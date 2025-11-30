Max Verstappen moet vandaag in de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris finishen om nog kans te maken op de wereldtitel. Hij start één plekje achter Norris, en dat betekent dat hij moet aanvallen. McLaren-CEO Zak Brown verwacht dan ook vuurwerk in de eerste bocht.

Verstappen beleeft tot nu toe geen superweekend op het circuit van Losail in Qatar. De viervoudig wereldkampioen wil de McLarens gaan aanvallen, maar weet dat dit een zware opdracht gaat worden. De papajakleurige bolides van Norris en Oscar Piastri zijn zeer snel op het circuit in de Qatarese woestijn, en inhalen is vrijwel onmogelijk.

Er lijkt maar één echte kans te zijn voor Verstappen om aan te vallen, en dat is bij de start. De Red Bull-coureur staat op de derde plaats, en staat schijn achter Norris. De Brit weet dat hij Verstappen achter zich moet houden om hem uit de titelstrijd te duwen. De run naar de eerste bocht wordt dus belangrijk, en in de afgelopen jaren ging het hier al regelmatig fout.

Aanval van Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown heeft er in ieder geval heel erg veel zin in. Bij de Duitse tak van Sky Sports laat hij weten dat hij een aanval van Verstappen verwacht: "Absoluut. En je weet dat hij zal proberen om als eerste door bocht 1 te gaan, dus ik zou de start van de Grand Prix morgen niet willen missen!"

Het doel van McLaren

Brown weet in ieder geval wel wat hij wil: "Ons doel is dat papaja het kampioenschap gaat winnen. Dus als we kunnen finishen zoals we starten en het zo een tweestrijd in Abu Dhabi wordt, dan is dat echt ideaal. En als ze van positie willen wisselen, dan is dat aan hen. Dat maakt mij niets uit."

Mogen Piastri en Norris vechten?

Van Brown mogen zijn coureurs gewoon vechten, er worden geen teamorders ingevoerd: "Ze kennen de regels. We genieten ervan om ze te zien racen. Ze racen hard, maar ook fair. Ze weten dat als ze samen kunnen wegrijden, we er in Abu Dhabi goed voor staan. Maar goed, ze moeten het nog wél gaan uitvoeren."