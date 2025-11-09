user icon
Vader Jos straalt van trots na superrace Max Verstappen

  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 20:47
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen leverde vandaag weer een kunststukje af in Brazilië. Hij startte de race op het circuit van Interlagos in de pitlane, en vocht zich uiteindelijk terug naar een knappe derde plaats. Hij hield zijn titelkansen daardoor in leven, en maakte zijn vader Jos trots.

Jos Verstappen reisde dit weekend af naar Brazilië om voor de laatste keer dit seizoen op de baan naar de verrichtingen van zijn zoon te kijken. Het ging van kwaad tot erger voor Verstappen, die worstelde met zijn RB21. De Nederlander wist de schade te beperken in de sprintrace, maar kwam in de kwalificatie niet verder dan de pijnlijke zestiende plaats.

Red Bull besloot direct in te grijpen, en ze gaven hem een nieuwe motor en een andere set-up. Dit leverde hem een straf op waardoor hij de race vanuit de pitlane moest beginnen. Als een soort raket schoot Verstappen over de baan, en hengelde hij andere auto's binnen alsof het karpers waren. Het resulteerde in een knappe derde plaats, en hij kwam net te kort om Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Waanzinnig goed

Jos Verstappen glom na afloop van trots. Hij sprak zich direct uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was natuurlijk weer waanzinnig goed. De veranderingen die het team heeft aangebracht, hebben ook goed gewerkt. En je ziet dat als de auto het goed doet, het ook lukt. Je moet erop vertrouwen dat de auto goed is, maar je moet ook het juiste werkvenster hebben."

Hoe trots is vader Jos?

Verstappen senior moest zich daarna onder het podium melden, om naar zijn zoon te kunnen kijken. Jos was blij met de prestatie van Verstappen junior, en zijn antwoord was duidelijk toen hij werd gevraagd of hij trots was: "Ja, maar dat ben ik al heel erg lang. Ik weet dat hij zoiets kan neerzetten, en ik ben echt super, super tevreden!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.755

Vanmiddag: "Jos Verstappen ziet het somber in voor zoon Max: "Red Bull is de verkeerde kant opgegaan"

Nu: "Vader Jos straalt van trots na superrace Max Verstappen"

Die knappe race van Max heeft hij toch gereden in 'n wagen die de verkeerde kant was opgegaan Jos, dus je hebt alweer te vroeg gero... [Lees verder]

  • 3
  • 9 nov 2025 - 20:59
Reacties (14)

  • Dale U

    Posts: 1.779

    Had Max binnen de top 10 gestart, had ie met 15 seconden voorsprong gewonnen, de snelheid was er gewoon.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:49
    • Rimmer

      Posts: 12.985

      Zeker. Maar als je eerst elke denkbare afstelling moet gaan uitproberen en alles vervangt wat je in een nacht aan de auto kan vervangen, om vervolgens uit de pits te starten, dan gaat er toch ergens iets mis.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:54
    • elflitso

      Posts: 1.585

      Drom, Honda gaat de belofte nakomen. Nog 1 keer de eer voor RBR en Honda samenwerking.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:58
    • hupholland

      Posts: 9.375

      ligt er aan van waar binnen de top 10. En of hij dan ook die lekke band gehad zou hebben. Een deel van het verlies van de pitstraatstart was al teniet gedaan door de SC, alleen door die lekke band moest ie weer opnieuw beginnen. Maar misschien was dat wel een geluk bij een ongeluk want het kostte dankzij de VSC niet al teveel tijd en het gaf wel een strategisch voordeel. Het is lastig in te schatten, start je op P5, wordt je misschien ook maar P5. Dan gaan de nummer 3 en 4 en 6 de wedstrijd misschien wel op jou afstemmen. Vandaag kon je overal mooi tussendoor fietsen en had je in bijna alle duels de betere banden. Daardoor leek de auto misschien iets beter dan ie daadwerkelijk was.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:16
    • Polleken

      Posts: 969

      Precies wat ik dacht ! Als hij top 5 had in de kwali dan had hij de race gewonnen .

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:22
  • Larry Perkins

    Posts: 61.373

    Al die Braziliaanse tankstations hebben voor niks een slaapplek voor Max geregeld...

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:49
  • elflitso

    Posts: 1.585

    Wat mij opviel was dat Jos met een RBR jack in de pitbox stond. Zou hij seizoen 2026 het 2e stoeltje naast Max nemen??

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:55
    • Golf-GTI

      Posts: 1.605

      Dat klopt, is me nog niet eerder opgevallen das Jos iets met RBR droeg, of lig ik daar naast?

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:15
    • Ferdi12

      Posts: 729

      Persoonlijk denk ik dat het een statement is na gisteren. Hij bekende gisteren not amused weg. Dat gaf redenen voor speculatie over vertrouwen in RB en kamp Verstappen. Jos leek,naar mijn mening, hiermee te zeggen dat kamp Verstappen nog steeds achter RB staat.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.755

    Vanmiddag: "Jos Verstappen ziet het somber in voor zoon Max: "Red Bull is de verkeerde kant opgegaan"

    Nu: "Vader Jos straalt van trots na superrace Max Verstappen"

    Die knappe race van Max heeft hij toch gereden in 'n wagen die de verkeerde kant was opgegaan Jos, dus je hebt alweer te vroeg geroeptoetert.

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 20:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.373

      Vannacht hebben ze de RB21 omgedraaid @Ouw en voor de verrassing dat niet aan Jos verteld...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.755

      Dus eigenlijk hebben ze Jos in het ongewisse gelaten daar bij Redbull, stelletje doerakken daar.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:26
    • Larry Perkins

      Posts: 61.373

      Was vast een surprise voor zijn verjaardag op 4 maart want dan zijn ze verhinderd...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:33
  • schwantz34

    Posts: 41.328

    Als een soort raket schoot Verstappen over de baan, en hengelde hij andere auto's binnen alsof het karpers waren.

    Nou, ik ben een zeer ervaren Karper en Barbeelvisser. En ik kan jullie vertellen dat ik nog nooit zo snel, zoveel karpers en Barbelen heb binnen gehengeld als dat Max dat vandaag heeft gedaan.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 21:26

