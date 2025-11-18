Voormalig Formule 1-coureur Damon Hill is geschrokken van een radiobericht van McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër is bezig met een lastige fase van het seizoen, en hij lijkt niet meer te weten wat er aan de hand is. Hill deelt opvallende kritiek.

Piastri hoopt zich aankomend weekend in Las Vegas te kunnen revancheren na een mindere prestatie in Brazilië. Op het circuit van Interlagos kwam hij niet in het stuk voor, en crashte hij in de sprintrace. In de Grand Prix was zijn achterstand op zijn McLaren-teamgenoot en titelrivaal Lando Norris zeer groot. Hij zag ook hoe zijn andere rivaal Max Verstappen weer in de buurt kwam, en dat baart hem zorgen voor de race in Las Vegas.

In Brazilië vroeg Piastri zich hardop af wat het plan was. Het was een uitspraak die bij veel mensen al snel uit de gedachten was verdwenen, maar kenners zijn zeer verbaasd.

Verbazing over Piastri

Oud-wereldkampioen Damon Hill haalt deze uitspraak aan in zijn podcast Stay on Track: "In 1999, mijn laatste jaar in de sport, riepen de engineers eigenlijk voor het eerst dat ze de auto gingen afstellen op basis van wat ze in de data zien. Ik weet nog dat ik toen dacht: 'Oké, en wat is mijn taak hierin dan?' Dan zal dit wel het einde zijn daarvan."

Is dit niet juist positief?

Hills podcastmaatje Johnny Herbert vraagt zich lachend af of dit niet ook ergens leuk is, maar Hill ziet het anders: "Het is geweldig om over alle informatie te beschikken, maar het probleem is nu dat je bijvoorbeeld Oscar Piastri hebt die over de boordradio gaat vragen wat het plan is."

"Dan denk je toch weer bij jezelf: 'Als jij al niet weet wat je wil doen, wat verwacht je nu dan nog van mij?' Het is een vraag die je gewoon niet uit de mond van een coureur wil horen."

Geen kritiek voor Piastri

Hill wil wel benadrukken dat het hier niet gaat om kritiek op Piastri zelf: "Het is geen kritiek op Oscar, het is meer een algemene observatie van de sport." Als Herbert tegen Hill zegt dat het voor de engineers heel normaal is om op de data te leunen, haalt de enkelvoudig wereldkampioen zijn schouders op: "Helaas is perfectie niet altijd goed voor een race, want ik zou graag zien dat het coureurselement zwaarder mee blijft wegen."