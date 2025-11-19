Ferrari-president John Elkann haalde vorige week hard uit naar zijn eigen coureurs. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton kreeg een veeg uit de pan: volgens Elkann praten ze te veel, werken ze te weinig en moeten ze “minder praten en meer rijden.” Een opmerking die intern al gevoelig ligt, maar volgens voormalig wereldkampioen Jenson Button vooral publieke schade oplevert.

Ferrari beleefde opnieuw een dramatisch weekend. In Brazilië ging het – net als in Zandvoort – volledig mis voor de Scuderia, met een dubbele DNF en nul punten als pijnlijk resultaat. Elkann wees direct naar zijn coureurs. Niet de auto, niet de strategie, niet de monteurs: volgens de president lag het probleem bij Leclerc en Hamilton.

Button oneens met Elkann

Button vindt dat simplistisch. Volgens hem verkeren beide coureurs in een extreem lastige situatie. “Ferrari heeft altijd enorme druk gehad om te presteren. Elk Formule 1-team wil winnen, maar bij Ferrari kijkt een heel land mee”, zei hij in de F1-podcast van Sky Sports.

De Brit begrijpt dan ook weinig van de publieke uithaal van de Ferrari-president. “John heeft maar twee auto’s in die rode garage. Het is zó gemakkelijk om gewoon een gesprek te voeren: ‘Zo doen wij dat niet. Dit zijn onze richtlijnen.’ Dat soort dingen hoef je niet via de media te spelen.”

Button heeft medelijden met Hamilton

Vooral Hamilton heeft het zwaar. De zevenvoudig wereldkampioen kende een dramatisch eerste jaar bij Ferrari, terwijl de Scuderia hem juist met veel bombarie weghaaldde bij Mercedes. Button, jarenlang teamgenoot van Hamilton bij McLaren, leeft duidelijk met hem mee.

“Het is jammer dat hij niet presteert zoals iedereen verwacht”, aldus Button. “Deze auto’s zijn uniek in hun rijstijl en elke auto voelt anders. Dat kost tijd.”

'Ferrari en Hamilton horen op het podium'

Button hoopt dan ook dat Ferrari snel orde op zaken stelt en Hamilton weer in het ritme krijgt. “Ze moeten het gewoon een beetje bijschaven om die kleine foutjes in de kwalificatie weg te poetsen. Ik denk dat ze op weg zijn naar een podium. En iedereen wil dat zien.”

Volgens de wereldkampioen zou een opleving van Ferrari niet alleen sportief waardevol zijn, maar ook commercieel en emotioneel een enorme boost geven aan de Formule 1. “Het is zó belangrijk om Ferrari op het podium te zien. Om Lewis op het podium te zien. En het zou fantastisch zijn voor de sport als Ferrari aan het einde van het seizoen weer om overwinningen kan vechten.”