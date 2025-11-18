Lewis Hamilton heeft zijn steun uitgesproken voor de jonge coureurs in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen geniet van de successen van de rookies, en hij stelt dat hij ze zal blijven steunen. Hij hekelt de kritiek die de oudere coureurs leveren op hun jonge collega's.

Met Franco Colapinto, Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar staan er dit seizoen veel jonge rookies op de grid. Ze komen goed voor de dag, en Antonelli en Hadjar hebben dit seizoen hun eerste podiumplaats al gepakt. Het lijkt erop dat het 18-jarige Red Bull-talent Arvid Lindblad volgend jaar ook gaat debuteren, en dat betekent dat er steeds meer nieuwe namen op de grid verschijnen.

Ze kruisen de degens met de ervaren coureurs, maar die hebben met enige regelmaat kritiek op de jongelingen. De wereldkampioenen Lewis Hamilton, Max Verstappen en Fernando Alonso kijken hier echter anders naar. Verstappen steunt jongens zoals Hadjar en Bortoleto, terwijl Alonso's managementbureau laatstgenoemde bijstaat. Hamilton zet zich op zijn beurt in als een soort mentor voor de debutanten.

Hoe kijkt Hamilton naar de jonge garde?

Hij vindt dit ook heel belangrijk, zo laat hij weten aan de internationale media: "Het is geweldig om jong talent te zien doorbreken. Ik weet nog goed dat ik hier in 2007 mijn debuut maakte en toen ook een rookie was."

Volgens Hamilton onderschatten veel mensen hoe zwaar de rookies het nu hebben: "Misschien hebben ze het racen al best snel onder de knie, maar dan zijn er nog al die andere verantwoordelijkheden. De druk was is echt gigantisch. Die jonge gasten worden ook overspoeld met allerlei vragen, tegenwoordig ook via de sociale media. Maar ik vind dat ze er allemaal heel erg knap mee omgaan."

Sneer naar zijn collega's

Hamilton stelt dat hij zich blijft inzetten voor de jeugd: "Zelfs als ik met pensioen ga, wil ik de jeugd blijven steunen. Je hoort vandaag de dag veel negatieve dingen vanuit de oude garde: coureurs die zelf vaak weinig hebben bereikt. Daarom vind ik het geweldig om te zien hoe ontspannen de jonge jongens blijven. Ze genieten zichtbaar van wat ze doen en daar slagen ze in. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe hun loopbanen zich gaan ontwikkelen."