Brown verwacht felle aanval van Verstappen

Max Verstappen moet vandaag in de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris finishen om nog kans te maken op de wereldtitel. Hij start één plekje achter Norris, en dat betekent dat hij moet aanvallen. McLaren-CEO Zak Brown verwacht dan ook vuurwerk in de eerste bocht.

Verstappen beleeft tot nu toe geen superweekend op het circuit van Losail in Qatar. De viervoudig wereldkampioen wil de McLarens gaan aanvallen, maar weet dat dit een zware opdracht gaat worden. De papajakleurige bolides van Norris en Oscar Piastri zijn zeer snel op het circuit in de Qatarese woestijn, en inhalen is vrijwel onmogelijk.

Max Verstappen

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Er lijkt maar één echte kans te zijn voor Verstappen om aan te vallen, en dat is bij de start. De Red Bull-coureur staat op de derde plaats, en staat schijn achter Norris. De Brit weet dat hij Verstappen achter zich moet houden om hem uit de titelstrijd te duwen. De run naar de eerste bocht wordt dus belangrijk, en in de afgelopen jaren ging het hier al regelmatig fout.

Aanval van Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown heeft er in ieder geval heel erg veel zin in. Bij de Duitse tak van Sky Sports laat hij weten dat hij een aanval van Verstappen verwacht: "Absoluut. En je weet dat hij zal proberen om als eerste door bocht 1 te gaan, dus ik zou de start van de Grand Prix morgen niet willen missen!"

Het doel van McLaren

Brown weet in ieder geval wel wat hij wil: "Ons doel is dat papaja het kampioenschap gaat winnen. Dus als we kunnen finishen zoals we starten en het zo een tweestrijd in Abu Dhabi wordt, dan is dat echt ideaal. En als ze van positie willen wisselen, dan is dat aan hen. Dat maakt mij niets uit."

Mogen Piastri en Norris vechten?

Van Brown mogen zijn coureurs gewoon vechten, er worden geen teamorders ingevoerd: "Ze kennen de regels. We genieten ervan om ze te zien racen. Ze racen hard, maar ook fair. Ze weten dat als ze samen kunnen wegrijden, we er in Abu Dhabi goed voor staan. Maar goed, ze moeten het nog wél gaan uitvoeren."

reespees

Posts: 96

En dat, ladies and mentlegen, is waarom hij miljoenen verdient per jaar, voor dit soort inzichten. Normale stervelingen hadden dit nooit verwacht.

  • 1
  • 30 nov 2025 - 09:42
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (12)

Reacties (12)
  • reespees

    Posts: 96

    En dat, ladies and mentlegen, is waarom hij miljoenen verdient per jaar, voor dit soort inzichten. Normale stervelingen hadden dit nooit verwacht.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 09:42
  • Pietje Bell

    Posts: 32.127

    Credits @Search.

    De beschikbare banden voor de GP:

    i.ibb.co/DHhG36fx/qatar.png

    I saw that former Sauber strategist Ruth Buscombe sends out a weekly strategy newsletter now. I know, Sauber talking strategies is like Isola doing a tire podcast, but here's what she thinks as well:

    Most likely sequences are:
    • 🟡⚪️🟡 Medium, Hard, Medium (M, H, M): the expected default — balances grip, endurance, and flexibility.
    • 🟡🟡⚪️ Medium, Medium, Hard (M, M, H): possible if the team preserves both race Mediums, offering strong undercut power.
    • 🟡⚪️⚪️ Medium, Hard, Hard (M, H, H): conservative — viable if degradation spikes or if the team runs out of Mediums after Sprint duty. [not possible anymore]
    • 🔴🟡🟡 Soft, Medium, Medium (S, M, M): aggressive — possible from the midfield if someone wants to clear traffic early and undercut into clean air. A strategy that front-loads the risk for late-race gain.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 09:44
    • reespees

      Posts: 96

      Dit maakt het wel pijnlijk duidelijk waarom Ruth een 'former strategist' is. De harde band is waardeloos in een race waar de stint gelimiteerd is op 25 ronden.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 09:49
    • Pietje Bell

      Posts: 32.127

      Dit maakt het wel pijnlijk duidelijk waarom Ruth wel een zeer goede strategist was en jij niet.
      Niemand gaat de Soft gebruiken. De Medium is de beste band, maar slijt nogal snel dus de Hard zal veel gebruikt worden.

      Start op C3 → C1 → C1

      of

      Start op C1 → C3 → C1

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.127

      Misschien ook nog een optie:

      Start op C1 → C3 → C1

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 10:03
    • Polleke2

      Posts: 1.826

      aals er 75 rondes geraced moet worden is er helemaal geen undercut en moeten ze allemaal in dezelfde rondes pitten namelijk ronde 25 en ronde 50 of je moet een driestopper doen.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 10:16
    • Polleke2

      Posts: 1.826

      Oh nee ik zie nu 57 ik had gehoord van 75 dus dan kan er wel geschoven worden.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 10:18
  • John6

    Posts: 11.329

    Dat woordje verwacht kan Zak wel weglaten, en ja hij heeft gelijk Max wil als eerste uit de eerste bocht komen.

    Hoe dit af gaat lopen weten we niet, maar er zal vrij veel verkeer op de radio zijn bij de top 4 startende rijders.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 10:09
  • Flexwing

    Posts: 211

    Hoop bijde mclaren eraf knallen.
    Dan hebben we mooie laatst race.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 10:25
    • Mr Marly

      Posts: 7.907

      Hoop is uitgestelde teleurstelling.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 10:50
  • Pietje Bell

    Posts: 32.127

    Maar ff hier omdat er geen artikel over de race is en hieronder ook over de bandenkeus gesproken wordt.

    Pirelli heeft ook op de tweede dag van het raceweekend in Qatar scheuren gevonden
    in de door de F1-coureurs gebruikte banden.
    De bandenfabrikant stelt echter dat het er minder waren dan op vrijdag.

    “De aanzienlijk snellere rondetijden, niet alleen ten opzichte van vorig jaar, maar ook
    ten opzichte van de laatste simulaties, hebben geleid tot een grotere toename van
    de belasting van de banden dan verwacht”, zegt Mario Isola van Pirelli.

    Net als vrijdag zag Pirelli opnieuw scheuren in sommige banden profielen.
    “Maar minder dan vrijdag. Zondag zijn er twee verplichte pitstops en daarmee zou
    dat probleem verholpen moeten zijn”, aldus Isola.

    Dit was over de hele dag, maar in de kwali is enkel de Soft gebruikt, weinig rondjes.
    Dit zal dus over de andere banden gaan die in VT3 zijn gebruikt. Ook geen 25 ronden.

    Ben benieuwd wie er het eerst een klapband krijgt.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 10:56

Lokale tijd 

QA Grand Prix van Qatar

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

