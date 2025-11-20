user icon
Verstappen hint op afscheid van iconisch startnummer
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 08:48
  • comments 11
  Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Max Verstappen over drie raceweekenden afscheid moet nemen van zijn startnummer 1. Verstappen heeft een wonder nodig om de titel te prolongeren, en als hij deze verliest, moet hij in principe terug naar zijn oude startnummer 33. Toch stelt Verstappen dat hij liever met een ander nummer rijdt.

In de Formule 1 rijden de coureurs met een eigen startnummer, dat in principe vaststaat. Voordat een coureur debuteert in de koningsklasse van de autosport mag hij of zij een nummer kiezen van 2 tot en met 99. Het startnummer 1 is gereserveerd voor de wereldkampioen, al mag de titelhouder ook beslissen om met het eigen nummer te blijven rijden. Ook het nummer 17 mag niet worden gekozen, omdat deze voor altijd voor Jules Bianchi is.

In principe is het zo dat een coureur voor altijd aan een startnummer vast zit. Als een coureur na twee jaar niet terugkeert in de sport, dan komt het nummer weer vrij. Vorige week werd tijdens een vergadering van de F1 Commission besloten dat coureurs van nummer mogen wisselen. Deze nieuwe regel moet nog worden goedgekeurd, maar dat lijkt slechts een formaliteit te zijn.

Gaat Verstappen switchen?

Aangezien Verstappen waarschijnlijk afscheid moet nemen van de wereldtitel, zal er volgend jaar weer nummer 33 prijken op de voorkant van zijn Red Bull-bolide. Als hij in Las Vegas naar wordt gevraagd, hint hij op een overstap naar zijn favoriete nummer 3: "Dat is wel een goede vraag. Je moet er goedkeuring voor krijgen, want uiteindelijk is het nummer nog niet vrij vanwege Daniel Ricciardo. Hij is nog geen twee jaar uit de Formule 1."

Knoop doorhakken in de winter

Verstappen gaat zich er nu niet te druk over maken. De Nederlander zal er in de komende maanden werk van gaan maken, zo legt hij uit: "Ik ga in de winter wel kijken wat het wordt, maar mijn lievelingsnummer is natuurlijk nog steeds 3. Eerst even kijken of dat ook kan."

Als Verstappen er vandoor gaat met de wereldtitel, dan hoeft hij deze keuze niet te maken. De kans dat dit gaat gebeuren is niet groot, want hij staat 49 punten achter op WK-leider Lando Norris.

NicoS

Posts: 19.658

Max z’n eerste kart stond nummer 3 op. Tijdens z’n kart periode heeft hij verschillende nummers gehad, oa 301 en 30. Ook nummer 4 wel eens.
Max heeft altijd gezegd dat 3 z’n favoriete nummer is, maar als die al bezet is, dan zal je een ander nummer moeten kiezen.

  • 6
  • 20 nov 2025 - 10:30
  • Pietje Bell

    Posts: 31.958

    Max arriveerde gisteren op het circuit met zijn manager Vermeulen en zijn PA Jack Martin
    EN een andere rugzak met een beertje eraan.

    x.com/MV33Racing/status/1991324292504600625

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 08:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.958

      Zo te zien hebben Max en Jack voor het eerst een nieuwe rugzak en ook bij Jack hangt er iets aan. RBR rugtas? Saai.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 09:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.958

      Max fans hebben uitgezocht waar die sleutelhanger vandaan komt:

      Pop Mart Ted2 Teddy Bear 15 cm.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 11:56
  • Joeppp

    Posts: 8.097

    A lekker, dan kan er weer nieuwe merchandise gemaakt worden om de kassa te laten rinkelen!

    • + 3
    • 20 nov 2025 - 09:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.825

      Voor hooguit twee jaar.
      Daarna verkast Max naar 'n ander team en hopla.....alweer nieuwe merchandise.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 10:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.565

      Heb een grote NL-vlag met "33" erop, die knip ik doormidden zodat er twee vlaggen met "3" erop overblijven,
      Het bieden op de tweede vlag gaat nou beginnen.
      Bij het eerst volgende STRAATFEEST kan de vlag dan worden afgehaald...

      We beginnen met 500 euro, wie biedt er meer?

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 10:42
  • Snorremans

    Posts: 122

    Dat zou ik erg jammer vinden. #33 en #1 is toch echt aan hem verbonden. Vraag me dan ook af of dit verzoek vanuit hem zelf of vanuit het team komt.

    Dat geeft natuurlijk weer een extreme boost in de merchandise.

    Als kind staat hij al op de foto met een skelter met #33 erop. Zou het raar vinden als hij nu over zou gaan naar #3.

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 10:11
    • NicoS

      Posts: 19.658

      Max z’n eerste kart stond nummer 3 op. Tijdens z’n kart periode heeft hij verschillende nummers gehad, oa 301 en 30. Ook nummer 4 wel eens.
      Max heeft altijd gezegd dat 3 z’n favoriete nummer is, maar als die al bezet is, dan zal je een ander nummer moeten kiezen.

      • + 6
      • 20 nov 2025 - 10:30
  • Knalpijp

    Posts: 2.218

    Never change a winning number!!

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 11:15
  • Underkutter

    Posts: 593

    Hij moet gewoon een beetje doorrijden en zorgen dat ie nummer 1 kan houden!

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 11:35
    • koppie toe

      Posts: 4.832

      Te laat, had dat een paar maanden eerder gezegd.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:09

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

