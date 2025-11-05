user icon
Formule 1 sluit nieuwe megadeal met Nederlandse biergigant

Formule 1 sluit nieuwe megadeal met Nederlandse biergigant
  Gepubliceerd op 05 nov 2025 12:46
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1 heeft een nieuwe deal gesloten met de Nederlandse biergigant Heineken. Het biermerk werkt al ongeveer tien jaar samen met de Formule 1, maar de deal wordt nu verlengd en vergroot. Bij de koningsklasse van de autosport zijn ze daar heel erg blij mee.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een aantal grote deals gesloten met nieuwe sponsors. Het Nederlandse biermerk Heineken werkt sinds 2016 samen met de Formule 1, en de sponsoruitingen zijn duidelijk te zien op banners naast het circuit en in de paddock. Daarnaast is Heineken ook de naamgever van een aantal Grands Prix. Het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld Max Verstappen wordt betrokken in reclames en bij andere evenementen. 

Speciale acties

De deal tussen Heineken en de Formule 1 loopt al bijna tien jaar, en zal nu dus worden verlengd. In een persbericht laat de Formule 1 weten dat ze een meerjarig contract hebben getekend. De deal zorgt ervoor dat de logo's van Heineken 0.0 beter zichtbaar zullen zijn rondom de raceweekenden, daarnaast krijgen ze het recht om de naamgever te zijn van drie Grands Prix. Op welke races het precies gaat, is nog niet duidelijk. Daarnaast zal Heineken ook online beter zichtbaar worden en komen er speciale acties voor de fans.

Eén fan zal van de Formule 1 en Heineken een zogenaamd 'Season Ticket' krijgen waarmee hij of zij toegang krijgt tot alle Grands Prix. Deze fan krijgt dan ook accommodatie en vluchten om aanwezig te zijn bij de raceweekenden. 

Hoe kijkt Domenicali naar de deal?

Bij de Formule 1 zijn ze heel erg trots op deze nieuwe deal. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt zich trots uit in een statement: "Heineken staat al bijna tien jaar naast de Formule 1 met een gedeelde passie voor het creëren van een ongeëvenaarde ervaring en spektakel voor de fans. Ik wil de familie Heineken, de CEO Dolf en zijn team bedanken voor hun voortdurende steun en ik ben blij dat onze samenwerking voor nog meer spektakel gaat zorgen." 

Reacties (4)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.383

    Dat seizoens ticket klinkt wel leuk. Ga vast tegen mijn baas zeggen dat ie rekening houdt dat ik komend jaar wat minder aanwezig zal zijn.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:55
  • Rocks

    Posts: 1.048

    Frisdrank 0.0 😎

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 12:56
  • Sander

    Posts: 1.539

    Hoe kijkt Domenicali naar de deal?
    Hij vindt dit een veel te lange deal en stel voor deze deal op te delen in contracten van maximaal een half uur. Want de jeugde fans kunnen zich niet zo lang op één contract focussen.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 13:05
    • schwantz34

      Posts: 41.238

      De jeugd van tegenwoordig loopt na het wegtikken van één 0.0 tje al zwalkend en lallend over straat...

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:12

