Oud-wereldkampioen Damon Hill was in de afgelopen jaren regelmatig zeer kritisch op Max Verstappen. De Brit stak zijn ergernis nooit onder stoelen of banken, en kreeg daardoor vaak de wind van voren. Hill reflecteert nu op zijn kritiek, en stelt dat Verstappen hem nooit benaderde.

Verstappen is al jaren de meest besproken coureur in de Formule 1. Hij pakte in de afgelopen vier seizoenen de wereldtitel, maar lijkt die dit jaar af te moeten staan aan één van de McLarens. Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel, maar dan heeft hij wel een wonder nodig. Hij staat 49 WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris, en hij heeft nog drie raceweekenden voor de boeg waarin hij moet scoren.

Ook dit jaar doet Verstappen er alles aan om te winnen, en zijn manier van rijden levert hem vaak veel kritiek op. In de afgelopen jaren ontving hij veel kritiek van oud-wereldkampioen Damon Hill, die vaak vond dat Verstappen een grens over ging met zijn rijgedrag. Hill greep elke kans aan om zijn kritiek te uiten, wat hem weer veel kritiek opleverde van voornamelijk Red Bull-mensen en fans van Verstappen.

Hoe kijkt Hill terug op zijn kritiek?

Hill stopte eind vorig jaar als analist bij Sky Sports, en maakt nu samen met Johnny Herbert de podcast 'Stay on Track' voor The Race. In die podcast kijkt Hill terug op zijn kritiek aan het adres van Verstappen: "Ik ben kritisch geweest op Verstappen vanwege sommige dingen, maar hij is ook nooit naar me toegekomen om er wat van te zeggen."

'Wij hebben altijd gelijk!'

Hill kon het niet laten om er direct een sarcastisch grapje over te maken: "Maar wij weten ook niet waar we over praten!" Het lokte direct een reactie uit van zijn gesprekspartner Herbert, die begin dit jaar zelfs zijn baan als FIA-steward verloor nadat hij bij goksites kritiek bleef leveren op onder meer Verstappen. Lachend reageerde Herbert op Hills laatste opmerking: "Jawel! Wij hebben altijd gelijk!"

Felle reacties van Verstappen

Verstappen reageerde in de afgelopen jaren vaak indirect op de regen van kritiek van voornamelijk Britse analisten en media. Toen hij vorig jaar in Brazilië won, vroeg hij zich in de perszaal met een lach af waar de Britse journalisten waren gebleven.