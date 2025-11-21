De FIA lijkt technisch kopstuk Jason Somerville niet te verliezen aan Cadillac, maar aan het team van Alpine. Somerville is deze week het onderwerp van gesprek in de F1-wereld, en kondigde op donderdag zijn vertrek bij de FIA aan. Hij lijkt nu de stap te gaan zetten naar de Franse renstal.

Somerville was bij de FIA werkzaam als Head of Aerodynamics. In deze rol was hij nauw betrokken bij het ontwikkelen van de technische regels voor 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en Somerville heeft zich vooral met het laatstgenoemde regelpakket beziggehouden. Hij werkte sinds februari 2022 bij de FIA, en was daarvoor werkzaam bij de Formule 1, Williams, Toyota en Lotus.

Eerder deze week meldden Italiaanse media dat Somerville de stap ging zetten naar het team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze hebben in de afgelopen maanden al veel grote namen aangetrokken. Ook Somerville leek de stap te gaan zetten, en de geruchten werden alleen maar luider toen op donderdag duidelijk werd dat hij ging vertrekken bij de FIA.

Waar gaat Somerville heen?

Volgens Motorsport.com lijkt de vork toch anders in de steel te steken. Somerville maakt volgens het medium niet de overstap naar Cadillac, maar naar het team van Alpine. Bij de Franse renstal die is gevestigd in Enstone zou hij dan in mei 2026 aan de slag kunnen gaan, zodra zijn periode van gardening leave erop zit.

Hereniging met Nielsen

Bij Alpine zou hij in Steve Nielsen een goede bekende treffen. Nielsen is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Alpine als Managing Director, en was in de afgelopen jaren werkzaam bij zowel de FIA als de FOM. Somerville blijft nu nog werkzaam bij de FIA, maar zal zich niet langer bezighouden met projecten omtrent de Formule 1. Hij heeft ook geen toegang meer tot gevoelige informatie, zodat hij niet met voorkennis aan de slag kan gaan bij Alpine. Mocht Somerville echt aan de slag gaan in Enstone, dan slaan ze een grote slag.