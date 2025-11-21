user icon
Red Bull onthult positieve punten na succesvolle dag in Las Vegas

Red Bull onthult positieve punten na succesvolle dag in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 18:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een opvallend sterke eerste dag van het raceweekend in Las Vegas. Ze wisten in beide vrije trainingen aardige dingen te laten zien, al waren ze niet in staat om de snelste tijd te noteren. Volgens Gianpiero Lambiase waren beide coureurs opvallend tevreden met de balans.

Voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas hadden veel mensen het gevoel dat Red Bull aardig voor de dag kon komen in de straten van Las Vegas. In de voorgaande edities van de race presteerde het team al goed, en vorig jaar zagen ze hoe McLaren hier door het ijs zakte. Voor Max Verstappen is het dan ook een belangrijk weekend, want bij een slechte prestatie is zijn titeldroom definitief voorbij.

In de eerste vrije training noteerden Yuki Tsunoda en Verstappen de derde en de vierde tijd. Opvallend genoeg was Tsunoda sneller dan zijn teamgenoot, maar de onderlinge verschillen waren verwaarloosbaar. In de tweede vrije training konden Verstappen en Tsunoda geen snelle tijden noteren, omdat de sessie twee keer werd stilgelegd door een losliggende putdeksel.

Lastige omstandigheden

De sfeer binnen het team van Red Bull Racing is dan ook goed. In de review van de vrijdag liet Verstappens race-engineer en Red Bull-kopstuk Gianpiero Lambiase zijn licht schijnen op de dag: "Vandaag was een moeilijke dag in lastige omstandigheden. Zoals altijd op dit circuit en in deze omstandigheden is het een uitdaging om de banden in het juiste window te krijgen. Dat is iets waar we bovenop moeten zitten, want daar valt het grootste deel van de tijdwinst over de ronde te behalen."

Positieve punten bij Red Bull

Volgens Lambiase hebben Verstappen en Tsunoda zich na afloop louter positief uitgelaten over de sessies: "Positief is dat beide coureurs de hele dag blij waren met de onderliggende balans van de auto, dus we verwachten niet dat we vanavond nog grote veranderingen zullen doorvoeren. Wat zondag betreft: er zijn in geen van beide sessies zinvolle simulaties voor longruns uitgevoerd, dus zowel de strategie als de algehele competitiviteit zijn op dit moment voor iedereen nog onbekend."

Reacties (2)

  • Maximo

    Posts: 9.579

    Happy Max, happy Marko

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 18:28
  • Larry Perkins

    Posts: 61.594

    Ja ja, de titel is uit zicht dus gaan ze 's avonds liever zuipen dan werken...

    Groot gelijk!

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 20:16

