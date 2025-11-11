user icon
'Perez maakt deze week F1-comeback in een Ferrari'
  Gepubliceerd op 11 nov 2025 14:09
  comments 2
  Door: Bob Plaizier

Sergio Perez neemt deze week voor het eerst in bijna een jaar weer plaats in een Formule 1-bolide. De Mexicaan zal zich melden op het circuit van Imola waar hij met zijn nieuwe team Cadillac een Ferrari gaat testen. De Italiaanse renstal voert vandaag al een test uit in de auto die zal worden gebruikt.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar het team kan niet testen aangezien ze nog geen eigen F1-auto's hebben. Ze gaan vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Ferrari, en de Italiaanse renstal biedt dan ook een uitweg. Eerder werd al duidelijk dat ze een auto gaan uitlenen aan Cadillac, en deze week zal de langverwachte test gaan plaatsvinden.

Wanneer gaat Perez testen?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer zal aanstaand Cadillac-coureur Sergio Perez later deze week de baan opgaan. Hij zal op donderdag en vrijdag gaan rijden op het circuit van Imola in Italië. Perez vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Valtteri Bottas. Waar Bottas verbonden is aan Mercedes en dit jaar al meerdere tests heeft gereden, staat Perez al bijna een jaar aan de zijlijn. Hij kan dan ook de nodige meters gebruiken.

AutoRacer meldt dat Ferrari een SF-23 uit 2023 uitleent aan Cadillac, en dat Perez al in Maranello is gespot om een stoeltje te passen. De test geeft niet alleen Perez de kans om weer meters te maken, het is ook een kans voor het personeel van Cadillac om alles onder de knie te krijgen.

Ferrari de baan op

Bij Ferrari zijn ze zeer behulpzaam, en volgens AutoRacer wordt er vandaag dan ook getest op het circuit van Fiorano. Testcoureur Arthur Leclerc is gespot achter het stuur van de bolide, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media. Met deze TPC-test kijkt Ferrari of alle systemen werken waardoor Cadillac en Perez zonder problemen aan de test kunnen beginnen.

Gaat Cadillac met een rode Ferrari rijden?

De auto die vandaag op de baan werd gesignaleerd was gehuld in de scharlakenrode kleur, maar het is de verwachting dat de SF-23 er donderdag en vrijdag anders uitziet. Volgens AutoRacer zal Perez gaan rijden in een auto die waarschijnlijk zwart van kleur is.

F1 Nieuws Sergio Perez Ferrari Cadillac

  • TylaHunter

    Posts: 10.614

    Andre Lotterer is deze week ook in de auto van Formule E gen4. Weinig met F1 te maken gezien zijn stint enkele ronden duurde in een Caterham.

    Ironisch genoeg denk ik dat die FE Gen4 evenveel downforce heeft als toen der tijd zijn caterham op Spa. Gaaf autotje. Mag Indycar leer uittrekken met volgens mij 15 seizoenen dezelfde auto.

    Leuk voor Perez overigens dat na zijn stint als Ferrari junior, hij eindelijk weer in een Ferrari zit.
    Gezien er toen geen rookietest waren denk ik dat hij toen alleen rondjes reed in de achtertuin van Ferrari.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 14:33
  • DenniSNL1980

    Posts: 365

    In een F1-auto zitten en een comeback in de F1 maken zijn wel twee verschillende dingen hoor.
    Maar leuk om mensen te laten klikken waarschijnlijk.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 15:47

