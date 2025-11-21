user icon
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 07:46
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Las Vegas. Door problemen met een putdeksel in de tweede vrije training konden Max Verstappen en Yuki Tsunoda geen snelle tijden rijden, maar dat was niet het enige wat opviel. Chief Engineer Paul Monaghan gaf namelijk toe dat Verstappen en Tsunoda met verschillende vloeren rijden.

De vloer is al weken het meest besproken onderdeel bij het team van Red Bull Racing. In de afgelopen weken werden er meerdere keren updates geïntroduceerd door de Oostenrijkse renstal, wat zorgde voor performance. In Monza leverde het Verstappen de zege op, terwijl de update in Mexico een averechts effect had. Met nog drie raceweekenden te gaan, moet Red Bull dan ook nog het een en ander uitproberen.

In Las Vegas viel op dat de auto's van Verstappen en Tsunoda niet hetzelfde waren. De snelheid zat er wel in, en in de eerste vrije training was Tsunoda zelfs sneller dan zijn teamgenoot. In de tweede vrije training konden ze door de tweede rode vlaggen geen snelle tijden noteren.

Is Red Bull onzeker?

Chief Engineer Paul Monaghan werd in Las Vegas door de internationale media gevraagd of ze iets van onzeker zijn over de situatie met de vloer: "Nou, ik weet niet of je het moet omschrijven als onzekerheid, want de verschillen tussen de nieuwe en oude vloer zijn klein. Met die in Mexico probeerden we wat meer kilo's aan neerwaartse druk te winnen, maar we hanteren nu twee verschillende configuraties en dat doen we expres."

"We volgen daarbij het pad waarvan we denken dat dat het beste pad is voor elke individuele coureur. Het zou zo maar eens kunnen dat we dat blijven doen tot het einde van het seizoen."

Wie rijdt met welke vloer?

Monaghan wilde niet zeggen met welke vloer Verstappen reed, en met welke vloer Tsunoda reed: "Kijk maar eens heel erg goed naar de foto's, ik wil het jullie ook niet te makkelijk maken!" 

Als hij wordt gevraagd of de keuze te maken heeft met de rijstijl van de desbetreffende coureur, is Monaghans antwoord duidelijk: "Niet alleen met de rijstijl, maar ook gewoon met een bepaalde voorkeur. Het is een bepaalde keuze en er is wat indirect bewijs dat dit het beste is wat we kunnen doen. We denken dat we dit goed inschatten, maar we gaan het zien, nietwaar?"

Ernie5335

Posts: 5.692

Ja, dat doen ze wel vaker. Met z'n tweeën in één auto is niet te doen 😁

  • 2
  • 21 nov 2025 - 08:20
  • ohnoname

    Posts: 92

    Ik verwacht Max met de oude en Tsunoda met de nieuwe.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 08:04
  • Ernie5335

    Posts: 5.692

    Ja, dat doen ze wel vaker. Met z'n tweeën in één auto is niet te doen 😁

    • + 2
    • 21 nov 2025 - 08:20
    • snailer

      Posts: 30.708

      Zelfs met iemand als Tsunoda.

      • + 1
      • 21 nov 2025 - 08:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.451

      Mex heeft te veel ruimte nodig voor zijn ego en zijn talent.

      Aldus niet nader te noemen bronnen

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 10:20
  • Pietje Bell

    Posts: 31.959

    Dit is de vertaling van een stukje van Motorsport Italia:

    Gianluca D'Alessandro
    Pubblicato: 21 nov 2025, 08:00

    Na de problemen op vrijdag in Brazilië hadden de technici van Milton Keynes al besloten om een stap terug te doen met de auto van Verstappen, door de in Mexico geïntroduceerde bodem opzij te zetten en terug te keren naar de specificaties van Monza. Op de auto van Tsunoda bleef daarentegen de laatste evolutie behouden, wat nuttig was om extra gegevens te verzamelen.

    Een vergelijkend onderzoek dat ook hier in Las Vegas werd voortgezet, waarbij het team bevestigde dat het om een bewuste keuze gaat die het beste patroon voor beide coureurs volgt en die mogelijk de rest van het seizoen zal worden voortgezet. In wezen zou Max zich beter voelen met de specificatie van Monza en zonder de laatste evoluties, en dat zou ook voor de rest van het seizoen zo kunnen blijven.

    Het is geen geheim dat Red Bull een beperkt werkingsbereik heeft en dat het, in een poging om neerwaartse druk te genereren, probeert de auto veel lager te maken. In Las Vegas waren er vonken te zien aan de onderkant van de auto uit Milton Keynes, een duidelijk teken dat er wordt gewerkt om de auto zo laag mogelijk te houden, ondanks de oneffenheden die typisch zijn voor een stratencircuit.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 09:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.836

    Wat iedereen al vermoedde is nu eindelijk bekend gemaakt.....Max rijdt in 'n auto die speciaal voor hem gemaakt is.
    En daarom lijken zijn teammaat's van die kneuzen.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 09:54
    • da_bartman

      Posts: 6.267

      Wat iedereen al vemoedde, Yuki rijdt met de nieuwste spullen terwijl Max het met de oude aftandse spullen moet doen.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 10:13
  • d07

    Posts: 2.572

    Wat een BS, volgens de kenners hier rijden ze altijd met dezelfde auto hoor ;)

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 10:08

