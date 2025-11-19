user icon
Max Verstappen strijdlustig: "We hebben niets te verliezen!"
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Met nog drie Grands Prix te gaan, maakt Max Verstappen theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Om kans te blijven maken op het grote succes, moet hij scoren in Las Vegas. Verstappen is strijdlustig en stelt dat hij niets te verliezen heeft.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Na de zomerstop reed hij naar het podium in Zandvoort, en finishte hij daarna niet lager dan de derde plaats in de Grands Prix. Na zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin zagen veel mensen hem weer als een outsider voor de titel. In Mexico en Brazilië had hij het echter wat lastiger, waardoor zijn achterstand op WK-leider Lando Norris is gegroeid tot 49 punten.

Verstappen geeft echter niet op, en dat bewees hij twee weken geleden in Brazilië. Na een miserabele kwalificatie paste Red Bull zijn auto aan, en startte hij vanuit de pitlane. Hij reed een fenomenale inhaalrace, en kwam als derde over de streep.

Trots op Brazilië 

Die prestatie op het circuit van Interlagos maakt Verstappen nog steeds trots, zo stelt hij in zijn preview voor Las Vegas: "Brazilië was een bijzondere race voor ons. Ik had niet verwacht dat het podium mogelijk zou zijn, maar het was echt een ongelooflijke ommekeer van het team. Het laat ook zien dat we nooit opgeven."

'We hebben niets te verliezen'

Het geeft Verstappen hoop voor de laatste fase van het seizoen: "Nu we aan de laatste triple header van het seizoen beginnen, zijn dit echt de laatste loodjes van het jaar. We gaan proberen zo goed mogelijk te presteren, en we blijven pushen. We hebben namelijk niets te verliezen."

Wat verwacht Verstappen van Las Vegas?

Verstappen won in 2023 de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas, en hij weet dan ook wat hij kan verwachten: "Vegas is een snel circuit met weinig downforce en het lijkt erop dat de temperaturen dit weekend vrij laag liggen, dus we zullen onze banden goed moeten managen."

Verstappen heeft er in ieder geval wel zin in om achter het stuur te kruipen: "We hebben mooie herinneringen aan deze baan, want we wonnen hier vorig jaar het kampioenschap. Dus hopelijk kunnen we op zondag weer een goed resultaat neerzetten."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.942

    Zoals ik hier gisteren schreef zit Kelly de hele week in Dubai voor The Watch Week.
    Haar beste Braziliaanse vriendin Martha Graeff zou ook komen, maar is halverwege
    omgedraaid, omdat haar partner, president/eigenaar van de Master Bank Brasil is
    gearresteerd op het vliegveld van Sao Paulo vlak voordat hij naar Dubai wou vluchten,
    op verdenking van grootschalige fraude.

    Gaat lekker in haar familie en vrienden kring. Vorige week haar vader bij de tot 27 jaar
    veroordeelde Bolsonaro op bezoek en nu is de partner van haar Br. bestie gearresteerd.

    Even de automatische vertaling aanzetten:

    https://archive.is/eHRMp

    " Vorcaro is maandagavond niet eens aan boord gegaan van zijn privéjet op de
    luchthaven van Guarulhos in São Paulo toen hij werd gearresteerd door de federale
    politie (PF), aldus GLOBO.não chegou a embarcar em seu jato particular,
    De eigenaar van de Master Bank arriveerde kort na 10u per helikopter op de zakelijke
    luchtvaartterminal van de luchthaven, volgens bronnen die bekend zijn met de operatie.
    Ter plaatse vond hij minstens 15 PF-agenten, die hem arresteerden die nog steeds in het interne gebied van de luchthaven waren. "

    Martha Graeff was aan boord van een Gulfstream G700 die op weg was van Miami naar Europa en vervolgens naar Dubai ging, waar de eigenaar van de Master Bank zegt dat het de verkoop van de instelling zou formaliseren.
    Martha wordt niet onderzocht door de Federale Politieoperatie die gericht was op de Meester. GLOBO probeert contact op te nemen met de influencer.

    Meer over die partner van Martha Graeff:

    g1.globo.com/sp/sa(...)preso-pela-pf.ghtml

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 10:12
  • John6

    Posts: 11.282

    We hebben namelijk niets te verliezen, precies dat is de goede instelling.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 10:38

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

