Norris glimlacht: "Relatie met Piastri is nu beter dan ooit!"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 17:22
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris benadrukt dat zijn relatie met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri sterker is dan ooit, ook nu de titelstrijd tussen de twee op zijn hoogtepunt komt. De Brit - die stevig aan de leiding staat in het WK - legde uit hoe de verhoudingen liggen tussen de twee Formule 1-coureurs bij McLaren.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas, het begin van een drievoudige slotronde van het seizoen, heeft Norris een voorsprong van 24 punten op Piastri in het WK-klassement. Historisch gezien kunnen interne titelgevechten in de Formule 1 heftig zijn – denk aan Hamilton en Rosberg bij Mercedes, of Senna en Prost bij McLaren – maar Norris benadrukt dat hij en zijn teamgenoot daar buiten de baan weinig last van hebben.

Norris over relatie met Piastri

“Het gaat nog steeds goed tussen ons. Ik ben er blij mee en ik denk dat Oscar dat ook is,” zegt Norris. “We hebben veel respect voor elkaar en begrijpen goed de situatie waarin we zitten. Op de baan zijn we concurrenten, maar buiten de auto werkt het prima.”

De Brit legt uit dat hij altijd al goed met teamgenoten heeft kunnen opschieten, vanaf zijn kartdagen tot nu in de F1. “Het maakt alles leuker en aangenamer. Ik hou van wat ik doe, en hoe beter de sfeer met je collega’s, hoe leuker het leven wordt.”

Dit seizoen kwamen Norris en Piastri drie keer met elkaar in contact: in Canada, Singapore en Austin. Toch lijkt McLaren een cultuur te hebben gecreëerd waarin wederzijds respect centraal staat, zodat hun relatie sterk blijft.

"We willen het beste voor McLaren"

“Media-aandacht is soms te veel, dus we hebben zelf gevraagd om minder video’s en publiciteit rondom ons te genereren,” legt Norris uit. “We werken hard voor McLaren en willen het beste voor het team. Maar we proberen altijd onze eigen prestaties te maximaliseren. Buiten de baan kunnen we nog lachen, grapjes maken en het samen leuk hebben. Het gaat goed tussen ons, beter dan ooit.”

Norris prijst Piastri ook om zijn kalme, relaxte houding. “Oscar blijft altijd cool, wat ik erg bewonder. Het is soms lastig om te zien hoe hij zich voelt, maar dat maakt onze samenwerking niet minder goed. We zijn verschillende personen, maar we werken uitstekend samen. En dat is dit seizoen sterker dan ooit.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (7)

