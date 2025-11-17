user icon
icon

Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is weer onrustig bij het team van Ferrari. De harde woorden van president John Elkann van vorige week hebben de boel op scherp gezet, en kenners vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. Ralf Schumacher heeft dan ook een dringend advies voor Charles Leclerc.

Het team van Ferrari is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Ze hebben nog geen race gewonnen, en staan slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Bij concurrenten Mercedes en Red Bull lijken ze de zaakjes beter op orde te hebben, terwijl Leclerc en Lewis Hamilton elk weekend tegen problemen aan lijken te lopen.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wist begin dit jaar de sprintrace in China te winnen, maar stond verder geen enkele keer op het podium. Binnen Ferrari wordt men ongeduldig, en dat leidde tot een ietwat vreemde uithaal van president John Elkann. Hij riep dat de coureurs minder moesten praten, en dat ze beter moesten presteren.

Heeft dit nog nut voor Leclerc?

De woorden van Elkann konden rekenen op veel kritiek. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher deelde bij de Duitse tak van Sky Sports een duidelijk advies voor Leclerc: "Als ik Leclerc was, dan zou ik me inmiddels toch wel gaan afvragen wat het nut nog is van dit alles. Ik vind dat hij uitstekend werk verricht en dat hij het beste uit zichzelf, maar ook uit het team haalt. Bovendien is het ook een heel sympathieke kerel, die perfect bij Ferrari past. Hij is een echte familieman, en hij gaat binnenkort trouwen."

Plan B

Schumacher weet wel wat hij had gedaan als hij in Leclercs schoenen had gestaan. Hij is er heel duidelijk over: "Ik zou mijn manager onderhand eens even op pad sturen om te vragen wat dit allemaal te betekenen heeft. Ik had in dit soort situaties altijd al een plan B klaarstaan en besproken met mijn manager, en ik zou Leclerc toch echt aanraden om hetzelfde te doen. Ik zou me echt niet voor gek laten zetten."

Hoe zit het met Hamilton?

De kritiek op Hamilton is volgens Schumacher veel logischer: "Bij Lewis is het heel duidelijk: dat is de duurste personeelsbeslissing die in de afgelopen jaren is genomen door Ferrari. Maar de prestaties zijn niet goed en ik denk dat het statement aan hem was gericht als waarschuwing. Hij had dit jaar immers wel vaker de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten."

"Hij is echter gewoon niet goed genoeg. Ik geloof dat Ferrari er wel meer van had verwacht, en dat Elkann dat ook deed. De naam heeft de aandelen wel een boost gegeven, maar de resultaten niet."

William-E

Posts: 487

Ik zou Ham met vervroegd pensioen sturen. Dit is ook beter voor de interne sfeer. Ham is een ongemotiveerde medewerker en die gaat zorgen voor een verziekte sfeer. Als je van hem afscheid neemt dan zal de sfeer aanzienlijk gaan verbeteren ten gunste van het hele team. Zet er een jonge gemotiveerd... [Lees verder]

  • 1
  • 17 nov 2025 - 10:19
F1 Nieuws Charles Leclerc Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 487

    Ik zou Ham met vervroegd pensioen sturen. Dit is ook beter voor de interne sfeer. Ham is een ongemotiveerde medewerker en die gaat zorgen voor een verziekte sfeer. Als je van hem afscheid neemt dan zal de sfeer aanzienlijk gaan verbeteren ten gunste van het hele team. Zet er een jonge gemotiveerde gast naast A la Bearman en je krijgt een geoliede machine.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 10:19
  • DenniSNL1980

    Posts: 376

    Hij kan beter volgend jaar nog eens aankijken waar die naar toe zou willen. Hopelijk heeft Ferrari volgend jaar wel een goede auto.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 10:21

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.644
  • Podiums 50
  • Grand Prix 170
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar