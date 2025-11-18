Het team van McLaren is dit seizoen met twee coureurs in de race voor de wereldtitel. Lando Norris en Oscar Piastri zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. Ze raakten elkaar dit seizoen al meerdere keren, maar volgens Zak Brown hoort dat erbij. Hij stelt dat ze geen Red Bull-tactiek willen gebruiken.

Het team van McLaren is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze kenden een ijzersterke eerste seizoenshelft waarin ze slechts drie keer werden verslagen. Ze leken hun zegetocht door te zetten in de tweede helft van het seizoen, maar sinds het raceweekend in Monza is de concurrentie groter dan ooit. Max Verstappen wist drie keer te winnen, terwijl ook George Russell een keertje de beste was.

Verstappen stond sinds de zomerstop in elke Grand Prix op het podium, en hij mengde zich ook in de strijd om de wereldtitel. Bij McLaren begonnen de problemen toe te nemen, en het ging vooral om de interne situatie bij het team. Piastri en Norris raakten elkaar een aantal keren, en dat zorgde voor frustratie. Vooral in Singapore leek alles te escaleren, maar volgens CEO Zak Brown was er helemaal niets aan de hand.

Geen Red Bull-tactiek

Brown staat ook vierkant achter de tactiek van zijn team. In een interview met The Telegraph stelt hij dat McLaren nooit een 'een-coureurs-team' wordt, zoals Red Bull dat volgens hem wel is. De Amerikaan stelt trots dat deze aanpak bij zijn team hoort: "Dit is de McLaren-manier. Kan je je Ayrton Senna en Alain Prost nog herinneren?"

Mogen Piastri en Norris crashen?

De F1-legendes Senna en Prost clashten in hun interne duels regelmatig. Met Piastri en Norris ging het dit seizoen een aantal keren mis. Enkele weken geleden ging het mis in de sprintrace in Austin, waar de twee coureurs betrokken raakten bij een startcrash.

Brown wordt in het interview geconfronteerd met het incident uit Canada, waar de twee coureurs elkaar raakten. Als Brown wordt gevraagd hoeveel van deze crashes zijn toegestaan, moet hij lachen: "Dat mogen ze helemaal niet! Maar dit is racen, en het gaat gewoon gebeuren. Na afloop koelen we even af en dan gaan we er over in gesprek."