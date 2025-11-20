user icon
Marko doet opmerkelijke uitspraak over ontslag van Horner

Marko doet opmerkelijke uitspraak over ontslag van Horner
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 16:57
  • comments 4
  Door: Jesse Jansen

Christian Horner is alweer een paar maanden vertrokken bij het team van Red Bull, en sinds de komst van zijn opvolger Laurent Mekies is het team weer meer gaan winnen, zo ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het team heeft sinds het vertrek van Horner maar liefst drie keer gewonnen en onder Horner twee keer. 

Volgens Marko gaat Red Bull terug naar de goede oude tijd. Het team lijkt er weer langzaam bovenop te komen en steeds competitiever te worden. Ze kunnen weer meevechten om de overwinningen. Zo heeft Max Verstappen een fenomenale inhaalrace gereden in Brazilië en heeft hij heel wat verloren punten goedgemaakt. 

In de The Beyond the Grid-podcast vertelde Helmut Marko dat de huidige teambaas Mekies het team opnieuw heeft laten lopen. Red Bull heeft in de afgelopen tien races al meer punten behaald dan in de elf races daarvoor. Het verschil is 42 punten. 

Formule 1 vergelijkbaar met voetbal?

Volgens Marko is de Formule 1 in sommige aspecten hetzelfde als voetbal: "We beginnen weer te winnen. De sfeer is dus positief, alles is positief, en het is net als vroeger. Het is net als bij een voetbalcoach. Ze hebben allemaal een andere manier van leidinggeven, maar het belangrijkste is dat we weer succesvol zijn, en beiden hebben hun verdiensten."

Op de vraag wat het verschil is tussen Mekies en Horner antwoordt Marko met: "Heel groot. Hij is een zeer goede ingenieur. Bovendien kan hij op een zeer communicatieve manier met mensen samenwerken en ik zou zeggen dat zij beiden een nieuwe manier hebben geïntroduceerd om in detail te treden of simpelweg te zeggen: 'De cijfers in de simulator doen er niet meer toe. Het belangrijkste is wat de stopwatch aangeeft.'

Volgens Marko heeft Mekies flink vertrouwen in het team, want de adviseur zegt dat geen vertrouwen en goede prestaties niet gepaard gaan: "Maar als hij het vertrouwen niet heeft, kan hij niet tot het uiterste gaan zoals hij nu doet."

Red Bull heeft nog maar een coureur

Volgend seizoen heeft Red Bull alleen nog maar Verstappen en Hadjar gecontracteerd, maar er is nog niet bekend wie waar rijdt. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Arvid Lindblad zijn alle drie in de strijd voor de overige twee stoeltjes bij de Red Bull-teams. Het is nog niet duidelijk waar Hadjar rijdt volgend seizoen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.833

Ik denk dat het Max geen ene moer uitmaakt wie er achter het bureau zit of aan de touwtjes trekt.....die stapt in die auto en haalt er het beste uit.....uit zichzelf en uit die auto.

  • 1
  • 20 nov 2025 - 17:01
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.837

    Verstappen is hoort bij de toprijders zoals Leclerc, Hamilton en Alonso in prime enz. Voor zulke rijders hoeft de auto niet de dominantste of snelste te zijn - zolang het qua beste pakket binnen top2 of top3 zit: kunnen ze allemaal winnen of iig naar podium rijden. Misschien niet altijd ermee de titel winnen maar overwinningen of podium wel.
    Andere rijders zoals bijvoorbeeld Ocon, Hulkenberg enz. hebben echt de snelste auto nodig om te winnen. Dat is simpelweg het verschil met de echte toppers en het maakt daarbij niet uit of hele team door Horner of wie dan ook gerund wordt.

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 17:30
  • Larry Perkins

    Posts: 61.570

    Wazig verhaal weer, maar het komt uit de podcast waarvan hieronder een link...

    Helmut Marko: Kampioenen kiezen bij Red Bull | F1 Beyond The Grid Podcast
    (FORMULE 1, 46,04 minuten)

    https://youtu.be/yEPX118XbQc?list=PLfoNZDHitwjViNK6oW4F0bVvZPMgDoCom

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 18:41
    • Larry Perkins

      Posts: 61.570

      Nog wat info over de video:
      Elke coureur die met Red Bull wil winnen, moet Helmut Marko imponeren. De ervaren adviseur houdt toezicht op het programma voor jonge coureurs van het team en hielp de carrières van Sebastian Vettel en Max Verstappen lanceren.
      Als voormalig Formule 1-coureur weet hij wat er nodig is om onder de hoogste druk te racen.

      Helmut vertelt Tom Clarkson over zijn leven in de racerij: zijn jeugdavonturen in Oostenrijk met toekomstig wereldkampioen Jochen Rindt en de ernstige oogblessure die een einde maakte aan zijn carrière, net toen hij op het punt stond om bij Ferrari te gaan rijden.

      Hij vertelt hoe hij Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz ontmoette en hoe ze samen het Formule 1-team oprichtten dat later races en kampioenschappen zou winnen met Vettel en Verstappen.

      Marko legt bovendien uit hoe Verstappen en teambaas Laurent Mekies de aanpak van het team in 2025 hebben veranderd en kiest de jonge coureur met de potentie om een ​​toekomstige kampioen te worden. (automatische vertaling uit het Engels)

      Interessante video!

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 18:57

