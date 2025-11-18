user icon
icon

Hill hakt in op Verstappen: "Hij is nooit naar me toegekomen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hill hakt in op Verstappen: "Hij is nooit naar me toegekomen"
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 09:26
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Oud-wereldkampioen Damon Hill was in de afgelopen jaren regelmatig zeer kritisch op Max Verstappen. De Brit stak zijn ergernis nooit onder stoelen of banken, en kreeg daardoor vaak de wind van voren. Hill reflecteert nu op zijn kritiek, en stelt dat Verstappen hem nooit benaderde.

Verstappen is al jaren de meest besproken coureur in de Formule 1. Hij pakte in de afgelopen vier seizoenen de wereldtitel, maar lijkt die dit jaar af te moeten staan aan één van de McLarens. Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Hij staat 49 WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris, en hij heeft nog drie raceweekenden voor de boeg waarin hij moet scoren.

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Ook dit jaar doet Verstappen er alles aan om te winnen, en zijn manier van rijden levert hem vaak veel kritiek op. In de afgelopen jaren ontving hij veel kritiek van oud-wereldkampioen Damon Hill, die vaak vond dat Verstappen een grens over ging met zijn rijgedrag. Hill greep elke kans aan om zijn kritiek te uiten, wat hem weer veel kritiek opleverde van voornamelijk Red Bull-mensen en fans van Verstappen.

Hoe kijkt Hill terug op zijn kritiek?

Hill stopte eind vorig jaar als analist bij Sky Sports, en maakt nu samen met Johnny Herbert de podcast 'Stay on Track' voor The Race. In die podcast kijkt Hill terug op zijn kritiek aan het adres van Verstappen: "Ik ben kritisch geweest op Verstappen vanwege sommige dingen, maar hij is ook nooit naar me toegekomen om er wat van te zeggen."

'Wij hebben altijd gelijk!'

Hill kon het niet laten om er direct een sarcastisch grapje over te maken: "Maar wij weten ook niet waar we over praten!" Het lokte direct een reactie uit van zijn gesprekspartner Herbert, die begin dit jaar zelfs zijn baan als FIA-steward verloor nadat hij bij goksites kritiek bleef leveren op onder meer Verstappen. Lachend reageerde Herbert op Hills laatste opmerking: "Jawel! Wij hebben altijd gelijk!"

Felle reacties van Verstappen

Verstappen reageerde in de afgelopen jaren vaak indirect op de regen van kritiek van voornamelijk Britse analisten en media. Toen hij vorig jaar in Brazilië won, vroeg hij zich in de perszaal met een lach af waar de Britse journalisten waren gebleven.

SEN1

Posts: 2.681

Waarom zou hij? Max doet zijn werk goed. Zij zouden hen werk ook beter moeten doen.

  • 6
  • 18 nov 2025 - 09:30
F1 Nieuws Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • SEN1

    Posts: 2.681

    Waarom zou hij? Max doet zijn werk goed. Zij zouden hen werk ook beter moeten doen.

    • + 6
    • 18 nov 2025 - 09:30
  • HermanInDeZon

    Posts: 327

    Heb niet de indruk dat Hill ooit feller over Max is geweest dan tov andere rijders ...

    Akkoord, hij geeft soms kritiek (maar die had toch wel altijd een 'grond' van waarheid al blijft het natuurlijk subjectief - maar ja analysten zullen altijd wel wat subjectief zijn) maar denk voornamelijk dat hij de perceptie en zijn nationaliteit tegen heeft

    • + 2
    • 18 nov 2025 - 09:36
    • SEN1

      Posts: 2.681

      Mwah... ik zie Hill een beetje als de britse Coronel 🤣

      Met wel iets meer verstand (van F1), dat dan weer wel.

      • + 0
      • 18 nov 2025 - 09:42
  • MustFeed

    Posts: 10.376

    Beide heren zijn vrij plotseling eruit gegooid bij Sky en zeer waarschijnlijk vanwege hun buitensporig gebrek aan objectiviteit, wat niet werkt voor een zender wat een internationaal publiek heeft.

    En natuurlijk hebben de heren elkaar weer gevonden, want dat is die Britse bubbel waar ze niet uit kunnen stappen. Ze horen vrijwel nooit een ander perspectief. Het enige wat ze doen is elkaar napraten en elkaars waanbeelden versterken. Het logisch gevolg van dat alles is dat je dus dit soort domme opmerkingen krijgt. Waarom zou Verstappen naar Hill moeten komen nadat Hill hem loopt te schofferen? En had dat dan ook maar iets uitgemaakt?

    • + 2
    • 18 nov 2025 - 10:18
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.829

    Das te veel van het goeie. Waarom moet Verstappen naar ze toe? Als ze iets van hem willen(aandacht bijvoorbeeld) dan moeten ze maar zelf naar hem toe gaan.

    • + 2
    • 18 nov 2025 - 10:19
  • Ferdi12

    Posts: 738

    Hill schat zichzelf wel erg hoog in, waarom zou Verstappen naar hem toe gaan? Dan voed je juist zulke personen.
    Hill, Herbert, Montoya, Villieneuve en "onze" Coronel zijn niet bepaald sterk in hun analyses of opvattingen.

    • + 2
    • 18 nov 2025 - 10:26
  • monzaron

    Posts: 704

    Nu Verstappen uitgeschakeld is voor WK komen de Britse praatjesmakers weer bovendrijven 😁

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 10:40
  • TheStijg

    Posts: 4.004

    Soms hoef je eigenlijk niets te zeggen:

    Kop: "Hill hakt in op Verstappen"

    Inhoud: "Ik ben kritisch geweest op Verstappen vanwege sommige dingen, maar hij is ook nooit naar me toegekomen om er wat van te zeggen."

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 10:42

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar