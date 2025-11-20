user icon
icon

FIA kondigt afscheid aan van belangrijk kopstuk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA kondigt afscheid aan van belangrijk kopstuk
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 16:12
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA heeft afscheid genomen van een belangrijk kopstuk. Het gaat om Jason Somerville, die een grote rol speelde bij het ontwikkelen van de regels voor 2026. Zijn vertrek komt nauwelijks als een verrassing, want in de afgelopen dagen werd hij in verband gebracht met een overstap naar Cadillac.

De FIA heeft een zeer onrustige periode achter de rug. Onder het bewind van FIA-president Mohammed Ben Sulayem vertrokken er veel kopstukken; ze werden ontslagen, waren het niet eens met de koers of ze stapten over naar F1-teams. In de afgelopen maanden was het op dit gebied veel rustiger, maar nu is er toch weer een belangrijke naam die de deur achter zich dicht heeft getrokken.

Meer over FIA McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

Het gaat om Head of Formula 1 Aerodynamics Jason Somerville. Hij was sinds 2022 in dienst van de FIA, en hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe regels die vanaf volgend jaar gaan gelden in de Formule 1. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport. Bij dat laatste regelpakket heeft Somerville dus een grote rol gespeeld.

FIA deelt statement

In een statement laat de FIA weten dat ze afscheid hebben genomen van de technicus: "We kunnen bevestigen dat Jason Somerville de FIA zal verlaten. Jason zal zijn volledige opzegtermijn, inclusief gardening leave, uitdienen. Tijdens deze overgang zal Jason zijn tijd gaan besteden aan het niet gevoelige, en niet aan de Formule 1 gerelateerde projecten."

Wat gaat er nu gebeuren?

De FIA benadrukt dat Somerville geen toegang meer zal krijgen tot F1-activiteiten: "De toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie is volgens de dienovereenkomstig aangepast, in overeenstemming met onze standaardprocedures voor het vertrek van medewerkers. We willen Jason graag bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de organisatie en wensen hem heel erg veel succes in het volgende hoofdstuk van zijn loopbaan."

Op weg naar Cadillac?

De vraag is wat dat volgende hoofdstuk voor Somerville gaat worden. In de Italiaanse media werd er eerder deze week al antwoord gegeven op deze vraag, want de kans is zeer groot dat Somerville de overstap gaat maken naar het team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn nu hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut.

Graeme Lowdon heeft de leiding over het project, terwijl de ervaren Nick Chester de technisch directeur is. Sergio Perez en Valtteri Bottas gaan rijden voor het team, en Colton Herta is de derde coureur. Perez werkte vorige week een testdag af in een oudere Ferrari-bolide op het circuit van Imola.

F1 Nieuws GP Las Vegas 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar