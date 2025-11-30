user icon
icon

Brown geeft fouten toe: "We hebben Oscar benadeeld"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown geeft fouten toe: "We hebben Oscar benadeeld"

McLaren is de grote verliezer van de Grand Prix van Qatar; dit komt mede door de slechte strategie die het team hanteerde tijdens de safetycar die na zeven ronden werd ingezet. McLaren-CEO Zak Brown legt uit waarom McLaren niet naar binnen is gegaan. 

Meer over Oscar Piastri Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Nico Hülkenberg en Pierre Gasly crashten samen in ronde zeven en daardoor viel de Duitser uit. De safetycar werd ingezet en de gehele grid ging naar binnen voor een pitstop, behalve de McLaren-coureurs. Brown heeft laten weten dat het team van McLaren dit fout heeft gedaan. Max Verstappen won uiteindelijk de race, terwijl Piastri en Norris gedupeerd waren. 

McLaren zat fout in Qatar

Piastri was al het gehele weekend sterk in Lusail en startte de Grand Prix van Qatar vanaf poleposition. Door de slechte tactiek van McLaren verloor Piastri de leiding aan Verstappen en miste Norris het podium. Tegenover Viaplay vertelt Brown: "We hadden het mis. Onze evaluatie klopte niet. Dat was duidelijk de cruciale ronde. Ik leef mee met Oscar en Lando. Oscar was het hele weekend absoluut briljant en hij heeft het gat gedicht, maar we hebben hem duidelijk te veel benadeeld."

"Lando reed geweldig, dus het is duidelijk behoorlijk frustrerend om een ​​overwinning en twee auto's op het podium weg te geven, gezien de huidige situatie in het kampioenschap. Maar we zullen een grondige debriefing houden en terugkomen in Abu Dhabi om te proberen dit te winnen", legde Brown uit. 

Abu Dhabi is een nieuwe kans voor McLaren

Volgend weekend is de laatste ronde van het Formule 1-seizoen van 2025 in Abu Dhabi. McLaren was hier vorig jaar extreem sterk en Lando Norris wist de Grand Prix zelfs te winnen. Ook Brown heeft vertrouwen in volgend weekend: "We zullen daar ongetwijfeld sterk zijn. En ik wil gewoon onze coureurs een dikke knuffel geven, want we hebben ze vandaag teleurgesteld."

Larry Perkins

Posts: 61.797

[i] "Ik wil graag onze coureurs een dikke knuffel geven." [/i]

Oh, de gifbeker is kennelijk voor Oscar en Lando nog niet helemaal leeg...

  • 4
  • 30 nov 2025 - 21:26
F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Qatar 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.857

    "En ik wil gewoon onze coureurs een dikke knuffel geven, want we hebben ze vandaag teleurgesteld."

    Tegen Piastri; Kom maar jongen....

    Tegen Norris; Who's your daddy???

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 21:24
  • Larry Perkins

    Posts: 61.797

    "Ik wil graag onze coureurs een dikke knuffel geven."

    Oh, de gifbeker is kennelijk voor Oscar en Lando nog niet helemaal leeg...

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 21:26
    • schwantz34

      Posts: 41.498

      Vooral Oscar zou Zak wel helemaal dood willen knuffelen...

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 22:16
  • schwantz34

    Posts: 41.498

    Een knuffel? Wtf, een gigantische skup onder sien papaya kleurige Zak mottie krijgen!

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 21:42
  • NicoS

    Posts: 19.761

    Ach, alweer…..
    Piastri weet dat de kans nu wel nihil is om nog WK te worden, duidelijk in beeld dat hij het even niet meer wist.
    Dit weekend niets fout gedaan, en Norris ruim de baas, maar toch weer met lege handen, enorm frustrerend voor hem.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 22:03

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar