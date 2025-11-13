user icon
Verstappen geeft fout in Barcelona eindelijk toe: "Alles ging op rood"

Verstappen geeft fout in Barcelona eindelijk toe: "Alles ging op rood"
  Gepubliceerd op 13 nov 2025 07:36
  19
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris is afgelopen weekend gegroeid, en Verstappen weet zelf ook wel dat het een lastig verhaal gaat worden. Over het algemeen is hij tevreden met zijn prestaties, maar hij geeft toe dat hij in Barcelona te ver is gegaan.

Verstappen heeft na de zomerstop zijn achterstand op de McLarens flink verkleind. Sinds de Grand Prix van Nederland stond hij elke race op het podium, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Verstappen deed weer mee om de wereldtitel, maar in de afgelopen twee raceweekenden was Norris oppermachtig. Zijn achterstand op de Brit is dan ook gegroeid  naar 49 WK-punten.

Voor de zomerstop had Verstappen het lastig, en wist Red Bull niet het volledige potentieel uit de auto te halen. Ook Verstappen had het lastig, en hij kookte één keer over. In Barcelona moest hij zijn positie teruggeven aan Mercedes-coureur George Russell, maar daar was hij het niet mee eens. Hij deelde een beuk uit aan de Brit, en dat leverde hem ook een fikse tijdstraf op. 

Hoe kijkt Verstappen naar zijn seizoen?

Verstappen is over het algemeen tevreden met zijn seizoen. Toch geeft hij toe dat hij het in Barcelona anders had moeten doen, zo legt hij uit bij Viaplay: "Het enige kritiekpuntje was natuurlijk Barcelona. Natuurlijk was die actie zelf, dat hele gebeuren, niet oké, maar dat is ook omdat ik er heel veel om geef. Ik kan ook denken: 'De auto gaat voor geen zak, dus laat maar lekker gaan'."

Verstappen is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij zo niet in elkaar steekt: "Ik kan het niet accepteren richting mezelf als ik dan uit de auto stap en zie dat ik niet alles heb gegeven. Dan ben ik echt boos op mezelf, ik kan daar gewoon niet op tachtig procent rijden."

'Alles ging op rood'

De tegenvallers stapelden zich op voor Verstappen in Barcelona, zo geeft hij nu maanden later ook toe: "Als ik uit de auto stap, moet ik tegen mezelf kunnen zeggen dat ik alles er aan heb gedaan. Daarom was ik ook boos met wat er ten eerste op dat rechte stuk was gebeurd tijdens de herstart, daarna in bocht 1 en dat er vervolgens in mijn oor werd verteld dat ik die plek moest teruggeven. Toen ging alles even op rood."

Leermoment

Voor Verstappen was dit een wijze les: "Dat was fout en daar leer je ook weer van. Dat zijn momenten die volgend jaar niet gebeuren, ook zal zit je in zo'n situatie met de auto. Het zijn dingetjes waarvan je leert, maar over het algemeen qua performance was het seizoen absoluut goed."

snailer

Posts: 30.675

Dat heeft hij al direct toegegeven. Heeft zxcuses aan Russell gemaakt.

Onzin om te suggereren dat hij het nu pas toegeeft.

  • 9
  • 13 nov 2025 - 08:15
Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.397

    Ach, Als je niet vecht, doe je ook niet mee.
    Voetballers gaan ook eens over de schreef.

    • + 1
    • 13 nov 2025 - 08:08
    • schwantz34

      Posts: 41.346

      Sjors de matennaaier is de Neymar van de F1, en maar janken en gillen om andere coureurs een straf aan te naaien. Walgelijk figuur!

      • + 4
      • 13 nov 2025 - 09:56
  • snailer

    Posts: 30.675

    Dat heeft hij al direct toegegeven. Heeft zxcuses aan Russell gemaakt.

    Onzin om te suggereren dat hij het nu pas toegeeft.

    • + 9
    • 13 nov 2025 - 08:15
    • Larry Perkins

      Posts: 61.453

      Ze komen er hier nu pas achter of ze hebben het geheugen van @Ouw...

      • + 3
      • 13 nov 2025 - 08:56
    • trucker0werner

      Posts: 485

      Excuses werd toen ook gemaakt. Maar als max het nu in een interview mort samenvatten het hele jaar. Dan zal idd zijn dat hij dat nog ff aanhaalt.
      Dus dat wordt dan dik gedrukt in hun samenvatting en dus nog een keer zo vermeld. Terwijl hij er allang over had gehad.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 10:47
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.336

    Neehoor, dit was geen bewussie. Die tik van Antonelli op het wiel van Leclerc was veel harder. Verstappen wordt gewoon geframed door de Engelse media

    • + 2
    • 13 nov 2025 - 08:29
    • 919

      Posts: 3.825

      Nee joh, heel de wereld was toch wel overtuigd dat hij het wel in een opwelling en daarmee bewust deed, er werd hier vooral geroepen; 'bewijs het maar eens'.
      Niet alles is framing door Engelse media.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 09:29
    • Sander

      Posts: 1.561

      Het voorval zelf heeft niets met framing te maken. Dat het tégen Verstappen werd gebruikt dat is natuurlijk logisch. Je kan er ook voor zorgen dat er niet zo veel te framen valt maar zo'n ondoordachte gefrustreerde actie help dan natuurlijk niet. Max gaf zijn fout trouwens al vrij snel toe.

      • + 1
      • 13 nov 2025 - 09:39
    • Mrduplex

      Posts: 1.655

      Maak jij je maar druk om je Hamilton, die rijdt al jaren als een natte krant. Het is inmiddels sneu om te zien.
      Want iedereen zal blijven herinneren dat in een mindere auto de beste man amper mooie acties laat zien.
      Over Verstappen z’n magistrale inhaalacties praten ze zelfs als ie een mindere auto heeft, dat was al sinds ie in de f1 debuteerde.

      • + 9
      • 13 nov 2025 - 09:39
  • nr 76

    Posts: 7.150

    "Alles ging op rood"
    Ja, als je dan als enige op wit gaat, wordt het je natuurlijk wel heel lastig gemaakt.

    • + 2
    • 13 nov 2025 - 09:54
  • John6

    Posts: 11.269

    Dit is wel heel oud nieuws, of zijn we het seizoen alvast aan het terug kijken.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 10:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.781

    Precies zijn vader.
    "Wat me niet aanstaat los ik op met 'n beuk....zit in de familie, opa was zo, pa is zo en ik wil niet achterblijven.
    En trouwens, wat ik ook doe, maakt niet uit wat....ik kom er mee weg bij de Nederlandse fans hahaha"....aldus 'n beukende Max.

    • + 6
    • 13 nov 2025 - 10:12
    • Ambudriver

      Posts: 306

      ZZzzzzZZzzzzZZZzzzzz...gaap.

      • + 6
      • 13 nov 2025 - 10:28
    • Polleke2

      Posts: 1.800

      Hup daar is de langspeelplaat weer.

      • + 7
      • 13 nov 2025 - 10:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.781

      Ik verwacht nog iemand.
      Begint met g en eindigt met lasvezelcoureur.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 13:13
  • Polleke2

    Posts: 1.800

    En vind het nog steeds een grote fout van RBR en belachelijk dat LeClerc geen straf kreeg daar.
    En geloof ook niet dat hij Russel langs hoefde te laten die onderstuurde tegen hem aan.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 10:56
    • nr 76

      Posts: 7.150

      Dat hebben de stewards later al gezegd, dat Verstappen de positie niet had hoeven teruggeven.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 12:04
    • Polleke2

      Posts: 1.800

      Dus wederom in de steek gelaten door zijn eigen team.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 15:55
    • nr 76

      Posts: 7.150

      Je kunt het ook een inschattingsfout noemen.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:09

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

