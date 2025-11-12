user icon
icon

Red Bull achterhaalt oorzaak van probleem Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull achterhaalt oorzaak van probleem Verstappen
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 12:46
  • comments 24
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een enerverende Grand Prix van Brazilië. De Nederlander startte vanuit de pitlane, vocht zich naar voren, kreeg een lekke band en reed daarna alsnog naar het podium. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit hoe de mysterieuze lekke band werd veroorzaakt.

Verstappen kende een lastig weekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De regerend wereldkampioen had geen grip, maar wist wel als vierde over de streep te komen in de sprintrace. In de kwalificatie liep het daarna voor geen meter, en kwam Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. Bij Red Bull grepen ze in en pasten ze de set-up van Verstappen aan en gaven ze hem een nieuwe motor.

Meer over Red Bull Racing Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Het bleek een gouden greep te zijn, en Verstappen vocht zich op knappe wijze naar voren. Na een aantal inhaalacties werd hij echter naar binnengeroepen door Red Bull, en kreeg hij na de pitstop te horen dat hij een lekke band had. Het verhaal verdween al snel naar de achtergrond, en Verstappen kwam als derde over de streep.

Wat was de oorzaak van de lekke band?

Wat de oorzaak was van de lekke band bleef lange tijd onduidelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft in zijn column voor Speedweek nu meer duidelijkheid: "Max kreeg de lekke band door een stukje carbon, dat daar lag door contact tussen andere coureurs. Ofwel van de botsing tussen Lance Stroll en Gabriel Bortoleto, of van het moment tussen Lewis Hamilton en Franco Colapinto. Gelukkig merkte één van onze data-engineers dit op, en waarschuwde hij ons. We hadden een beetje geluk met de Virtual Safety Car tijdens onze stop."

Wat was de strategie van Red Bull?

Red Bulls originele plan viel hierdoor in het water. Marko legt uit welke strategische keuze ze wilden maken: "Onze strategie met de harde band kreeg geen kans. We wilden veel langer op de baan blijven. En in tegenstelling tot andere coureurs liet Max een goede pace zien op de harde banden."

"Het plan was dan ook om posities te winnen wanneer de coureurs op de zachte banden en de mediums een pitstop moesten maken. We zouden dan de bandenslijtage in de gaten hebben gehouden om de race misschien met één pitstop uit te rijden. Maar uiteindelijk liep het anders."

Glasvezelcoureur

Posts: 530

Jeez, wat een domme titel boven dit stukje onzin! Je verwacht dat je weten komt wat op de zaterdag het probleem met de bolide van Verstappen was. Maar nee, het werd duidelijk dat een stukje carbon de boosdoener was voor de lekker band in de race. Had niemand aan gedacht, blij dat dat is opgehelde... [Lees verder]

  • 11
  • 12 nov 2025 - 14:12
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (24)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.003

    Dat heb ik dit seizoen en zelf vorig seizoen al vaker gehoord.
    Komen ze op een andere baan zijn de problemen er weer.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 12:56
    • DenniSNL1980

      Posts: 367

      Gaat die dan weer een lekker band rijden?

      • + 2
      • 12 nov 2025 - 13:08
    • misstappen

      Posts: 3.403

      klopt,,, bij elke race is er wel een botsing met kans van carbon op de baan... heb je het artikel wel gelezen? just asking for a friend

      • + 4
      • 12 nov 2025 - 13:09
    • koppie toe

      Posts: 4.781

      Incoming alcohol

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 13:35
    • HarryLam

      Posts: 5.003

      Die lekke band zag ik niet als een probleem maar meer als een zegen.
      Wat ik bedoel is de onwillige auto.

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 15:59
    • koppie toe

      Posts: 4.781

      Dank voor de uitleg. ;)

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:38
  • schwantz34

    Posts: 41.343

    Die lekke band was echt te gek, want die hards waren toch al zwaar ruk. Daardoor kon Max ( mede geholpen door de lage temperatuur) op de Mediums ineens lekker aanvallend gaan rijden., en daarna op de Softs kan hij helemaal los gaan met die geweldige p3 tot gevolg.

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 13:21
    • NicoS

      Posts: 19.646

      Weet ik zo niet, stel dat hij nog tien rondjes op de harde band had gedaan, hij lag al P12 of 13, en mogelijk nog een paar plekken kunnen pakken, had hij een stop minder kunnen doen, en op twee x medium de race prima uit had kunnen rijden. Nu
      Moest hij weer opnieuw beginnen, en eerst nog zeven seconden goedmaken om weer aansluiting te krijgen met het veld.
      Zo slecht was de pace op de harde band ook weer niet.
      Maar dat zullen we nooit weten….

      • + 3
      • 12 nov 2025 - 13:57
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.082

    "Red Bull achterhaalt oorzaak van probleem Verstappen"

    Norris?

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 13:59
    • koppie toe

      Posts: 4.781

      Nee Stroll of Hamilton.
      Of Verstappen zelf?

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:03
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 530

    Jeez, wat een domme titel boven dit stukje onzin! Je verwacht dat je weten komt wat op de zaterdag het probleem met de bolide van Verstappen was. Maar nee, het werd duidelijk dat een stukje carbon de boosdoener was voor de lekker band in de race. Had niemand aan gedacht, blij dat dat is opgehelderd...

    Wat een slechte suggestieve kop!

    • + 11
    • 12 nov 2025 - 14:12
    • Ernie5335

      Posts: 5.679

      Zoals zo vaak hier 😡

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:19
    • Snork

      Posts: 22.070

      En alsof dat nieuws is. Tijdens de race legde GP al aan Max uit dat een stukje debris een puncture had veroorzaakt. Gewoon, over de boordradio die wij mee konden luisteren.

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 16:05
  • Pietje Bell

    Posts: 31.877

    Iemand die ook in het Mareterra complex een appartement bewoont heeft achterhaalt
    welk appartement Max heeft gekocht. Geen idee of het waar is, maar het
    uitzicht komt overeen met de beide foto's die Kelly dit jaar heeft gepost.
    Dit was de beschrijving destijds in de brochure. De ruimte is zo groot dat er meer
    slaapkamers in verwezenlijkt kunnen worden.
    De appartementen op alle 7 verdiepingen zijn even groot, dus ook die van Leclerc.

    MARETERRA - LE RENZO - 3 BEDROOM FLAT - SEA & MARINA VIEWS
    Monaco - Anse du Portier
    679 sqm 4 rooms
    76,800,000 €

    Located in the heart of Mareterra, Monaco’s new landmark district, discover an
    exceptional four-room apartment designed by Renzo Piano, offering over 500 sqm
    of living space and panoramic sea views. a brand-new residence, to be delivered
    by the end of 2024, combining contemporary design with outstanding amenities.

    In the heart of the new eco-district Mareterra, one of the most exclusive areas of the
    Principality thanks to its avant-garde design, exceptional location, and premium
    services, discover an outstanding apartment to be delivered in December 2024 within
    the prestigious residence Le Renzo, designed by world-renowned architect Renzo Piano.

    Bathrooms: 3
    Cellars: 1
    Parking spaces: 3
    Living area: 528 sqm
    Total area: 679 sqm
    Terraced area: 151 sqm

    Foto's van Kelly's IG van het uitzicht , maart en 21 oktober:

    10 sec video: i.imgur.com/M5stUHg.mp4

    2 min video van het penthouse uit de brochure vorig jaar:

    i.imgur.com/GdrC7kp.mp4

    Het appartement beslaat dus de hele bovenste verdieping van links naar rechts!!

    imgur.com/dIWpQTt

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 14:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.877

      Max vandaag in de straten van Monaco in zijn Porsche 911 GT3.

      x.com/MaxArgento33/status/1988592221902512275

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 61.438

      Ik mis de afmetingen van de luxe bezemkast @Pietje.
      Of willen Max en BB dat geheimhouden voor ouwe Kel?

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:28
    • Pietje Bell

      Posts: 31.877

      Max en BB hebben zeer binnenkort die luxe bezemkast niet meer nodig @Larry, want dan kan Max gaan en staan waar hij wil en dat is geen grapje.

      In die video van Max in zijn Porsche is op de achtergrond een filiaal van de Amerikaanse fastfoodketen Steak 'n Shake in Monte Carlo te zien, dicht bij zijn nieuwe flat in Mareterra.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:36
    • patrob

      Posts: 1.611

      Weet je ook welk prijskaartje eraan gehangen heeft Pietje?

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.877

      Prijskaartje van zijn app of Porsche @Patrob?
      Het app zal een flink stuk duurder zijn dan de oorspronkelijke prijs, want hij heeft meer dan 3 slaapkamers nodig en wellicht een andere keuken en nog meer.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:04
    • HarryLam

      Posts: 5.003

      Vandaaruit kan hij wel een mooi stuk van de baan zien.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:08
    • patrob

      Posts: 1.611

      De Porsche geloof ik wel, maar ben echt benieuwd wat zo'n appartement nog moet opleveren.

      Ben zelf me ook aan het oriënteren op wat vastgoed in Monaco, en zoiets lijkt me wel hartstikke leuk als zomeroptrekje. Kunnen de kids ook mee.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:19
    • Pietje Bell

      Posts: 31.877

      @Patrob, zit je nou te ******?

      In mijn eerste bericht staat wat het app moest opbrengen: 76,800,000 €.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:42
    • Pietje Bell

      Posts: 31.877

      Een kleine 100 000 Eurie betalen voor een zomer optrekje?!

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:43
  • GPYesterday

    Posts: 281

    Wat een koptekst. Je had net zo goed kunnen zeggen Red Bull weet nu hoe een koe een haas vangt.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 16:10

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×