Max Verstappen leverde vandaag weer een kunststukje af in Brazilië. Hij startte de race op het circuit van Interlagos in de pitlane, en vocht zich uiteindelijk terug naar een knappe derde plaats. Hij hield zijn titelkansen daardoor in leven, en maakte zijn vader Jos trots.

Jos Verstappen reisde dit weekend af naar Brazilië om voor de laatste keer dit seizoen op de baan naar de verrichtingen van zijn zoon te kijken. Het ging van kwaad tot erger voor Verstappen, die worstelde met zijn RB21. De Nederlander wist de schade te beperken in de sprintrace, maar kwam in de kwalificatie niet verder dan de pijnlijke zestiende plaats.

Red Bull besloot direct in te grijpen, en ze gaven hem een nieuwe motor en een andere set-up. Dit leverde hem een straf op waardoor hij de race vanuit de pitlane moest beginnen. Als een soort raket schoot Verstappen over de baan, en hengelde hij andere auto's binnen alsof het karpers waren. Het resulteerde in een knappe derde plaats, en hij kwam net te kort om Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Waanzinnig goed

Jos Verstappen glom na afloop van trots. Hij sprak zich direct uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was natuurlijk weer waanzinnig goed. De veranderingen die het team heeft aangebracht, hebben ook goed gewerkt. En je ziet dat als de auto het goed doet, het ook lukt. Je moet erop vertrouwen dat de auto goed is, maar je moet ook het juiste werkvenster hebben."

Hoe trots is vader Jos?

Verstappen senior moest zich daarna onder het podium melden, om naar zijn zoon te kunnen kijken. Jos was blij met de prestatie van Verstappen junior, en zijn antwoord was duidelijk toen hij werd gevraagd of hij trots was: "Ja, maar dat ben ik al heel erg lang. Ik weet dat hij zoiets kan neerzetten, en ik ben echt super, super tevreden!"