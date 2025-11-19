Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher verwacht dat de Grand Prix van Las Vegas opnieuw voor flinke verrassingen kan zorgen. Dit weekend liggen de temperaturen in Nevada extreem laag, en dat kan teams juist in het voordeel werken die normaal worstelen met oververhitting. Volgens de Duitser moet McLaren, net als vorig jaar, extra alert zijn.

Aankomend weekend strandt het F1-circus in Las Vegas. Lando Norris staat na zijn zeges in Mexico en Brazilië aan een comfortabele leiding, maar zal volgens Schumacher nog altijd op zijn tellen moeten passen. Als het aan de broer van racelegende Michael Schumacher ligt, zijn er genoeg kansen voor Max Verstappen, Ferrari en Mercedes.

Temperaturen cruciaal volgens Schumacher

“Het wordt interessant,” opent Schumacher in de Boxengasse-podcast. “Wat gaat Mercedes doen? En hoe reageren de anderen?” De kou op het circuit speelt volgens hem een cruciale rol, vooral tijdens de kwalificatie. “Bandentemperatuur wordt echt bepalend. Teams die normaal veel last hebben van hitte, kunnen hier beter uit de voeten.”

Dat betekent een groot verschil met circuits zoals Austin en Mexico, waar het asfalt vaak boven de 40 graden komt. In Las Vegas daalt het kwik ‘s nachts richting het vriespunt. Wie normaal moeite heeft om zijn banden op temperatuur te krijgen, heeft nu juist een voordeel.

'Dit circuit ligt McLaren niet'

McLaren hoort volgens Schumacher niet bij die groep. Vorig jaar had de Britse renstal al een zwaar weekend in Nevada, en de Duitser ziet weinig reden waarom dat dit jaar anders zou zijn. Gevraagd of Mercedes en Ferrari beter uit de voeten kunnen, was hij duidelijk: “Ja, ik verwacht dat die teams hier een goede beurt kunnen maken. Ferrari heeft vaak te kampen met oververhitting in onderdelen van de auto, en McLaren krijgt waarschijnlijk opnieuw flinke uitdagingen. Dit circuit ligt gewoon niet bij hen.”

De MCL39, en zijn voorganger, presteren het best op circuits met veel medium- en hogesnelheidsbochten. Daar kan de auto stabiel blijven en de aerodynamische efficiëntie optimaal benutten. Las Vegas draait om lange rechte stukken, strakke bochten en lage bandentemperaturen – precies het tegenovergestelde. Vorig jaar eindigden Lando Norris en Oscar Piastri dan ook meer dan 40 seconden achter George Russell.

Schumacher legt moeilijkheden McLaren uit

Schumacher legt uit waarom het concept van McLaren zo lastig past bij het Las Vegas Strip Circuit. “Als je agressief moet rijden, laat moet remmen en echt gripgevoel nodig hebt, worstelt McLaren. Hun auto is anders gebouwd: hij moet kunnen rollen en iets hoger staan. Dat werkt goed bij hogere temperaturen, maar in Las Vegas kan dat problemen opleveren.”

Toch hoopt McLaren op een sterke seizoensafsluiting. Schumacher blijft voorzichtig: “Andreas Seidl zei bij de vorige race dat de laatste wedstrijden goed zouden uitpakken. Voor Qatar en Abu Dhabi lijkt dat logisch, maar Las Vegas… daar heb ik zo mijn twijfels. Ik denk dat het team zich daar wel bewust van is en het probeert in te calculeren.”