Max Verstappen is dit seizoen de voornaamste titelrivaal van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander heeft een wonder nodig, maar geeft zeker niet op. McLaren-CEO Zak Brown is enorm onder de indruk van Verstappen, maar kan het ook niet laten om even een sneertje uit te delen.

Verstappen is bezig met een wonderlijke opmars in de Formule 1. Waar hij in de eerste seizoenshelft soms kansloos leek te zijn in de strijd om de titel, is hij ijzersterk in de tweede helft van het seizoen. Hij heeft sinds de Grand Prix van Nederland in elke race op het podium gestaan, en wist te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Hij verkleinde zijn achterstand in het wereldkampioenschap, maar raakte in de afgelopen weken achterop.

Hij wist in te lopen op nummer twee Piastri, maar zag hoe Norris het momentum in handen kreeg en wist uit te lopen. De Brit wist te winnen in Mexico en Brazilië, en liep daardoor uit in het wereldkampioenschap. Verstappen had het tijdens deze raceweekenden wat zwaarder, en wist de schade te beperken met twee tweede plaatsen.

Brown wil Verstappen niet aanvallen

McLaren-CEO Zak Brown geniet van de strijd om de wereldtitel. In een interview met de Britse krant The Telegraph wordt Brown gevraagd of Red Bull soms op een 'vieze' manier de strijd aangaat. Daar wil de Amerikaan in eerste instantie niets over kwijt: "Ik wil Max niet in diskrediet brengen... Hij is een viervoudig wereldkampioen."

'Soms is Max te agressief'

Als er wordt doorgevraagd, besluit Brown toch even hard uit te halen: "Hij kan een vechter zijn, te agressief op het circuit. Dan komt zijn arrogantie naar buiten. Maar als je kijkt naar de grootste kampioenen uit de Formule 1, dan waren ze allemaal een beetje arrogant. Ze gebruiken allemaal hun ellebogen."

Wanneer ging Verstappen te ver?

Brown wordt dan gevraagd of Verstappen zijn ellebogen soms laat hangen, en daar doet de Amerikaan niet moeilijk over: "Max is op de baan een paar keren over de schreef gegaan. In Brazilië een keertje tegen Lewis Hamilton. Een aantal van zijn acties tegen Lewis waren gewoon te agressief."