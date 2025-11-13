Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris is afgelopen weekend gegroeid, en Verstappen weet zelf ook wel dat het een lastig verhaal gaat worden. Over het algemeen is hij tevreden met zijn prestaties, maar hij geeft toe dat hij in Barcelona te ver is gegaan.

Verstappen heeft na de zomerstop zijn achterstand op de McLarens flink verkleind. Sinds de Grand Prix van Nederland stond hij elke race op het podium, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Verstappen deed weer mee om de wereldtitel, maar in de afgelopen twee raceweekenden was Norris oppermachtig. Zijn achterstand op de Brit is dan ook gegroeid naar 49 WK-punten.

Voor de zomerstop had Verstappen het lastig, en wist Red Bull niet het volledige potentieel uit de auto te halen. Ook Verstappen had het lastig, en hij kookte één keer over. In Barcelona moest hij zijn positie teruggeven aan Mercedes-coureur George Russell, maar daar was hij het niet mee eens. Hij deelde een beuk uit aan de Brit, en dat leverde hem ook een fikse tijdstraf op.

Hoe kijkt Verstappen naar zijn seizoen?

Verstappen is over het algemeen tevreden met zijn seizoen. Toch geeft hij toe dat hij het in Barcelona anders had moeten doen, zo legt hij uit bij Viaplay: "Het enige kritiekpuntje was natuurlijk Barcelona. Natuurlijk was die actie zelf, dat hele gebeuren, niet oké, maar dat is ook omdat ik er heel veel om geef. Ik kan ook denken: 'De auto gaat voor geen zak, dus laat maar lekker gaan'."

Verstappen is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij zo niet in elkaar steekt: "Ik kan het niet accepteren richting mezelf als ik dan uit de auto stap en zie dat ik niet alles heb gegeven. Dan ben ik echt boos op mezelf, ik kan daar gewoon niet op tachtig procent rijden."

'Alles ging op rood'

De tegenvallers stapelden zich op voor Verstappen in Barcelona, zo geeft hij nu maanden later ook toe: "Als ik uit de auto stap, moet ik tegen mezelf kunnen zeggen dat ik alles er aan heb gedaan. Daarom was ik ook boos met wat er ten eerste op dat rechte stuk was gebeurd tijdens de herstart, daarna in bocht 1 en dat er vervolgens in mijn oor werd verteld dat ik die plek moest teruggeven. Toen ging alles even op rood."

Leermoment

Voor Verstappen was dit een wijze les: "Dat was fout en daar leer je ook weer van. Dat zijn momenten die volgend jaar niet gebeuren, ook zal zit je in zo'n situatie met de auto. Het zijn dingetjes waarvan je leert, maar over het algemeen qua performance was het seizoen absoluut goed."