jaja Larry, alleen Max is goed.

      • + 2
      • 17 nov 2025 - 15:20
    • Larry Perkins

      Posts: 61.527

      Ben ik niet met je eens @Joeppp, er waren ook nog wel wat andere grootheden hoor.

      • + 3
      • 17 nov 2025 - 15:24
  • van lotje,g

    Posts: 1.114

    Zak in gesprek met die eilandbewoners zegt al genoeg.

    • + 10
    • 17 nov 2025 - 12:42
  • MaxRaw

    Posts: 949

    Kijk, dat is nu Racen Zak.
    Voorrang geven misschien een optie?

    Zullen we dan ook maar Stoplichten invoeren?

    Echte Racers doen niest anders dan dat, Racen.

    • + 6
    • 17 nov 2025 - 12:51
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.826

    Als je hem met Schumacher vergelijkt dan is Verstappen een hele nette jongen op circuits. Een beetje arrogantie hoort er bij.

    • + 7
    • 17 nov 2025 - 13:01
  • Larry Perkins

    Posts: 61.527

    Als er iemand niet arrogant is dan is het Max Verstappen wel.
    Max is zeer zelfverzekerd maar dat is wat anders.
    Mensen kennen vaak het onderscheid niet.

    • + 29
    • 17 nov 2025 - 13:13
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.826

      Mee eens. Ik heb tot nu toe ook geen echte arrogantie gezien. Hij is wel vaak direct, minder politiek-correct en no-nonsense met zijn antwoorden maar dat is by far geen arrogantie.

      • + 10
      • 17 nov 2025 - 13:17
  • Larry Perkins

    Posts: 61.527

    Max haalt het maximale uit...
    - zichzelf
    - de auto
    - het team
    - de regels

    De coureurs van Brown (en de meeste andere coureurs) zijn niet zo allround en moeten altijd een marge aanhouden om niet te ver te gaan.
    Waar bijvoorbeeld Verstappen de grenzen van het reglement kan opzoeken omdat hij precies weet hoe de regels in elkaar steken en hij die in een mum van tijd kan toepassen bij zijn acties, zie je anderen vaak twijfelen en soms eerst overleggen met hun pitwall...

    • + 10
    • 17 nov 2025 - 13:21
  • Need5Speed

    Posts: 3.298

    En Norris was niet te agressief toen hij Max raakte en Piastri van de baan drukte, of toen hij zichzelf uitschakelde door achterop Piastri te klappen, enz?

    • + 6
    • 17 nov 2025 - 13:34
  • inflatable

    Posts: 3.689

    Max heeft van die trekjes ja, maar mede dat maakt hem ook zo'n grote kampioen.. Dit seizoen in Spanje tegen Russel te ver gegaan, vorig jaar tegen Norris in Mexico, en ja in 2021 tegen Hamilton o.a. in Brazilie acties waarvan je denkt, dat gaat te ver.. Maar om dat nou constant op te rakelen, nog steeds over 2021 bezig?!? Wat een onzin.. Max werd er toen zelf ook een paar keer afgetikt, maar daar hoor je niemand over.. En tegenover al die dubieuze acties van hem staan vele malen meer geweldige acties die de F1 leuk maken om te kijken.. Wees gewoon blij met coureurs als Max Verstappen, anders was er maar bar weinig aan.. Op dit moment veruit de beste coureur in de F1, not even close..

    • + 8
    • 17 nov 2025 - 15:12
    • Lulham

      Posts: 551

      Russell is met dubbel L.

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 17:38
  • Rvb1979

    Posts: 1.245

    Ik snap de link tussen" te agressief" en "arrogant" niet, misschien verkeerd vertaalt.
    Te agressief is een mening ik zou het houden bij agressief op de baan maar dat is mijn mening. Maar arrogant lijk niemand meer te begrijpen of zo als je feitelijk heel erg goed bent en je vind dat zelf ook openlijk ben je niet arrogant

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:11
  • snailer

    Posts: 30.690

    Hij zal Russell bedoelen. Lekker belangrijk verder.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:49
  • Knalpijp

    Posts: 2.210

    Wat weer een overdreven aapje brood verhaal!! Het wordt er hier niet beter op!!

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 17:54

