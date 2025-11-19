Het team van Mercedes reist met veel vertrouwen af naar Las Vegas. Vorig jaar waren ze oppermachtig in de straten van de gokstad, maar of ze dat kunststukje dit seizoen kunnen herhalen, is nog maar de vraag. Teambaas Toto Wolff tempert de verwachtingen.

Het huidige Formule 1-seizoen is bijna ten einde. Aankomend weekend gaat in Las Vegas de laatste fase van het seizoen van start, waarna het circus ook nog afreist naar Qatar en Abu Dhabi in het Midden-Oosten. De race door de straten van Las Vegas is met afstand één van de meest bijzondere evenementen van de F1-kalender, en het vormt een enorme uitdaging voor de coureurs.

Door de lage temperaturen, en het gladde asfalt moeten de coureurs goed opletten om zware crashes te voorkomen. Vorig jaar had het team van McLaren het opvallend zwaar in de straten van het gokparadijs, en was Mercedes oppermachtig. Ook voor dit jaar zijn de verwachtingen hoog, en kunnen er weer veel teams gaan verrassen of juist door het ijs zakken.

Hoe kijkt Wolff naar het weekend in Las Vegas?

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet te vroeg juichen, en spreekt zich uit in de preview van zijn team: "Het weekend van Las Vegas is niet te vergelijken met iets anders in de Formule 1. Het racen op de Strip in de nacht is een iconisch onderdeel geworden van de F1-kalender, met de snelle lay-out die een interessante uitdaging vormt en voor geweldige races zorgt."

"Het zorgt voor extra aandacht van bestaande en nieuwe fans, en ik weet zeker dat dit in de komende jaren verder zal gaan. De eerste twee edities waren in ieder geval spectaculair, en ik weet zeker dat het dit jaar groter en mooier gaat worden."

Vol de strijd aangaan

Over de verwachtingen van zijn eigen team is Wolff duidelijk: "We hebben ons voordeel in de strijd voor de tweede plaats teruggevonden. We zien het echter niet als iets vanzelfsprekends. We zagen in Austin en Mexico hoe snel het verschil kan verdwijnen. Alhoewel onze performance van vorig jaar hier voor hoge verwachtingen heeft gezorgd, gaan we nog niet juichen."

"Het veld ligt heel erg dicht bij elkaar, en het wordt een zware strijd tot het bittere eind in Abu Dhabi. We hebben nu drie weken met zware races voor ons, en die zullen gaan bepalen wie er bovenaan gaat eindigen. We zijn er klaar voor."