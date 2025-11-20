Christian Horner is alweer een paar maanden vertrokken bij het team van Red Bull, en sinds de komst van zijn opvolger Laurent Mekies is het team weer meer gaan winnen, zo ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het team heeft sinds het vertrek van Horner maar liefst drie keer gewonnen en onder Horner twee keer.

Volgens Marko gaat Red Bull terug naar de goede oude tijd. Het team lijkt er weer langzaam bovenop te komen en steeds competitiever te worden. Ze kunnen weer meevechten om de overwinningen. Zo heeft Max Verstappen een fenomenale inhaalrace gereden in Brazilië en heeft hij heel wat verloren punten goedgemaakt.

In de The Beyond the Grid-podcast vertelde Helmut Marko dat de huidige teambaas Mekies het team opnieuw heeft laten lopen. Red Bull heeft in de afgelopen tien races al meer punten behaald dan in de elf races daarvoor. Het verschil is 42 punten.

Formule 1 vergelijkbaar met voetbal?

Volgens Marko is de Formule 1 in sommige aspecten hetzelfde als voetbal: "We beginnen weer te winnen. De sfeer is dus positief, alles is positief, en het is net als vroeger. Het is net als bij een voetbalcoach. Ze hebben allemaal een andere manier van leidinggeven, maar het belangrijkste is dat we weer succesvol zijn, en beiden hebben hun verdiensten."

Op de vraag wat het verschil is tussen Mekies en Horner antwoordt Marko met: "Heel groot. Hij is een zeer goede ingenieur. Bovendien kan hij op een zeer communicatieve manier met mensen samenwerken en ik zou zeggen dat zij beiden een nieuwe manier hebben geïntroduceerd om in detail te treden of simpelweg te zeggen: 'De cijfers in de simulator doen er niet meer toe. Het belangrijkste is wat de stopwatch aangeeft.'

Volgens Marko heeft Mekies flink vertrouwen in het team, want de adviseur zegt dat geen vertrouwen en goede prestaties niet gepaard gaan: "Maar als hij het vertrouwen niet heeft, kan hij niet tot het uiterste gaan zoals hij nu doet."

Red Bull heeft nog maar een coureur

Volgend seizoen heeft Red Bull alleen nog maar Verstappen en Hadjar gecontracteerd, maar er is nog niet bekend wie waar rijdt. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Arvid Lindblad zijn alle drie in de strijd voor de overige twee stoeltjes bij de Red Bull-teams. Het is nog niet duidelijk waar Hadjar rijdt volgend seizoen.