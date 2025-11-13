Sergio Perez heeft voor het eerst in bijna een jaar tijd weer plaatsgenomen achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Mexicaan werkt vandaag en morgen een test af met zijn nieuwe team Cadillac. De Amerikaanse renstal maakt hiervoor gebruik van een pikzwarte Ferrari SF-23.

Perez heeft sinds zijn laatste Grand Prix eind vorig jaar in Abu Dhabi geen meters meer gemaakt in Formule 1-wagens. Sinds hij afgelopen zomer werd aangekondigd als coureur van het nieuwe team Cadillac heeft hij wel tijd doorgebracht op de simulator, maar daar bleef het dan ook bij. Eerder werd al duidelijk dat Ferrari een auto zou uitlenen aan Cadillac, en vandaag worden de eerste meters afgelegd.

Zwarte wagen

Vanochtend werd Perez op de baan gespot in Imola. Op het circuit in de Italiaanse regio Emilia-Romagna droeg hij een zwarte helm en bestuurde hij een volledig zwarte Ferrari SF-23. Aangezien Cadillac zelf nog geen wagens heeft, mogen ze een bolide van Ferrari gebruiken voor deze TPC-test. Voor het personeel van Cadillac is het de kans om de routines eigen te maken en om alles goed onder de knie te krijgen. Voor Perez is dit ook een uitgelezen kans om weer in vorm te komen en het gevoel terug te krijgen.

Waar is Bottas?

Perez vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Valtteri Bottas, maar het zal nog even duren voordat hij voor het eerst meters zal maken voor Cadillac. De Fin is namelijk nog verbonden aan het team van Mercedes, waar hij de test- en reservecoureur is.

Grote delegatie

Met Perez, die eind vorig jaar vertrok bij Red Bull, zijn ze nu begonnen aan hun eerste testdag. Het is voor Cadillac een grote stap richting hun debuut in de Formule 1 in 2026. Volgens Autosport arriveerden er op woensdag dertig mensen van Ferrari op Imola, waar ze worden bijgestaan door twintig mensen van Cadillac. Ze hebben daar hun intrek genomen in de pitboxen met nummer 16 en 17, vanuit waar ze twee dagen gaan testen.

Waarom is de auto zwart?

Aangezien ze rijden met een auto van Ferrari, en dus geen gebruik kunnen maken van de scharlakenrode kleuren en de sponsors, is alle verf van de wagen verwijderd. In een soort naakte carbon fibre auto draaide Perez vanochtend zijn eerste rondjes. Eerder deze week werd er ook al een Ferrari SF-23 gespot op het circuit van Fiorano. Arthur Leclerc voerde toen een shakedown uit met de auto zodat Cadillac kon beginnen aan de test zonder problemen.