McLaren is de grote verliezer van de Grand Prix van Qatar; dit komt mede door de slechte strategie die het team hanteerde tijdens de safetycar die na zeven ronden werd ingezet. McLaren-CEO Zak Brown legt uit waarom McLaren niet naar binnen is gegaan.

Nico Hülkenberg en Pierre Gasly crashten samen in ronde zeven en daardoor viel de Duitser uit. De safetycar werd ingezet en de gehele grid ging naar binnen voor een pitstop, behalve de McLaren-coureurs. Brown heeft laten weten dat het team van McLaren dit fout heeft gedaan. Max Verstappen won uiteindelijk de race, terwijl Piastri en Norris gedupeerd waren.

McLaren zat fout in Qatar

Piastri was al het gehele weekend sterk in Lusail en startte de Grand Prix van Qatar vanaf poleposition. Door de slechte tactiek van McLaren verloor Piastri de leiding aan Verstappen en miste Norris het podium. Tegenover Viaplay vertelt Brown: "We hadden het mis. Onze evaluatie klopte niet. Dat was duidelijk de cruciale ronde. Ik leef mee met Oscar en Lando. Oscar was het hele weekend absoluut briljant en hij heeft het gat gedicht, maar we hebben hem duidelijk te veel benadeeld."

"Lando reed geweldig, dus het is duidelijk behoorlijk frustrerend om een ​​overwinning en twee auto's op het podium weg te geven, gezien de huidige situatie in het kampioenschap. Maar we zullen een grondige debriefing houden en terugkomen in Abu Dhabi om te proberen dit te winnen", legde Brown uit.

Abu Dhabi is een nieuwe kans voor McLaren

Volgend weekend is de laatste ronde van het Formule 1-seizoen van 2025 in Abu Dhabi. McLaren was hier vorig jaar extreem sterk en Lando Norris wist de Grand Prix zelfs te winnen. Ook Brown heeft vertrouwen in volgend weekend: "We zullen daar ongetwijfeld sterk zijn. En ik wil gewoon onze coureurs een dikke knuffel geven, want we hebben ze vandaag teleurgesteld."