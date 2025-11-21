Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Las Vegas. Door problemen met een putdeksel in de tweede vrije training konden Max Verstappen en Yuki Tsunoda geen snelle tijden rijden, maar dat was niet het enige wat opviel. Chief Engineer Paul Monaghan gaf namelijk toe dat Verstappen en Tsunoda met verschillende vloeren rijden.

De vloer is al weken het meest besproken onderdeel bij het team van Red Bull Racing. In de afgelopen weken werden er meerdere keren updates geïntroduceerd door de Oostenrijkse renstal, wat zorgde voor performance. In Monza leverde het Verstappen de zege op, terwijl de update in Mexico een averechts effect had. Met nog drie raceweekenden te gaan, moet Red Bull dan ook nog het een en ander uitproberen.

In Las Vegas viel op dat de auto's van Verstappen en Tsunoda niet hetzelfde waren. De snelheid zat er wel in, en in de eerste vrije training was Tsunoda zelfs sneller dan zijn teamgenoot. In de tweede vrije training konden ze door de tweede rode vlaggen geen snelle tijden noteren.

Is Red Bull onzeker?

Chief Engineer Paul Monaghan werd in Las Vegas door de internationale media gevraagd of ze iets van onzeker zijn over de situatie met de vloer: "Nou, ik weet niet of je het moet omschrijven als onzekerheid, want de verschillen tussen de nieuwe en oude vloer zijn klein. Met die in Mexico probeerden we wat meer kilo's aan neerwaartse druk te winnen, maar we hanteren nu twee verschillende configuraties en dat doen we expres."

"We volgen daarbij het pad waarvan we denken dat dat het beste pad is voor elke individuele coureur. Het zou zo maar eens kunnen dat we dat blijven doen tot het einde van het seizoen."

Wie rijdt met welke vloer?

Monaghan wilde niet zeggen met welke vloer Verstappen reed, en met welke vloer Tsunoda reed: "Kijk maar eens heel erg goed naar de foto's, ik wil het jullie ook niet te makkelijk maken!"

Als hij wordt gevraagd of de keuze te maken heeft met de rijstijl van de desbetreffende coureur, is Monaghans antwoord duidelijk: "Niet alleen met de rijstijl, maar ook gewoon met een bepaalde voorkeur. Het is een bepaalde keuze en er is wat indirect bewijs dat dit het beste is wat we kunnen doen. We denken dat we dit goed inschatten, maar we gaan het zien, nietwaar?"