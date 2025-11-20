Autosportfederatie FIA heeft afscheid genomen van een belangrijk kopstuk. Het gaat om Jason Somerville, die een grote rol speelde bij het ontwikkelen van de regels voor 2026. Zijn vertrek komt nauwelijks als een verrassing, want in de afgelopen dagen werd hij in verband gebracht met een overstap naar Cadillac.

De FIA heeft een zeer onrustige periode achter de rug. Onder het bewind van FIA-president Mohammed Ben Sulayem vertrokken er veel kopstukken; ze werden ontslagen, waren het niet eens met de koers of ze stapten over naar F1-teams. In de afgelopen maanden was het op dit gebied veel rustiger, maar nu is er toch weer een belangrijke naam die de deur achter zich dicht heeft getrokken.

Het gaat om Head of Formula 1 Aerodynamics Jason Somerville. Hij was sinds 2022 in dienst van de FIA, en hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe regels die vanaf volgend jaar gaan gelden in de Formule 1. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport. Bij dat laatste regelpakket heeft Somerville dus een grote rol gespeeld.

FIA deelt statement

In een statement laat de FIA weten dat ze afscheid hebben genomen van de technicus: "We kunnen bevestigen dat Jason Somerville de FIA zal verlaten. Jason zal zijn volledige opzegtermijn, inclusief gardening leave, uitdienen. Tijdens deze overgang zal Jason zijn tijd gaan besteden aan het niet gevoelige, en niet aan de Formule 1 gerelateerde projecten."

Wat gaat er nu gebeuren?

De FIA benadrukt dat Somerville geen toegang meer zal krijgen tot F1-activiteiten: "De toegang tot gevoelige en vertrouwelijke informatie is volgens de dienovereenkomstig aangepast, in overeenstemming met onze standaardprocedures voor het vertrek van medewerkers. We willen Jason graag bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de organisatie en wensen hem heel erg veel succes in het volgende hoofdstuk van zijn loopbaan."

Op weg naar Cadillac?

De vraag is wat dat volgende hoofdstuk voor Somerville gaat worden. In de Italiaanse media werd er eerder deze week al antwoord gegeven op deze vraag, want de kans is zeer groot dat Somerville de overstap gaat maken naar het team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn nu hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut.

Graeme Lowdon heeft de leiding over het project, terwijl de ervaren Nick Chester de technisch directeur is. Sergio Perez en Valtteri Bottas gaan rijden voor het team, en Colton Herta is de derde coureur. Perez werkte vorige week een testdag af in een oudere Ferrari-bolide op het circuit van Imola.