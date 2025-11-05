De Formule 1 heeft een nieuwe deal gesloten met de Nederlandse biergigant Heineken. Het biermerk werkt al ongeveer tien jaar samen met de Formule 1, maar de deal wordt nu verlengd en vergroot. Bij de koningsklasse van de autosport zijn ze daar heel erg blij mee.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een aantal grote deals gesloten met nieuwe sponsors. Het Nederlandse biermerk Heineken werkt sinds 2016 samen met de Formule 1, en de sponsoruitingen zijn duidelijk te zien op banners naast het circuit en in de paddock. Daarnaast is Heineken ook de naamgever van een aantal Grands Prix. Het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld Max Verstappen wordt betrokken in reclames en bij andere evenementen.

Speciale acties

De deal tussen Heineken en de Formule 1 loopt al bijna tien jaar, en zal nu dus worden verlengd. In een persbericht laat de Formule 1 weten dat ze een meerjarig contract hebben getekend. De deal zorgt ervoor dat de logo's van Heineken 0.0 beter zichtbaar zullen zijn rondom de raceweekenden, daarnaast krijgen ze het recht om de naamgever te zijn van drie Grands Prix. Op welke races het precies gaat, is nog niet duidelijk. Daarnaast zal Heineken ook online beter zichtbaar worden en komen er speciale acties voor de fans.

Eén fan zal van de Formule 1 en Heineken een zogenaamd 'Season Ticket' krijgen waarmee hij of zij toegang krijgt tot alle Grands Prix. Deze fan krijgt dan ook accommodatie en vluchten om aanwezig te zijn bij de raceweekenden.

Hoe kijkt Domenicali naar de deal?

Bij de Formule 1 zijn ze heel erg trots op deze nieuwe deal. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich trots uit in een statement: "Heineken staat al bijna tien jaar naast de Formule 1 met een gedeelde passie voor het creëren van een ongeëvenaarde ervaring en spektakel voor de fans. Ik wil de familie Heineken, de CEO Dolf en zijn team bedanken voor hun voortdurende steun en ik ben blij dat onze samenwerking voor nog meer spektakel gaat zorgen."