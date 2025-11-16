Red Bull Powertrains heeft zijn nieuwe motor voor het 2026-seizoen voor het eerst volledig laten draaien op de dyno. Het project, dat samen met Ford wordt ontwikkeld, bereikt daarmee een belangrijke mijlpaal richting het strengste en meest radicale motorreglement in jaren.

Binnen de fabriek in Milton Keynes wordt al maanden gewerkt met maximale druk. De nieuwe hybride power unit moet op tijd geïntegreerd worden in zowel de RB22 als de Racing Bulls-bolide – een proces dat volgens betrokkenen gepaard gaat met “piekstress” en nul marge voor fouten.

‘Niets gekker dan dit project’

Red Bull zet in 2026 voor het eerst een volledig eigen krachtbron in. Na het aangekondigde vertrek van Honda nam Red Bull Powertrains de volledige verantwoordelijkheid over, een stap die door teambaas Laurent Mekies wordt omschreven als een ongekende uitdaging.

“Er is niets gekker dan dit project in recente F1-geschiedenis,” zei Mekies na afloop van de race op Interlagos. De eerste dyno-runs zorgen volgens hem voor zowel opluchting als urgentie. “Alleen al het geluid horen is bijzonder. Of hij snel genoeg zal zijn, zien we later.”

Eerste runs zorgen voor vertrouwen – én spanning

De motor heeft inmiddels meerdere testuren gedraaid. Medewerkers spreken over een indrukwekkende eerste indruk van de nieuwe V6, maar weten dat dit slechts het begin is. Het team staat voor een strakke deadline: de power unit moet klaar zijn voor de wintertests en moet feilloos samenwerken met versnellingsbak, energieopslag, koeling en software.

Een engineer waarschuwt dat “de kleinste fout catastrofaal kan zijn” voor de voorbereiding op 2026.

Technische vuurproef onder nieuwe regels

Het 2026-reglement dwingt teams tot een fundamentele herziening van motorarchitectuur. Meer elektrische output, strengere energielimieten en nieuwe brandstofspecificaties maken de uitdaging zwaarder dan eerdere cycli.

Audi en Red Bull zijn de enige motorleveranciers die volledig vanaf nul beginnen. Ford ondersteunt Red Bull onder meer bij batterijsystemen, energierecuperatie en duurzaamheidstechniek. Een technische bron noemt de samenwerking “nauw, intens en veelbelovend”, maar niemand durft al uitspraken te doen over prestaties.

Strategische impact: Red Bull wordt écht onafhankelijk

Red Bulls motorproject gaat verder dan techniek alleen. Het vormt de strategische basis voor de toekomst van zowel het hoofdteam als Racing Bulls. Door een eigen krachtbron te bouwen, vergroot Red Bull zijn onafhankelijkheid en neemt het een positie in die tot nu toe is voorbehouden aan grootmachten als Ferrari en Mercedes. Een projectanalist is duidelijk: een sterke start in 2026 “kan een mokerslag zijn voor de concurrentie”.

De cruciale maanden die alles bepalen

Met de eerste dyno-runs achter de rug begint nu de echte stresstest. Betrouwbaarheid wordt opgevoerd, software herschreven en integratie met het chassis geperfectioneerd. Red Bull is optimistisch, maar beseft dat het nieuwe tijdperk het volledige veld kan opschudden.

De komende maanden zullen bepalen of de Red Bull-Ford-motor niet alleen draait, maar ook kan domineren zodra het doek in 2026 opengaat.