Norris opent jacht op eerste titel: "Ben er helemaal klaar voor"
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris kan aankomend weekend in Las Vegas goede zaken doen in de jacht op zijn eerste wereldtitel. Met een klein beetje geluk kan hij Max Verstappen afschudden in de titelstrijd, maar daar wil de Brit nog helemaal niet aan denken. Hij focust zich volledig op het behalen van een goed resultaat.

Het stratencircuit van Las Vegas vormde vorig jaar een grote uitdaging voor het team van McLaren. De race in Sin City was met afstand de slechtste race van het jaar voor McLaren, en men hoopt dan ook dat ze dit jaar beter voor de dag kunnen komen. In de laatste twee Grands Prix was McLaren snel, en wist Norris simpel te winnen in Mexico en Brazilië.

Las Vegas vormt een soort moderne parel op de Formule 1-kalender, maar voor Norris is het nog geen plek van geluk. Tijdens de eerste editie van de Grand Prix in 2023 crashte Norris hard, waarna hij zelfs voor controle naar het ziekenhuis werd vervoerd. Vorig jaar kwam hij er niet aan te pas, en dit jaar hoopt hij dus te kunnen schitteren.

Norris heeft er zin in

Norris heeft er in ieder geval veel zin in, zo stelt hij in de preview van McLaren: "Het racen over The Strip is een coole ervaring, en ik kijk er ook naar uit om alle fans in Amerika nog één keer te zien dit seizoen."

Heeft Norris er vertrouwen in?

Norris heeft zich samen met zijn team zo goed mogelijk voorbereid op de belangrijke laatste races van het jaar: "Ik heb me op het McLaren Technology Centre zo goed mogelijk voorbereid met het team. We reizen nu af naar Vegas, nadat we in de laatste twee races veel punten hebben gepakt, we hebben sterke pace laten zien in Mexico en Brazilië."

"Vegas vormde in het verleden een flinke uitdaging voor ons. Dat betekent echter niet dat we ons best niet gaan doen om het maximale uit onze auto te persen. Ik voel me in ieder geval goed en ik ben heel erg gemotiveerd. Ik ben helemaal klaar voor deze laatste push!"

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Amstermar

    Posts: 56

    Met de beste auto logisch

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 16:37

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

