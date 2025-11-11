Max Verstappen reed afgelopen weekend een geweldige inhaalrace in Brazilië. Na een rampzalige kwalificatie paste Red Bull zijn auto aan, en startte hij de race vanuit de pitlane. Hij wist zich op te werken naar de derde plaats, maar hij is nog niet helemaal tevreden. Hij wijst het grote verbeterpunt aan.

Verstappen leek aan te lopen tegen een weekend waarin alles misging. Hij worstelde met zijn auto, en kwam goed weg met een vierde plaats in de sprintrace op zaterdag. Na de sprintrace paste Red Bull wat zaken aan, maar Verstappen had geen grip in de kwalificatie. Hij worstelde met de auto en kwam niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd.

Hij startte de race echter niet op deze positie, omdat Red Bull zijn motor had gewisseld en zijn set-up had aangepast. Verstappen startte vanuit de pitlane, liep nog tegen een lekke band aan, maar wist zich toch terug te vechten naar de derde plek. Het leverde hem veel complimenten op, en Red Bull leek ook te hebben achterhaald hoe ze de auto goed kunnen afstellen.

Focus

Verstappen gaat echter niet mee in die bewering. Als hij er in gesprek met de internationale media naar wordt gevraagd, is hij duidelijk: "Er komen totaal andere circuits aan, dus het is moeilijk om dat nu te weten."

"We hebben nog altijd wat moeite met het aan het werk krijgen van de banden, dus het zal afhankelijk zijn van de lay-out van het circuit en de temperaturen tijdens de weekenden. We krijgen de banden af en toe in het juiste werkvenster, maar nog lang niet altijd. Daar moet de focus de komende races dan ook op worden gelegd."

Hoe kan Red Bull het doen in de laatste drie races?

Met nog drie races op de kalender, kan Verstappen nog gaan toeslaan. Als hij wordt gevraagd of hij in deze races competitief zal zijn, reageert hij twijfelend: "Ik heb geen flauw idee, ik weet het echt niet. Ik bedoel, kijk naar dit weekend, kijk naar Mexico. Kijk ook naar de weekenden daarvoor. Het is nagenoeg onmogelijk om dat nu al te weten."