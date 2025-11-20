De kans is groot dat Max Verstappen over drie raceweekenden afscheid moet nemen van zijn startnummer 1. Verstappen heeft een wonder nodig om de titel te prolongeren, en als hij deze verliest, moet hij in principe terug naar zijn oude startnummer 33. Toch stelt Verstappen dat hij liever met een ander nummer rijdt.

In de Formule 1 rijden de coureurs met een eigen startnummer, dat in principe vaststaat. Voordat een coureur debuteert in de koningsklasse van de autosport mag hij of zij een nummer kiezen van 2 tot en met 99. Het startnummer 1 is gereserveerd voor de wereldkampioen, al mag de titelhouder ook beslissen om met het eigen nummer te blijven rijden. Ook het nummer 17 mag niet worden gekozen, omdat deze voor altijd voor Jules Bianchi is.

In principe is het zo dat een coureur voor altijd aan een startnummer vast zit. Als een coureur na twee jaar niet terugkeert in de sport, dan komt het nummer weer vrij. Vorige week werd tijdens een vergadering van de F1 Commission besloten dat coureurs van nummer mogen wisselen. Deze nieuwe regel moet nog worden goedgekeurd, maar dat lijkt slechts een formaliteit te zijn.

Gaat Verstappen switchen?

Aangezien Verstappen waarschijnlijk afscheid moet nemen van de wereldtitel, zal er volgend jaar weer nummer 33 prijken op de voorkant van zijn Red Bull-bolide. Als hij in Las Vegas naar wordt gevraagd, hint hij op een overstap naar zijn favoriete nummer 3: "Dat is wel een goede vraag. Je moet er goedkeuring voor krijgen, want uiteindelijk is het nummer nog niet vrij vanwege Daniel Ricciardo. Hij is nog geen twee jaar uit de Formule 1."

Knoop doorhakken in de winter

Verstappen gaat zich er nu niet te druk over maken. De Nederlander zal er in de komende maanden werk van gaan maken, zo legt hij uit: "Ik ga in de winter wel kijken wat het wordt, maar mijn lievelingsnummer is natuurlijk nog steeds 3. Eerst even kijken of dat ook kan."

Als Verstappen er vandoor gaat met de wereldtitel, dan hoeft hij deze keuze niet te maken. De kans dat dit gaat gebeuren is niet groot, want hij staat 49 punten achter op WK-leider Lando Norris.