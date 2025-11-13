user icon
icon

Eerste beelden: Perez maakt F1-comeback in pikzwarte Ferrari op Imola

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Eerste beelden: Perez maakt F1-comeback in pikzwarte Ferrari op Imola
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 10:45
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Sergio Perez heeft voor het eerst in bijna een jaar tijd weer plaatsgenomen achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Mexicaan werkt vandaag en morgen een test af met zijn nieuwe team Cadillac. De Amerikaanse renstal maakt hiervoor gebruik van een pikzwarte Ferrari SF-23.

Perez heeft sinds zijn laatste Grand Prix eind vorig jaar in Abu Dhabi geen meters meer gemaakt in Formule 1-wagens. Sinds hij afgelopen zomer werd aangekondigd als coureur van het nieuwe team Cadillac heeft hij wel tijd doorgebracht op de simulator, maar daar bleef het dan ook bij. Eerder werd al duidelijk dat Ferrari een auto zou uitlenen aan Cadillac, en vandaag worden de eerste meters afgelegd.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov

Zwarte wagen

Vanochtend werd Perez op de baan gespot in Imola. Op het circuit in de Italiaanse regio Emilia-Romagna droeg hij een zwarte helm en bestuurde hij een volledig zwarte Ferrari SF-23. Aangezien Cadillac zelf nog geen wagens heeft, mogen ze een bolide van Ferrari gebruiken voor deze TPC-test. Voor het personeel van Cadillac is het de kans om de routines eigen te maken en om alles goed onder de knie te krijgen. Voor Perez is dit ook een uitgelezen kans om weer in vorm te komen en het gevoel terug te krijgen.

Waar is Bottas?

Perez vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Valtteri Bottas, maar het zal nog even duren voordat hij voor het eerst meters zal maken voor Cadillac. De Fin is namelijk nog verbonden aan het team van Mercedes, waar hij de test- en reservecoureur is.

Grote delegatie

Met Perez, die eind vorig jaar vertrok bij Red Bull, zijn ze nu begonnen aan hun eerste testdag. Het is voor Cadillac een grote stap richting hun debuut in de Formule 1 in 2026. Volgens Autosport arriveerden er op woensdag dertig mensen van Ferrari op Imola, waar ze worden bijgestaan door twintig mensen van Cadillac. Ze hebben daar hun intrek genomen in de pitboxen met nummer 16 en 17, vanuit waar ze twee dagen gaan testen.

Waarom is de auto zwart?

Aangezien ze rijden met een auto van Ferrari, en dus geen gebruik kunnen maken van de scharlakenrode kleuren en de sponsors, is alle verf van de wagen verwijderd. In een soort naakte carbon fibre auto draaide Perez vanochtend zijn eerste rondjes. Eerder deze week werd er ook al een Ferrari SF-23 gespot op het circuit van Fiorano. Arthur Leclerc voerde toen een shakedown uit met de auto zodat Cadillac kon beginnen aan de test zonder problemen.

Kampsie

Posts: 1.534

Mooiste livery van het jaar

  • 7
  • 13 nov 2025 - 11:22
F1 Nieuws Sergio Perez Ferrari Cadillac

Reacties (8)

Login om te reageren
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.075

    Eigenlijk jammer dat ze geen tijdelijk (test) livery hebben gebruikt.
    Hadden ze een beetje aandacht kunnen wegtrekken van Audi, die deze zelfde week hun "concept" livery toonde. Maar tot zover 1-0 voor Audi in marketing land.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 11:18
    • trucker0werner

      Posts: 485

      Uiteindelijk telt het oo de baan.
      Dus je kan zeggen 1-0 voor cadillac om te doen wat het belangrijkste is voor compentieve auto.
      Monteurs krijgen ervaring. En rijder kan weer zelfvertrpuwen krijgen in de monteurs.

      Dus uit dat standpunt doet caddilac precies wat nodig is.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 12:30
    • dutchiceman

      Posts: 5.484

      Dan is het nu 2-1 voor Audi. Die draaien al jaren mee. De coureurs hebben al vertrouwen in de monteurs

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 12:44
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.075

      Dan is het alsnog 1-0 voor Audi haha! Die zijn al een paar jaar aan het voorbereiden en aan het opbouwen met echte GP's, onder de naam Sauber.

      • + 3
      • 13 nov 2025 - 12:50
  • Kampsie

    Posts: 1.532

    Mooiste livery van het jaar

    • + 7
    • 13 nov 2025 - 11:22
  • Pietje Bell

    Posts: 31.887

    Hier is ie iets beter te zien.

    pbs.twimg.com/card(...)drjP?format=jpg&;name=small

    pbs.twimg.com/medi(...)Y-nT?format=jpg&;name=small

    pbs.twimg.com/medi(...)Ja7h?format=jpg&;name=large

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 11:39
    • Pietje Bell

      Posts: 31.887

      Die eerste link wordt weer eens te kort weergegeven.

      https://pbs.twimg(.)com/card_img/1988912185947418624/QF_qdrjP?format=jpg&;name=small

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 11:51
  • Siedak

    Posts: 36

    Ik vind die short die Bottas gemaakt had over Caddilac nog zo grappig! www.youtube.com/sh(...)kCkM0?feature=share

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 14:26

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×