Het is weer onrustig bij het team van Ferrari. De harde woorden van president John Elkann van vorige week hebben de boel op scherp gezet, en kenners vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. Ralf Schumacher heeft dan ook een dringend advies voor Charles Leclerc.

Het team van Ferrari is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze hebben nog geen race gewonnen, en staan slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Bij concurrenten Mercedes en Red Bull lijken ze de zaakjes beter op orde te hebben, terwijl Leclerc en Lewis Hamilton elk weekend tegen problemen aan lijken te lopen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wist begin dit jaar de sprintrace in China te winnen, maar stond verder geen enkele keer op het podium. Binnen Ferrari wordt men ongeduldig, en dat leidde tot een ietwat vreemde uithaal van president John Elkann. Hij riep dat de coureurs minder moesten praten, en dat ze beter moesten presteren.

Heeft dit nog nut voor Leclerc?

De woorden van Elkann konden rekenen op veel kritiek. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher deelde bij de Duitse tak van Sky Sports een duidelijk advies voor Leclerc: "Als ik Leclerc was, dan zou ik me inmiddels toch wel gaan afvragen wat het nut nog is van dit alles. Ik vind dat hij uitstekend werk verricht en dat hij het beste uit zichzelf, maar ook uit het team haalt. Bovendien is het ook een heel sympathieke kerel, die perfect bij Ferrari past. Hij is een echte familieman, en hij gaat binnenkort trouwen."

Plan B

Schumacher weet wel wat hij had gedaan als hij in Leclercs schoenen had gestaan. Hij is er heel duidelijk over: "Ik zou mijn manager onderhand eens even op pad sturen om te vragen wat dit allemaal te betekenen heeft. Ik had in dit soort situaties altijd al een plan B klaarstaan en besproken met mijn manager, en ik zou Leclerc toch echt aanraden om hetzelfde te doen. Ik zou me echt niet voor gek laten zetten."

Hoe zit het met Hamilton?

De kritiek op Hamilton is volgens Schumacher veel logischer: "Bij Lewis is het heel duidelijk: dat is de duurste personeelsbeslissing die in de afgelopen jaren is genomen door Ferrari. Maar de prestaties zijn niet goed en ik denk dat het statement aan hem was gericht als waarschuwing. Hij had dit jaar immers wel vaker de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten."

"Hij is echter gewoon niet goed genoeg. Ik geloof dat Ferrari er wel meer van had verwacht, en dat Elkann dat ook deed. De naam heeft de aandelen wel een boost gegeven, maar de resultaten niet."