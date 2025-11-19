Met nog drie Grands Prix te gaan, maakt Max Verstappen theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Om kans te blijven maken op het grote succes, moet hij scoren in Las Vegas. Verstappen is strijdlustig en stelt dat hij niets te verliezen heeft.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Na de zomerstop reed hij naar het podium in Zandvoort, en finishte hij daarna niet lager dan de derde plaats in de Grands Prix. Na zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin zagen veel mensen hem weer als een outsider voor de titel. In Mexico en Brazilië had hij het echter wat lastiger, waardoor zijn achterstand op WK-leider Lando Norris is gegroeid tot 49 punten.

Verstappen geeft echter niet op, en dat bewees hij twee weken geleden in Brazilië. Na een miserabele kwalificatie paste Red Bull zijn auto aan, en startte hij vanuit de pitlane. Hij reed een fenomenale inhaalrace, en kwam als derde over de streep.

Trots op Brazilië

Die prestatie op het circuit van Interlagos maakt Verstappen nog steeds trots, zo stelt hij in zijn preview voor Las Vegas: "Brazilië was een bijzondere race voor ons. Ik had niet verwacht dat het podium mogelijk zou zijn, maar het was echt een ongelooflijke ommekeer van het team. Het laat ook zien dat we nooit opgeven."

'We hebben niets te verliezen'

Het geeft Verstappen hoop voor de laatste fase van het seizoen: "Nu we aan de laatste triple header van het seizoen beginnen, zijn dit echt de laatste loodjes van het jaar. We gaan proberen zo goed mogelijk te presteren, en we blijven pushen. We hebben namelijk niets te verliezen."

Wat verwacht Verstappen van Las Vegas?

Verstappen won in 2023 de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas, en hij weet dan ook wat hij kan verwachten: "Vegas is een snel circuit met weinig downforce en het lijkt erop dat de temperaturen dit weekend vrij laag liggen, dus we zullen onze banden goed moeten managen."

Verstappen heeft er in ieder geval wel zin in om achter het stuur te kruipen: "We hebben mooie herinneringen aan deze baan, want we wonnen hier vorig jaar het kampioenschap. Dus hopelijk kunnen we op zondag weer een goed resultaat neerzetten."