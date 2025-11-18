McLaren-CEO Zak Brown heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op een opvallend incident met Oscar Piastri. Het gaat om een moment in Singapore, waar Piastri ontbrak bij een feestje op het podium. Volgens Brown was het gewoon een foutje, en is er nu niets aan de hand.

Brown hoopt dit seizoen met McLaren de dubbel te pakken in de Formule 1. De Britse renstal begon oppermachtig aan het seizoen, en met Oscar Piastri en Lando Norris wonnen ze bijna alle races. Na de zomerstop verloren ze hun absolute koppositie en werden ze verslagen door Max Verstappen (Monza, Austin & Bakoe) en George Russell (Singapore).

In Singapore wist McLaren wel de constructeurstitel te prolongeren. Die race was zeer frustrerend voor Piastri, omdat hij bij de start in de eerste bocht werd aangetikt door zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri smeekte zijn team om in te grijpen, maar dat gebeurde niet. Dit zorgde voor enorme frustratie bij Piastri, en toen McLaren na afloop de constructeurstitel vierde op het podium, was de Australiër afwezig. Het zorgde voor geruchten over onmin binnen McLaren.

Wat was er echt aan de hand?

Bij McLaren hebben ze er in de afgelopen weken niets over gezegd. CEO Zak Brown doet dat nu echter wel in de High Performance Podcast: "In Singapore hebben we het constructeurskampioenschap binnengehaald. Lando stond op het podium en Oscar was toen in de mediapen, die iets verderop zat. De Formule 1 zei op het laatste moment dat we het team naar het podium moesten sturen. Toen we daar arriveerden, zeiden Lando en ik: 'Verdomme, Oscar is er niet bij. Dit ziet er niet goed uit.'"

Volgens Brown moet niemand hier iets achter zoeken: "We weten hoe dat kwam. Hij was toen in de mediapen, het was iets wat we niet hadden gepland. Het eerste wat Lando toen zei was: 'Waar is Oscar?' Natuurlijk werd er in de media wel gezegd dat Oscar het feestje boycotte en dat wij hem er niet bij wilden hebben. Toen dacht ik echt: 'Waar hebben jullie het over?'"

Brown ontkent radio-incident

De critici wezen ook naar het moment waarbij Piastri Brown afkapte door de verbinding met zijn radio te verbreken. Brown begint hier ook over: "Toen ik Oscar via de boordradio bedankte, zag ik niet waar hij op de baan was. Hij was in het parc fermé bezig met het uitschakelen van de auto. Toen ik hem bedankte, leek het net alsof hij de verbinding verbrak. Dat was echter niet zo. Ik had het niet eens door. Dan krijg je al die verhalen over Oscar. Hij merkte het op en zei: 'Zorg dat Zak het weet'. Dus we steunen elkaar gewoon."