Goed nieuws voor Verstappen: 'Red Bull zet stappen met Ford-motor'
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 12:06
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull Powertrains heeft zijn nieuwe motor voor het 2026-seizoen voor het eerst volledig laten draaien op de dyno. Het project, dat samen met Ford wordt ontwikkeld, bereikt daarmee een belangrijke mijlpaal richting het strengste en meest radicale motorreglement in jaren.

Binnen de fabriek in Milton Keynes wordt al maanden gewerkt met maximale druk. De nieuwe hybride power unit moet op tijd geïntegreerd worden in zowel de RB22 als de Racing Bulls-bolide – een proces dat volgens betrokkenen gepaard gaat met “piekstress” en nul marge voor fouten.

‘Niets gekker dan dit project’

Red Bull zet in 2026 voor het eerst een volledig eigen krachtbron in. Na het aangekondigde vertrek van Honda nam Red Bull Powertrains de volledige verantwoordelijkheid over, een stap die door teambaas Laurent Mekies wordt omschreven als een ongekende uitdaging.

“Er is niets gekker dan dit project in recente F1-geschiedenis,” zei Mekies na afloop van de race op Interlagos. De eerste dyno-runs zorgen volgens hem voor zowel opluchting als urgentie. “Alleen al het geluid horen is bijzonder. Of hij snel genoeg zal zijn, zien we later.”

Eerste runs zorgen voor vertrouwen – én spanning

De motor heeft inmiddels meerdere testuren gedraaid. Medewerkers spreken over een indrukwekkende eerste indruk van de nieuwe V6, maar weten dat dit slechts het begin is. Het team staat voor een strakke deadline: de power unit moet klaar zijn voor de wintertests en moet feilloos samenwerken met versnellingsbak, energieopslag, koeling en software.

Een engineer waarschuwt dat “de kleinste fout catastrofaal kan zijn” voor de voorbereiding op 2026.

Technische vuurproef onder nieuwe regels

Het 2026-reglement dwingt teams tot een fundamentele herziening van motorarchitectuur. Meer elektrische output, strengere energielimieten en nieuwe brandstofspecificaties maken de uitdaging zwaarder dan eerdere cycli.

Audi en Red Bull zijn de enige motorleveranciers die volledig vanaf nul beginnen. Ford ondersteunt Red Bull onder meer bij batterijsystemen, energierecuperatie en duurzaamheidstechniek. Een technische bron noemt de samenwerking “nauw, intens en veelbelovend”, maar niemand durft al uitspraken te doen over prestaties.

Strategische impact: Red Bull wordt écht onafhankelijk

Red Bulls motorproject gaat verder dan techniek alleen. Het vormt de strategische basis voor de toekomst van zowel het hoofdteam als Racing Bulls. Door een eigen krachtbron te bouwen, vergroot Red Bull zijn onafhankelijkheid en neemt het een positie in die tot nu toe is voorbehouden aan grootmachten als Ferrari en Mercedes. Een projectanalist is duidelijk: een sterke start in 2026 “kan een mokerslag zijn voor de concurrentie”.

De cruciale maanden die alles bepalen

Met de eerste dyno-runs achter de rug begint nu de echte stresstest. Betrouwbaarheid wordt opgevoerd, software herschreven en integratie met het chassis geperfectioneerd. Red Bull is optimistisch, maar beseft dat het nieuwe tijdperk het volledige veld kan opschudden.

De komende maanden zullen bepalen of de Red Bull-Ford-motor niet alleen draait, maar ook kan domineren zodra het doek in 2026 opengaat.

Snork

Posts: 22.082

“Audi en Red Bull zijn de enige motorleveranciers die volledig vanaf nul beginnen…”

Ik snap wel wat hier bedoeld wordt, maar het is niet juist.
Audi begint absoluut niet vanaf nul, ze hebben veel ervaring uit de FE v.w.b. de elektrische aandrijving en energieopslag. Misschien nog wel meer... [Lees verder]

  • 5
  • 16 nov 2025 - 12:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.913

    " .... de power unit moet klaar zijn voor de wintertests en moet feilloos samenwerken
    met versnellingsbak, energieopslag, koeling en software."

    En moet feilloos samenwerken met de nieuw ontwikkelde brandstof.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 12:17
  • John6

    Posts: 11.275

    Ze hebben nog 2 maanden de tijd, komt wel goed.

    Wintertest 2026:

    Test 1: 26-30 januari, Barcelona (privétest)

    Test 2: 11-13 februari, Bahrein

    Test 3: 18-20 februari, Bahrein

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 12:30
  • Snork

    Posts: 22.080

    “Audi en Red Bull zijn de enige motorleveranciers die volledig vanaf nul beginnen…”

    Ik snap wel wat hier bedoeld wordt, maar het is niet juist.
    Audi begint absoluut niet vanaf nul, ze hebben veel ervaring uit de FE v.w.b. de elektrische aandrijving en energieopslag. Misschien nog wel meer dan de gevestigde orde van motorfabrikanten in de F1.
    En Red Bull Racing heeft niet voor niets al in 2021 RB Power Trains opgestart. Inmiddels is vrijwel al het vaste personeel van Honda’s UK F1-afdeling (HRD UK) overgestapt naar Red Bull Powertrains. En dat team is dus al een poosje bezig onder RBPT. Dat kan je niet bepaald “vanaf nul” noemen.

    • + 5
    • 16 nov 2025 - 12:50
    • iOosterbaan

      Posts: 2.059

      Ja en Ford gelukkig helemaal ook geen ervaring

      • + 1
      • 16 nov 2025 - 12:58
  • F1fever

    Posts: 718

    Voor een leek is het niet te begrijpen dat zoveel knappe koppen -die weten hoe alles werkt- al 4 jaar bezig zijn om een motor te ontwikkelen...

    • + 1
    • 16 nov 2025 - 14:13
    • skibeest

      Posts: 1.945

      En dat terwijl meneer Otto de werking al rond 1860 uitgebreid heeft beschreven

      • + 2
      • 16 nov 2025 - 15:29

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

