De diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas is ook in Qatar het gesprek van de dag. In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de diskwalificatie, en de wildste theorieën deden de ronde. Volgens McLaren-CEO Zak Brown klopt daar helemaal niets van.

McLaren-coureurs Norris en Piastri werden vorige week in Las Vegas uren na de race uit de uitslag geschrapt. De auto's waren niet door de technische keuring gekomen, omdat de bodemplanken te ver waren afgesleten. Het ging slechts om een paar millimeter, maar de regels zijn de regels. De diskwalificatie zorgde ook voor een discussie, want was deze straf niet te zwaar?

De dubbele diskwalificatie zorgde ook voor een andere discussie. Boze tongen beweerden dat de McLarens werden gediskwalificeerd om de titelstrijd spannender te maken. Door de diskwalificatie staat Max Verstappen nu immers op gelijke hoogte met Piastri, terwijl hij slechts 24 WK-punten achterstand heeft op Norris.

'We zaten zelf verkeerd'

Ook McLaren-CEO Zak Brown heeft deze verhalen gelezen. De Amerikaan weet niet helemaal wat hij hiermee moet, zo laat hij weten in de podcast The Sports Agents: "Er zijn heel veel mensen die mij diezelfde vraag hebben gesteld. En als ik dat zelf zou zeggen, dan zou het klinken als een excuus. Ik zoek het niet in die hoek, ik stel liever dat we zelf verkeerd zaten."

Brown laat wel weten dat hij de straf nogal zwaar vond: "Het was inderdaad best een draconische straf en het is ook niet zo dat we er beter door presteerden, maar uiteindelijk zaten we zelf fout en de regels zijn ook de regels."

Is er sprake van een complot?

Brown wil geen excuses zongen: "Ik kan hier niet verkondigen dat de regels toegepast moeten worden op andere teams, om vervolgens om coulance te vragen als de regels ons treffen. Ik denk dan ook niet dat er sprake is van een complot. Veel andere mensen denken misschien dat dat wel zo is, maar zelf denk ik dat helemaal niet."