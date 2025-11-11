Max Verstappen reed afgelopen weekend een geweldige inhaalrace in Brazilië. Na een rampzalige kwalificatie paste Red Bull zijn auto aan, en startte hij de race vanuit de pitlane. Hij wist zich op te werken naar de derde plaats, maar hij is nog niet helemaal tevreden. Hij wijst het grote verbeterpunt aan.
Verstappen leek aan te lopen tegen een weekend waarin alles misging. Hij worstelde met zijn auto, en kwam goed weg met een vierde plaats in de sprintrace op zaterdag. Na de sprintrace paste Red Bull wat zaken aan, maar Verstappen had geen grip in de kwalificatie. Hij worstelde met de auto en kwam niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd.
Hij startte de race echter niet op deze positie, omdat Red Bull zijn motor had gewisseld en zijn set-up had aangepast. Verstappen startte vanuit de pitlane, liep nog tegen een lekke band aan, maar wist zich toch terug te vechten naar de derde plek. Het leverde hem veel complimenten op, en Red Bull leek ook te hebben achterhaald hoe ze de auto goed kunnen afstellen.
Focus
Verstappen gaat echter niet mee in die bewering. Als hij er in gesprek met de internationale media naar wordt gevraagd, is hij duidelijk: "Er komen totaal andere circuits aan, dus het is moeilijk om dat nu te weten."
"We hebben nog altijd wat moeite met het aan het werk krijgen van de banden, dus het zal afhankelijk zijn van de lay-out van het circuit en de temperaturen tijdens de weekenden. We krijgen de banden af en toe in het juiste werkvenster, maar nog lang niet altijd. Daar moet de focus de komende races dan ook op worden gelegd."
Hoe kan Red Bull het doen in de laatste drie races?
Met nog drie races op de kalender, kan Verstappen nog gaan toeslaan. Als hij wordt gevraagd of hij in deze races competitief zal zijn, reageert hij twijfelend: "Ik heb geen flauw idee, ik weet het echt niet. Ik bedoel, kijk naar dit weekend, kijk naar Mexico. Kijk ook naar de weekenden daarvoor. Het is nagenoeg onmogelijk om dat nu al te weten."
Reacties (8)
Pietje Bell
Posts: 31.864
Ik kan de waarschuwing van Max nergens vinden, maar kwam wel het waardeloze schema van Las Vegas tegen. Overdag rond de 17 graden.
Hoe laat begint de GP van Las Vegas 2025?
Vrijdag 21 november
Eerste vrije training: 01:30 – 02:30 uur
Tweede vrije training: 05:00 – 06:00 uur
Zaterdag 22 november
Derde vrije training: 01:30 – 02:30 uur
Kwalificatie: 05:00 – 06:00 uur
Zondag 23 november
Race: 05:00 uur
Leclerc Fan
Posts: 3.965
Pffff wat vroeg.
marcelf1fan
Posts: 445
Ja Pietje, en 's avonds als er gereden wordt net geen 10 graden.
Pietje Bell
Posts: 31.864
Dat valt wel mee @Marcel, daar in de woestijn koelt het niet zo snel af als hier. Als het overdag 17 graden is is het om 20:00u nog 15 en om 22:00u nog 13 graden om deze tijd van het jaar. Dat is natuurlijk nog veel te koud om te rijden.
Pietje Bell
Posts: 31.864
De nieuwste Talking Bull met Laurent Mekies van vanmorgen.
www.instagram.com/p/DQ4YLauDAxA/
Pietje Bell
Posts: 31.864
Oeps, dat is de verkeerde link. https://youtu.be/YLidbMFzljY
SennaDaSilva
Posts: 4.071
Wow, wat een waarschuwing vanuit Max! (Waar kan ik die vinden?)
Denk dat Red Bull enorm geschrokken is hiervan!
dumdumdum
Posts: 2.709
Max kan wel waarschuwen, maar ik denk dat RBR er niks van aan trekt. Het is een team sport. En ze mogen Yuki wel dankbaar zijn. Zonder Yuki stond RBR nu 4e in het kampioenschap.