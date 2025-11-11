user icon
Verstappen zet Red Bull op scherp met waarschuwing
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend een geweldige inhaalrace in Brazilië. Na een rampzalige kwalificatie paste Red Bull zijn auto aan, en startte hij de race vanuit de pitlane. Hij wist zich op te werken naar de derde plaats, maar hij is nog niet helemaal tevreden. Hij wijst het grote verbeterpunt aan.

Verstappen leek aan te lopen tegen een weekend waarin alles misging. Hij worstelde met zijn auto, en kwam goed weg met een vierde plaats in de sprintrace op zaterdag. Na de sprintrace paste Red Bull wat zaken aan, maar Verstappen had geen grip in de kwalificatie. Hij worstelde met de auto en kwam niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd.

Hij startte de race echter niet op deze positie, omdat Red Bull zijn motor had gewisseld en zijn set-up had aangepast. Verstappen startte vanuit de pitlane, liep nog tegen een lekke band aan, maar wist zich toch terug te vechten naar de derde plek. Het leverde hem veel complimenten op, en Red Bull leek ook te hebben achterhaald hoe ze de auto goed kunnen afstellen.

Focus

Verstappen gaat echter niet mee in die bewering. Als hij er in gesprek met de internationale media naar wordt gevraagd, is hij duidelijk: "Er komen totaal andere circuits aan, dus het is moeilijk om dat nu te weten."

"We hebben nog altijd wat moeite met het aan het werk krijgen van de banden, dus het zal afhankelijk zijn van de lay-out van het circuit en de temperaturen tijdens de weekenden. We krijgen de banden af en toe in het juiste werkvenster, maar nog lang niet altijd. Daar moet de focus de komende races dan ook op worden gelegd."

Hoe kan Red Bull het doen in de laatste drie races?

Met nog drie races op de kalender, kan Verstappen nog gaan toeslaan. Als hij wordt gevraagd of hij in deze races competitief zal zijn, reageert hij twijfelend: "Ik heb geen flauw idee, ik weet het echt niet. Ik bedoel, kijk naar dit weekend, kijk naar Mexico. Kijk ook naar de weekenden daarvoor. Het is nagenoeg onmogelijk om dat nu al te weten."

Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (8)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.864

    Ik kan de waarschuwing van Max nergens vinden, maar kwam wel het waardeloze schema van Las Vegas tegen. Overdag rond de 17 graden.

    Hoe laat begint de GP van Las Vegas 2025?
    Vrijdag 21 november

    Eerste vrije training: 01:30 – 02:30 uur
    Tweede vrije training: 05:00 – 06:00 uur

    Zaterdag 22 november

    Derde vrije training: 01:30 – 02:30 uur
    Kwalificatie: 05:00 – 06:00 uur

    Zondag 23 november

    Race: 05:00 uur

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 11:51
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.965

      Pffff wat vroeg.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 12:02
    • marcelf1fan

      Posts: 445

      Ja Pietje, en 's avonds als er gereden wordt net geen 10 graden.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:16
    • Pietje Bell

      Posts: 31.864

      Dat valt wel mee @Marcel, daar in de woestijn koelt het niet zo snel af als hier. Als het overdag 17 graden is is het om 20:00u nog 15 en om 22:00u nog 13 graden om deze tijd van het jaar. Dat is natuurlijk nog veel te koud om te rijden.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:42
  • Pietje Bell

    Posts: 31.864

    De nieuwste Talking Bull met Laurent Mekies van vanmorgen.

    www.instagram.com/p/DQ4YLauDAxA/

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:33
    • Pietje Bell

      Posts: 31.864

      Oeps, dat is de verkeerde link. https://youtu.be/YLidbMFzljY

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:24
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.071

    Wow, wat een waarschuwing vanuit Max! (Waar kan ik die vinden?)

    Denk dat Red Bull enorm geschrokken is hiervan!

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:51
    • dumdumdum

      Posts: 2.709

      Max kan wel waarschuwen, maar ik denk dat RBR er niks van aan trekt. Het is een team sport. En ze mogen Yuki wel dankbaar zijn. Zonder Yuki stond RBR nu 4e in het kampioenschap.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:05

