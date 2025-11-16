user icon
Verstappen onder de indruk van Antonelli: "Hij is zó snel"

Verstappen onder de indruk van Antonelli: "Hij is zó snel"
  Gepubliceerd op 16 nov 2025 13:22
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Brazilië uitgebreid de tijd genomen om Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli te feliciteren én te adviseren. De jonge Italiaan stond voor de tweede keer dit seizoen op het podium en hield in de slotfase knap stand tegen de viervoudig wereldkampioen.

Het rookiejaar van Antonelli was tot nu toe een rollercoaster. De negentienjarige Mercedes-coureur begon sterk, maar verloor richting Europa terrein. De dip leidde zelfs tot openlijke kritiek van Toto Wolff na de teleurstellende race op Monza. Sindsdien werkt Antonelli stap voor stap aan een comeback — en die inspanning betaalde zich in Brazilië opnieuw uit.

Verstappen lovend en adviserend richting Antonelli

Antonelli reed een strak weekend en wist Verstappen in een fel duel achter zich te houden. Het podium voelde daarom als meer dan een troostprijs: het was een bevestiging dat zijn groei zichtbaar is. Verstappen, die zelf na een start vanuit de pitstraat derde werd, vierde het moment mee.

De Nederlander sprak lovend over het talent dat Mercedes in handen heeft en gaf Antonelli meteen wat persoonlijke raad mee. “Blijf in jezelf geloven,” benadrukte Verstappen. “In een rookieseizoen ga je door een emotionele achtbaan. Het ene weekend is top, het volgende valt tegen. Je maakt fouten, je leert, en uiteindelijk word je daar een betere coureur van. Zelfs in de Formule 1 hoort dat erbij.”

'Kimi is zó snel'

Verstappen ziet in Antonelli een coureur met natuurlijke snelheid — iets wat hem al was opgevallen in de juniorcategorieën. “Kimi heeft dit jaar een enorme leercurve gehad, maar hij is zó snel. Wat hij dit weekend liet zien, was supersterk. Hij verdiende dit podium volledig.”

Ook over de samenwerking tussen Antonelli en Mercedes is Verstappen positief. “Het team helpt hem enorm om zijn potentieel te benutten. Hij zit in een goede positie, en het is mooi om te zien dat hij dat nu ook op de baan laat zien.”

Voor Antonelli voelt het podium als een nieuwe stap in een seizoen dat alle kanten op ging. Maar als Verstappen één ding duidelijk maakte, is het wel dat de Italiaan op de goede weg zit — en dat zelfs de beste coureurs hun beste lessen leren in moeilijke weekenden.

Dat was weer een keurige race van Veijer.
Laat toch wel een mooie groei zien de laatste races.

  • 2
  • 16 nov 2025 - 13:48
    Dat was weer een keurige race van Veijer.
    Laat toch wel een mooie groei zien de laatste races.

    • + 2
    • 16 nov 2025 - 13:48
    • HarryLam

      Posts: 5.024

      Dit en vorige week was heel mooi, maar vaak was het ook 3x niks, Holgado en Alonso vaak aanzienlijk beter.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:30
    • koppie toe

      Posts: 4.796

      Je ziet hem steeds beter worden sinds de zomerstop en vandaag zelfs een goede start.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 16:34
  • HarryLam

    Posts: 5.024

    Ff Russel pesten...

    • + 1
    • 16 nov 2025 - 16:28
    • monzaron

      Posts: 702

      Ook mijn gedachte haha 👍

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 18:04

