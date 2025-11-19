user icon
icon

Schumacher ziet kansen voor Verstappen: "McLaren krijgt problemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher ziet kansen voor Verstappen: "McLaren krijgt problemen"
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher verwacht dat de Grand Prix van Las Vegas opnieuw voor flinke verrassingen kan zorgen. Dit weekend liggen de temperaturen in Nevada extreem laag, en dat kan teams juist in het voordeel werken die normaal worstelen met oververhitting. Volgens de Duitser moet McLaren, net als vorig jaar, extra alert zijn.

Aankomend weekend strandt het F1-circus in Las Vegas. Lando Norris staat na zijn zeges in Mexico en Brazilië aan een comfortabele leiding, maar zal volgens Schumacher nog altijd op zijn tellen moeten passen. Als het aan de broer van racelegende Michael Schumacher ligt, zijn er genoeg kansen voor Max Verstappen, Ferrari en Mercedes

Meer over McLaren McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

Temperaturen cruciaal volgens Schumacher

“Het wordt interessant,” opent Schumacher in de Boxengasse-podcast. “Wat gaat Mercedes doen? En hoe reageren de anderen?” De kou op het circuit speelt volgens hem een cruciale rol, vooral tijdens de kwalificatie. “Bandentemperatuur wordt echt bepalend. Teams die normaal veel last hebben van hitte, kunnen hier beter uit de voeten.”

Dat betekent een groot verschil met circuits zoals Austin en Mexico, waar het asfalt vaak boven de 40 graden komt. In Las Vegas daalt het kwik ‘s nachts richting het vriespunt. Wie normaal moeite heeft om zijn banden op temperatuur te krijgen, heeft nu juist een voordeel.

'Dit circuit ligt McLaren niet'

McLaren hoort volgens Schumacher niet bij die groep. Vorig jaar had de Britse renstal al een zwaar weekend in Nevada, en de Duitser ziet weinig reden waarom dat dit jaar anders zou zijn. Gevraagd of Mercedes en Ferrari beter uit de voeten kunnen, was hij duidelijk: “Ja, ik verwacht dat die teams hier een goede beurt kunnen maken. Ferrari heeft vaak te kampen met oververhitting in onderdelen van de auto, en McLaren krijgt waarschijnlijk opnieuw flinke uitdagingen. Dit circuit ligt gewoon niet bij hen.”

De MCL39, en zijn voorganger, presteren het best op circuits met veel medium- en hogesnelheidsbochten. Daar kan de auto stabiel blijven en de aerodynamische efficiëntie optimaal benutten. Las Vegas draait om lange rechte stukken, strakke bochten en lage bandentemperaturen – precies het tegenovergestelde. Vorig jaar eindigden Lando Norris en Oscar Piastri dan ook meer dan 40 seconden achter George Russell.

Schumacher legt moeilijkheden McLaren uit

Schumacher legt uit waarom het concept van McLaren zo lastig past bij het Las Vegas Strip Circuit. “Als je agressief moet rijden, laat moet remmen en echt gripgevoel nodig hebt, worstelt McLaren. Hun auto is anders gebouwd: hij moet kunnen rollen en iets hoger staan. Dat werkt goed bij hogere temperaturen, maar in Las Vegas kan dat problemen opleveren.”

Toch hoopt McLaren op een sterke seizoensafsluiting. Schumacher blijft voorzichtig: “Andreas Seidl zei bij de vorige race dat de laatste wedstrijden goed zouden uitpakken. Voor Qatar en Abu Dhabi lijkt dat logisch, maar Las Vegas… daar heb ik zo mijn twijfels. Ik denk dat het team zich daar wel bewust van is en het probeert in te calculeren.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Ralf Schumacher McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 2.948

    Na 2 races kunnen zeggen dat dit circuit hen niet ligt terwijl ze met de huidige auto nog geen meter hebben gereden. "Het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is" Ze hebben trouwens wel het "baanrecord" op hun naam staan.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 17:15
  • El Maximo

    Posts: 288

    Zucht...

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 17:54

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar