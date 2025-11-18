Max Verstappen kan dit seizoen in theorie nog wereldkampioen worden in de Formule 1. De kans is echter veel groter dat één van de McLaren-coureurs mag juichen, maar Verstappen maakt veel indruk. Het zorgt ervoor dat hij nu wederom wordt vergeleken met F1-legende Michael Schumacher.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft een achterstand van 49 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, terwijl Oscar Piastri er ook nog tussenin staat. Verstappen moet in de komende drie races gaan scoren, want anders verliest hij voor het eerst sinds 2021 de strijd om het wereldkampioenschap.

Verstappen maakt in de tweede helft van het seizoen wel een sterke indruk. Hij stond sinds de Grand Prix van Nederland in elke race op het podium, en wist ook te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Op het laatstgenoemde circuit won hij ook de sprintrace. Anderhalve week geleden maakte hij veel indruk in Brazilië door de race te starten in de pitlane en als derde over de finish te komen.

Is Verstappen te vergelijken met Schumacher?

Veel kenners zijn onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Dat geldt ook voor de Italiaan Alessandro Benetton, die eind vorige eeuw verantwoordelijk was voor het gelijknamige Formule 1-team. Hij werkte daar samen met Michael Schumacher, en vertelt aan La Gazzetta dello Sport hoe goed Verstappen is: "Als ik nu kijk naar Max, dan zie ik dat hij dezelfde vaardigheden beschikt als Schumacher, waardoor iedereen naar hem luistert. Ik heb hem misschien ietwat geromantiseerde gedachten, want zijn vader Jos heeft voor ons gereden."

Verstappen senior debuteerde in 1994 in de Formule 1 als de teamgenoot van Schumacher bij Benetton. Ze bleven goede vrienden, waardoor Max Verstappen ook nog veel herinneringen heeft aan de zevenvoudig wereldkampioen.

'Dit maakt Verstappen uniek'

Benetton gaat verder met zijn mooie verhaal over Verstappen: "In een wereld die draait om communicatie, waar je anderen op alle manieren moet pleasen, probeert hij het niet eens. Ik denk dat hij heel erg goed weet hoe hij zichzelf moet presenteren, zonder dat hij een soort likeable moet zijn, en het is ook een soort marketing trucje. Dit maakt hem echt uniek."