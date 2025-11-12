Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een enerverende Grand Prix van Brazilië. De Nederlander startte vanuit de pitlane, vocht zich naar voren, kreeg een lekke band en reed daarna alsnog naar het podium. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit hoe de mysterieuze lekke band werd veroorzaakt.

Verstappen kende een lastig weekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De regerend wereldkampioen had geen grip, maar wist wel als vierde over de streep te komen in de sprintrace. In de kwalificatie liep het daarna voor geen meter, en kwam Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. Bij Red Bull grepen ze in en pasten ze de set-up van Verstappen aan en gaven ze hem een nieuwe motor.

Het bleek een gouden greep te zijn, en Verstappen vocht zich op knappe wijze naar voren. Na een aantal inhaalacties werd hij echter naar binnengeroepen door Red Bull, en kreeg hij na de pitstop te horen dat hij een lekke band had. Het verhaal verdween al snel naar de achtergrond, en Verstappen kwam als derde over de streep.

Wat was de oorzaak van de lekke band?

Wat de oorzaak was van de lekke band bleef lange tijd onduidelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft in zijn column voor Speedweek nu meer duidelijkheid: "Max kreeg de lekke band door een stukje carbon, dat daar lag door contact tussen andere coureurs. Ofwel van de botsing tussen Lance Stroll en Gabriel Bortoleto, of van het moment tussen Lewis Hamilton en Franco Colapinto. Gelukkig merkte één van onze data-engineers dit op, en waarschuwde hij ons. We hadden een beetje geluk met de Virtual Safety Car tijdens onze stop."

Wat was de strategie van Red Bull?

Red Bulls originele plan viel hierdoor in het water. Marko legt uit welke strategische keuze ze wilden maken: "Onze strategie met de harde band kreeg geen kans. We wilden veel langer op de baan blijven. En in tegenstelling tot andere coureurs liet Max een goede pace zien op de harde banden."

"Het plan was dan ook om posities te winnen wanneer de coureurs op de zachte banden en de mediums een pitstop moesten maken. We zouden dan de bandenslijtage in de gaten hebben gehouden om de race misschien met één pitstop uit te rijden. Maar uiteindelijk liep het anders."