Verstappen weigert kritiek te geven op strenge FIA-regels
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De strenge straffen van de FIA-stewards zijn in Las Vegas weer het onderwerp van gesprek in de paddock. Veel coureurs spraken zich uit over de straf van Oscar Piastri in Brazilië, maar Max Verstappen bleef stil. De Red Bull-coureur legt uit waarom hij niets heeft gezegd.

Bij de coureurs is veel frustratie ontstaan over de straf die Oscar Piastri ontving in de Grand Prix van Brazilië van twee weken geleden. Hij kreeg daar een forse tijdstraf nadat hij bij een mislukte inhaalactie tegen Andrea Kimi Antonelli was aangereden. Antonelli werd hierdoor tegen de Ferrari van Charles Leclerc aangeduwd, waardoor de Monegask uitviel.

Opvallend genoeg verdedigde Leclerc na afloop de actie van Piastri, en vond hij de straf voor de Australiër ongepast. In Las Vegas lieten Carlos Sainz en George Russell al weten dat ze het niet eens zijn met deze straf. Ze wijzen naar eerdere gevallen, en ze pleiten voor verandering. Beide mannen zitten in het bestuur van coureursvakbond GPDA en in Qatar volgt er een gesprek met de FIA.

'Kan ik beter niet te veel over zeggen'

Max Verstappen bleef opvallend stil over de zaak, en bij De Telegraaf verklaarde hij dat: "Ik kan daar beter niet te veel over zeggen. Als ik iets te melden heb, dan kan ik het beter bij de stewards of de FIA doen. Want als ik me er publiekelijk te veel over uitlaat, dan kan ik er ook een straf voor krijgen. Dat is wel de realiteit."

Waarom Verstappen blijft zwijgen

Als Verstappen erop wordt gewezen dat Sainz zich ook heeft uitgesproken, haalt hij zijn schouders op: "Nou, ik ben ook de enige die bestraft is om het gebruiken van een scheldwoord. Dus ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg en doe. Of ik denk dat ze alleen mij willen pakken? Nee, dat zeg ik niet per se. Ik geef alleen aan wat er vorig seizoen is gebeurd. En volgende week denk ik dat ik in die vergadering in Qatar ook niet veel hoef te zeggen. Want George en Carlos zullen alles wel klaar hebben liggen..."

De rol van de stewards

Verstappen wijst er ook op dat het bij het inhalen vaak gaat om de richtlijnen, maar dat zijn geen regels: "Daarom heeft het ook niet zoveel met de stewards te maken. Die zien met hun eigen ogen iets, maar in de regels staat dan weer iets anders. En wat pas je dan toe? Ze zitten ook in een lastig parket. Dat heb ik zelf ook ervaren tijdens mijn 'leuke' dag in Marrakesh. Dan zitten ze daar met een heel boekwerk en dat maakt het soms lastig om de juiste beslissing te nemen."

Heel verstandig van Verstappen. Duidelijk laten merken dat je een mening hebt, maar als antwoord naar de boetes en regels wijzen en de rijders vakbond het werk laten doen. Zeer verstandig.

  • 21 nov 2025 - 12:56
Reacties (3)

  • Freek-Willem

    Het is wel duidelijk dat het baantje van steward geen benijdenswaardige is. Voor de gestrafte ben je te streng voor de niet gestrafte te laf. Alleen ome Ben is er blij mee want die kan mooi alle hete kastanjes uit het vuur laten halen en diegene die de beslissingen nemen daarna publieke aan de schandpaal nagelen en met een schop onder de kont eruit pleuren.

  • AUDI_F1

    Heel verstandig van Verstappen. Duidelijk laten merken dat je een mening hebt, maar als antwoord naar de boetes en regels wijzen en de rijders vakbond het werk laten doen. Zeer verstandig.

  • 919

    Simpelweg vanwege 'plausible deniability' ofwel, aannemelijke ontkenning. Hij wil de opties open houden voor het geval hij in eenzelfde situatie terecht komt. Nu een mening geven is een halve bekentenis in het geval hij op de baan iets mee maakt wat bij de stewards belandt, en daar kan hij alleen maar nadeel van ondervinden.

